b.box¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¡×―¥Ü¥È¥ë¥«¥éー¤Ç±Ç¤¹¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
weskiii¡Ê¥¦¥§¥¹¥ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èhttps://weskiii.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éb.box¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ü¥È¥ë¥«¥éー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿·´ë²è¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¿§¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÁÛ¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://bboxforkids.jp/pages/bbox-jibuniro
¢£¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¡×¤È¤Ï
Áª¤ó¤À¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤¬¾¯¤·¤À¤±¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëー¡£
µ¤Ê¬¤äÀ³Ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡£¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ó¤é¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¿§¡É¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤äÆ¯¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡¢Áª¤Ö¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤äÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦½Ð²ñ¤¤¤ò¡£¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê¿Í¡¹¤¬±Ç¤¹¡È¥¸¥Ö¥ó¿§¡É
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß3Ì¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤Èµ»ö¤ò¸ø³«Ãæ¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¡£
¡üÈþÍÆ»Õ¡¡ËÙ¹¾¾»¼ù¤µ¤ó
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=uctiE11qK7M ]
É½»²Æ»¤ÎÈþÍÆ¼¼¡ÖHank¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿¼¤ß¤ÈÀöÎý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ödeep space¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¾ðÇ®¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bboxforkids.jp/blogs/bbox-jibuniro/horie-masaki_01
¡üÍý³ØÎÅË¡»Î¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¡¡ÅçºêÍµ¼ù¤µ¤ó
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=7ijTetA8rXs ]
Íý³ØÎÅË¡»Î¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅçºê¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ölime time¡×¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÅçºêÍµ¼ù¤µ¤ó¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥¸¥Ö¥ó¤é¤·¤¤·ò¹¯¡É¤ò»Ù¤¨¤ë»ÑÀª¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bboxforkids.jp/blogs/bbox-jibuniro/shimazaki-yuki_02
¡ü¡ÖTIAM¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¡ÀÐÀîÌÀÆü¹á¤µ¤ó
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=6VJEzYPJvUs ]
¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTIAM¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥«¥éー¡Öwhite out¡×¡£
ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bboxforkids.jp/blogs/bbox-jibuniro/ishikawa-asuka_03
º£¸å¤â½ç¼¡¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥¸¥Ö¥ó¿§¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Drink To Go¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ
¡Ö¥¸¥Ö¥ó¿§¤ò»ý¤ÁÊâ¤³¤¦¡×¤Ï¡¢b.box¤¬º£Ç¯¤Î²Æ¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDrink To Go¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ ¥È¥¥ー ¥´ー¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDrink To Go¡×¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡É¿·¤·¤¤¿åÊ¬Êäµë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤Äó°Æ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤â¤½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢¿§¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯»ý¤ÁÊâ¤¯³Ú¤·¤µ¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥¸¥Ö¥ó¿§¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëb.box¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¤Î¾Ò²ð
ËÜ´ë²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëb.box¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¸¥Ö¥ó¿§¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¡Ê690ml¡¿1L¡Ë
¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»°ÁØÃÇÇ®¹½Â¤¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ç¡¢1L¤ÇºÇÄ¹46»þ´Ö¡¢690ml¤ÇºÇÄ¹44»þ´ÖÎä¤¿¤µ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¼°¤Î°û¤ß¸ý¤Ç³¸¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤µ¤Ã¤È°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÏ³¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÀÆð¤ÇÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥êー¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡¦Å¸³«¥«¥éー¡§
¡ã1LÁ´14¿§¡äpink paradise¡¿deep space¡¿lilac love¡¿lime time¡¿melon mist¡¿pool side¡¿berry smoothie¡¿lemon twist¡¿lagoon¡¿midnight¡¿olive¡¿shadow¡¿spearmint¡¿white out
¡ã690mlÁ´7¿§¡äpink paradise¡¿lagoon¡¿lilac love¡¿midnight¡¿olive¡¿spearmint¡¿white out
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
¡¦¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¡ÊÇ®¸»¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¤´»ÈÍÑ¤Î²áÄø¤Ç¥×¥ê¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý/¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó/Ç®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー/¥·¥ê¥³ー¥ó
¡úBPA¡¢¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ëÎà¡¢¤ª¤è¤ÓPVC¥Õ¥êー¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ü¥È¥ë¥µ¥¤¥º¡§¡ã1L¡äH25.8¡ßD9.7¡ßW9.7cm¡¿¡ã690ml¡äH26.2¡ßD7.1¡ßW7.1cm
¡¦ËÜÂÎ½Å¤µ¡§¡ã1L¡ä470g¡¿¡ã690ml¡ä396g
¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥Ü¥È¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¡§https://bboxforkids.jp/collections/insulated-flip-top-bottle
¢£b.box¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
b.box¡Ê¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¼è°·Å¹ÊÞ¤¬2,000Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Sippy cup¡Ê¥·¥Ã¥Ôー¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤ª¿©»ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¿´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¡¢¥Óー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦45¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
b.box¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bboxforkids.jp/
b.box¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/
Ë¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer250912(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer250912)
¤ª¼è¤ê°·¤¤´õË¾¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer250912&inquiry_channnel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer250912&inquiry_channnel=bbox_prtimes_footer)