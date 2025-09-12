¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥Ã¥¸È¾Æ³ÂÎ¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ö¶È²½»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½
2025Ç¯9·î12Æü
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
¥¨¥Ã¥¸È¾Æ³ÂÎ¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ö¶È²½»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½
― ËÒËÜ¼¡À¸»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë·Þ¤¨¡¢¹½ÁÛºöÄê¤«¤é¶¦ÁÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Þ¤Ç°ì´Ó»Ù±ç ―
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¤ä¥¨¥Ã¥¸È¾Æ³ÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤È»ö¶È²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹½ÁÛºöÄê¡¢µ»½ÑÀïÎ¬¡¢´ë¶È´ÖÏ¢·È¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1996Ç¯¤ÎÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê½ª·ë¸ò¾Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ËÒËÜ¼¡À¸»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë·Þ¤¨¡¢À¯ºö¡¦»º¶È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÇØ·Ê¤ÈÌäÂê°Õ¼±
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Ê¬Ìî¤Ø¤Î´±Ì±Åê»ñ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÍøÍÑÂ¦¡×¤Î»º¶ÈÁÏ½Ð¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢²ð¸î»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÈ½ÃÇ¡¦À©¸æ¤òÍ×¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¥¨¥Ã¥¸È¾Æ³ÂÎ¤Î½Ð¸ý¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤ÇÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹ñºÝÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»º´±³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤È¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¶¦ÁÏÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§¹½ÁÛ¤«¤é¼ÂÁõ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·È¤Ø
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤ä»ñ»º¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥Ã¥¸È¾Æ³ÂÎ¤Î±þÍÑ¹½ÁÛ¤ò¤È¤â¤ËÉÁ¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¦»ö¶È²½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÄó¶¡ÆâÍÆ¡Û
¡¦»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¿¥æー¥¹¥±ー¥¹Àß·×¡¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¡Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»º¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¶ñÂÎ²½»Ù±ç¡Ë
¡¦´ë¶È»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹½ÁÛºöÄê»Ù±ç¡Êµ»½Ñ¡¦ÃÎºâ¡¿¿ÍÅª»ñ¸»¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤ÎÎ©°Æ»Ù±ç¡Ë
¡¦¶¦ÁÏÂÎÀ©¤ÎÀß·×¡¿±¿±Ä»Ù±ç¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ¡¢À½Â¤ÁõÃÖ¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ØÏ¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·ÈÏÈÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¡Ë
¡¦µ»½ÑÀïÎ¬¡¿¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê»Ù±ç¡Ê¸¦µæ³«È¯¤«¤é¾¦ÉÊ²½¡¢»Ô¾ìÅêÆþÀïÎ¬¡¢³¤³°Ï¢·È¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¡Ë
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎÀ¯ºö¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ËÒËÜ¼¡À¸»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê½ª·ë¸ò¾Ä¤ò¶È³¦ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼çÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢»º¶ÈÀ¯ºö¤È»Ô¾ì·ÁÀ®¤ÎÎ¾»ëÅÀ¤«¤é½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒËÜ¼¡À¸»á¤ÎÎ¬Îò
PwCÈ¾Æ³ÂÎ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¸ÜÌä¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¿Í¶¨²ñÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¢ÆüËÜÈ¾Æ³ÂÎÎò»Ë´Û´ÛÄ¹
¡¦³ØÎò¡§
¡¡¡¦1959Ç¯¡§ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´
¡¡¡¦1966Ç¯¡§¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³ØEE½¤»ÎÂ´
¡¡¡¦1971Ç¯¡§ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÇî»Î
¡¡¡¦1997Ç¯¡§IEEE¥Õ¥§¥íー
¡¦¼ÂÀÓ¡§
¡¡¡¦1991Ç¯¡§¡ÖËÒËÜ¥¦¥¨ー¥Ö¡×¤ÎÈ¯¸«Ì¿Ì¾¡Ê±Ñ»æElectronics Weekly¤Ë¤è¤ëÌ¿Ì¾¡Ë
¡¡¡¦1996Ç¯¡§ÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¤Î½ª·ë¡¦WSC¡ÊÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎ²ñµÄ¡ËÀßÎ©¤Ç¼çÆ³ÅªÌò³ä
¡¦¼õ¾ÞÎò¡§
¡¡¡¦1973Ç¯¡§»ÔÂ¼¾Þ
¡¡¡¦1979Ç¯¡§I-R 100 Award
¡¡¡¦2004Ç¯¡§Bellwether Award
¡¡¡¦2013Ç¯¡§¥°¥íー¥Ð¥ëIT¾Þ¡Ê¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ¡Ë
¡¡¡¦2018Ç¯¡§IEEE Robert N. Noyce Medal
°Ê¾å
