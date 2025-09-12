¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤Ëfreee¤Î°ë³Èþµª¤¬Ç¤Ì¿
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÇ¤Ì¿¤Î¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤Ë¡¢¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ¶µ°éÎÎ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿ÊÃ´Åö¡¦µ¯¶È»þÂåÊÔ½¸Ä¹ °ë³Èþµª¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Ç¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¯¶È¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Êµ¯¶È²È»öÎã¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¤¨¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò°é¤à´Ä¶À°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤È¤Ï
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÎÈ¯¸«¤È²ò·è¤Ë¼«¤éÄ©¤ß¡¢Â¾¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÃµµæ¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢µ¯¶È²È¤äÅê»ñ²È¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¹Ö±é¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¯¶È²È¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡§
https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶µ°éÎÎ°è¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿ÊÃ´Åö¡¦µ¯¶È»þÂåÊÔ½¸Ä¹¡¡°ë³Èþµª¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ÊÌò³ä¤òÇÒÌ¿¤·¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Øµ¯¶È»þÂå¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëµ¯¶È²È¤ä¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¹¤Ë¼èºà¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤Ë½¾¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÊý¡¹¤Î´é¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥¤¥¥¤¥¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Øµ¯¶È»þÂå¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÆñ¤·¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ä¼èºà¤ÇÆÀ¤¿µ¯¶È»öÎã¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤äÂç³Ø¡¦¹â¹»Åù¤Ç¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬´öÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¹¤¯¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤¬¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¯¶È»þÂå¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ëfreee¤¬±¿±Ä¤ò»Ï¤á¤¿¡¢»¨»ï¤ä¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤Æµ¯¶È¤ä³«¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤¬¥Õ¥Äー¤Ëµ¯¶È¤Ç¤¤ë»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢µ¯¶È¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤ÎÊÔ½¸¡¦´ë²èÎÏ¤äËÉÙ¤Ê¼èºà»öÎã¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÁÏ¶È»Ù±ç»ÜÀß¤Çµ¯¶È¼êÂ³¤¤ä²ñ·×¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¤Î¼ø¶ÈÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤äË¡¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢µ¯¶È²È¤ÎÃÂÀ¸¤È°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¯¶È»þÂå¡§https://www.freee.co.jp/kigyojidai/
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§¢©141-0032¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 21³¬
URL¡§https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ä¡§https://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡¿ÀÎÏ¼ÂÍ³²Ö
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨ÊóÆ»µ¡´Ø°Ê³°¤Î³§ÍÍ¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×
https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/
µ¯¶È»þÂå
https://www.freee.co.jp/kigyojidai/