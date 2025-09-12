



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木 智広 以下、LIVE BOARD）は、2025年10月～12月期（2025年度Quarter3、以下Q3）における、デジタルOOH※1（プログラマティックOOH※2）広告配信サービス内容のご案内をさせていただきます。

※1 Digital Out of Homeの略。交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体

※2 Programmatic (Digital) Out Of Homeの略。時間帯や、天気・気温等、エリアごと、オーディエンスデータごとにデジタルサイネージを介して広告配信の自動化が行えるDOOH（交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体）

■LIVE BOARDの事業内容

・デジタルOOH広告配信プラットフォームの運営

・デジタルOOH広告媒体の開拓

・デジタルOOH広告枠の販売

■2025年度Q3サービス資料トピックス

1. 「秋葉原UDXビジョン」をNTTアドより事業継承し「AKIHABARA UDX BOARD」として9月中旬より運営開始※3

※3 2025年06月11日発表：LIVE BOARDは「秋葉原UDXビジョン」をNTTアドより事業継承し「AKIHABARA UDX BOARD」として9月より運営開始 https://liveboard.co.jp/information/202506002691.html

2.新規連携スクリーンが多数登場

全国で新規連携スクリーンが増加。

・茨城：「まちなびじょん」

・東京：「新宿サザンテラスビジョン」「KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール」 「六区セントラルスクエアビジョン」

・大阪：「大阪メトロ 本町ステーションサイネージ」※2025年11月4日(火)より連携開始予定

・兵庫：「阪神 神戸三宮デジタルサイネージ」





3. 音出し可能なスクリーンが増加

・東京：「西池袋39ビル」「トヨタマビル」

・千葉：「プラザパスカビル」

・福岡：「JR九州 博多駅筑紫口90インチ2面セット」





4.LIVE BOARDネットワーク連携スクリーン数

運営スクリーンが61,000面以上。※2025年9月時点想定（予定）





5.リピ得キャンペーン実施中

2025年10月～11月掲載分の自社面限定でインプレッションが1.5倍になるリピ得キャンペーン実施中。

全国のスクリーン、出稿料金、プランニング手法、可能な広告効果測定方法など、LIVE BOARDへの出稿に関する情報などもサービス資料としてまとめております。公式HPよりダウンロードしご利用ください。

URL：https://liveboard.co.jp/download

タイトル：1. LIVE BOARD Network 2025年10月～12月期のご案内

■株式会社 LIVE BOARD







データドリブンにターゲティングや効果検証を実現する

デジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※4に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※4 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。