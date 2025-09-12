¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®PR¥ï¥¤¥ä¡¼¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¡¡ËÜÅç²ñ¾ì
¡¡
¡¡3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¡¹¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸½Âå¥¢ー¥È¤Îº×Åµ¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¡£
¡¡ËÜÅç¤Ïº£²ó¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ ½©²ñ´ü¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡±öË°28Åç¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëËÜÅç¡£Èþ¤·¤¤À¥¸ÍÆâ¤ÎÉ÷·Ê¤Ï·Ý½Ñº×¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´Ö¡¡ 10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙÅçÆü
²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì¡¡ ´Ýµµ»ÔËÜÅç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://honjima-artfest.com/access/
´Õ¾Þ¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¡ °ìÈÌ 4500±ß¡¢15ºÐ°Ê²¼ ´Õ¾ÞÌµÎÁ¡Ê°ìÉôºîÉÊ¡¢»ÜÀß¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://setouchi-artfest.jp/buy/passport/
¢£ËÜÅç²ñ¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ
À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×ËÜÅç²ñ¾ì¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://honjima-artfest.com/À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://setouchi-artfest.jp/