Queen Bee Capital³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥À¥Ã¥«¥Ð¥ó¥¯¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë ¡¡9·î12Æü¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
³¤³°Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¡ÖPayForex¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Queen Bee Capital(¥¯¥¤ー¥ó¥Óー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë)³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:SHENBO HUANG¡¢»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô:´ØÅìºâÌ³¶É⾧Âè00010¹æ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åDhaka Bank PLC.¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Sheikh Mohammad Maroof¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢9·î12Æü¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¸þ¤±Á÷¶â¤Ë¤ª¤¤¤Æ´û¤ËÆ±¹ñ¶ä¹Ô¤Î3¹Ô¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó4¹ÔÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤âÊ»¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×Ë¾¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê½¼¼Â¤·¤¿Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¸þ¤±Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹ÔÁ÷¶â¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÃå¶â¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ÊE-walletÁ÷¶â¤ò¼Â¸½¤·¡¢°ìÁØ½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£°Ê¹ß¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖPayForex¡×¤Î¤è¤êÉý¹¤¤ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¿·µ¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPayForex¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¹ñºÝÁ÷¶â¥ëー¥È¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»ñ¶â¤ò³¤³°¤Ø°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÁ÷¶â¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³¤³°Á÷¶â¤ò¹Ô¤¦Êý¤Ë¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â°Â²Á¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ÈÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2011Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£°ÊÍè¡¢¸ÜµÒ¤È¤½¤Î»ÈÅÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¾¡¢¥¢¥¸¥¢¹ñÀÒºßÆü³°¹ñ¿Í¡¦Î±³ØÀ¸¡¦µ»Ç½¼Â½¬À¸¤é¤ÎÊì¹ñÁ÷¶â¼ûÍ×¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂÁ÷¶â¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖAlipay¡×¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¡ÖbKash¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤Î¥á¥¤¥óE-¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÁ÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®¤Î¤¿¤á½Ð¹ñ¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤¬1982 Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÌ±Ë¡¤ÎÀ©Äê°Ê¹ß¤ËÁý²Ã¡£ÅÏ¹ÒÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á2020Ç¯¤Ë¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµÞ²óÉü¤ò¸«¤»(¢¨1)¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºßÎ±¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¿Í¤Ï2Ëü7962¿Í¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡Ê¢¨2Ã»´üÂÚºßÅù¼Ô¤ò´Þ¤Þ¤º¡¿2023Ç¯Ëö¸½ºß¡Ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¤«¤é¤ÎËÜ¹ñÁ÷¶â¤È¸À¤ï¤ì¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¤«¤é¤ÎËÜ¹ñÁ÷¶â³Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÂè£·°Ì¤Î³¤³°½Ð²Ô¤®Âç¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î³Û¤Ï220²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÇGDP¤Î8.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡Ê¢¨3¡¡2022Ç¯¸½ºß¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤ÎÃæ¡¢¡ÖPayForex¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñÊÌÍøÍÑ·ï¿ôÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å´Þ¤à¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¶áÇ¯±×¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°Ù¡¢¤µ¤é¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤ËÂ¿¤¯¤Î·ï¿ô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤êÂ®¤¤³¤³°Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Äó·È¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Ê¤ë¥À¥Ã¥«¥Ð¥ó¥¯¡ÊDhaka Bank¡Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¿×Â®¤Ê¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¾¦¶È¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£1995Ç¯4·î22Æü¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¶ä¹Ô¤è¤ê¶ä¹Ô¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥«¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊDSE¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Á¥Ã¥¿¥´¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊCSE¡Ë¤Ø¾å¾ì¡£¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤È¹âÅÙ¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹ñÆâ¶ä¹Ô¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼çÍ×Ê¬Ìî¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ë117Å¹ÊÞ¡Ê¥¤¥¹¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡§¥¤¥¹¥é¥àË¡½àµò¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÍÑÁë¸ý2Å¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢35¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¡¢3¤Ä¤ÎSME¡ÊÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¡Ë¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢81Âæ¤ÎATM¡¢15Âæ¤ÎADM¡Ê¸½¶âÆþ¶âµ¡¡Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー1µòÅÀ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê³¤³°¡¦Èóµï½»¼Ô¸þ¤±¼è°ú¤ÎÀìÌçÉô½ð¡Ë2µòÅÀ¤òÍÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢SMS¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ä³Æ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ÈÏ¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ñËÜ»Ô¾ìÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò Dhaka Bank Securities Limited¡ÊÁ´¹ñ6µòÅÀ¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¾Ú·ô¥Ö¥íー¥«¥ì¥Ã¥¸¶ÈÌ³¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¼è°ú¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³¤³°ÍÎÏ¶ä¹Ô¤È¤ÎÄó·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë37¤Î¥Î¥¹¥È¥í¸ýºÂ¡Ê³¤³°¶ä¹Ô¤Ë³«Àß¤¹¤ë¼«¼Ò³°²ß·ú¤Æ·èºÑ¸ýºÂ¡Ë¤òÊÝÍ¤·¡¢30¤ÎÎ¾ÂØ¶È¼Ô¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë·èºÑ¡¦Á÷¶â¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï³¤³°Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤ÍøÊØÀ¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¡¢º£²ó¡¢Æ±¹Ô¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤äÎ±³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¸þ¤±¤Ë¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê³¤³°Á÷¶â¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Á÷¶â¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼Â¤È¿·µ¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖPayForex¡×¤Î¼çÎÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·÷¤Ø¤Î°ìÁØ¤Î¥µー¥Ó¥¹¶¯²½³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¢¨1 »°É©UFJ ¥ê¥µー¥Á&¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨2¡¡Ë¡Ì³¾ÊºßÎ±³°¹ñ¿ÍÅý·×
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨3¡¡¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¸¦µæ½ê
¢£¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌóÀè´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û
Dhaka Bank PLC.
(URL¡§https://dhakabankltd.com/contact-us/)
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡Û
Sheikh Mohammad Maroof
¡ÚÀßÎ©¡Û
1995Ç¯7·î5Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
Plot: CWS (C)-10, Bir Uttam A K Khandakar Road, Gulshan-01,Ward-19, Dhaka North City Corporation, Dhaka-1212., Bangladesh
¢£¡ÖPayForex¡×¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPayForex¡×¤Ï2011 Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¹ñºÝÁ÷¶â¥ëー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î»ñ¶â¤ò³¤³°¤Ø°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤ËÁ÷¶â¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
»ñ¶â·èºÑË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Íú¹ÔÊÝ¾Ú¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ¶â¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¡É°Â¿´´¶¡É¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤«¤éÁ÷¶â¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç´°·ë¤·Ìó40¼ïÎà¤Î¼è¤ê°·¤¤ÄÌ²ß¤ò 200 °Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ø 24 »þ´Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁ÷¶â¤Ç¤¤ë¡ÉÍøÊØÀ¡É¤ÈÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤Î¡É°Â¤µ¡É¤¬¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¡¦¥¹¥Ôー¥ÉÃå¶â
Á÷¶â¼êÂ³¤¸å¡¢¸½ÃÏ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤äE-wallet¥¢¥«¥¦¥ó¥È»Ä¹âÅù¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤Ãå¶â¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿Á÷¶â¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó1～3 ±Ä¶ÈÆü¡Ë
¡¦¼ê¿ôÎÁ
Á÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤Ï£°±ß～2,000±ßÁ°¸å¤È¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢60Ëü±ßÁêÅö³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÁ÷¶â³Û¤«¤éÁ÷¶â¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Â¿´¡¦°ÂÁ´
¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ÷¶â»ñ¶â¤Ï¡¢»ñ¶â·èºÑË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Íú¹ÔÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Queen Bee Capital³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Queen Bee Capital³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¹ñºÝ´Ö¤Î»ñ¶â°ÜÆ°»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£2011Ç¯¤Ë»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶âÍ»ÃÎ¼±¡×¤È¡Ö¹âÅÙ¤ÊIT³«È¯ÎÏ¡×¤Ç¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿»ñ¶â°ÜÆ°¼ûÍ×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Queen Bee Capital³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¥µー¥Ó¥¹´ë²è Tel: 03-6809-2794¡ÊDirect¡Ë Mail: pr@queenbeecapital.com