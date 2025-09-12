¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î359²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é9.4%¤Î·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï801²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú
À¤³¦¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë359²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï801²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë9.4%¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¾É¤ÎÁý²Ã¡¢À¸¿£Êä½õ°åÎÅ¡ÊART¡Ë¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ³°¼õÀº¡ÊIVF¡Ë¡¢ÍñºÙË¦¼ÁÆâÀº»ÒÃíÆþË¡¡ÊICSI¡Ë¡¢Åà·ëÊÝÂ¸Ë¡¡¢Ãå¾²Á°°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡ÊPGT¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬»Ô¾ì¤ÎÉáµÚ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ÈÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
À¸¿£°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºÌ©µ»½Ñ¤È¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À®¸ùÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢´µ¼Ô¤Î¼«¿®¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¼õÀºÍñÁªÊÌ¡¢Äã¿¯½±¼ê½Ñ¡¢¸ÄÊÌ²½ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍÍÁê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÅê»ñ¤·¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¡¢¤«¤Ä¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¹â¤¤²Ä½èÊ¬½êÆÀ¿å½à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú
ËÌÊÆ¤Ï¡¢ART¼£ÎÅ¤Ø¤Î¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¿£°åÎÅ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ»Ô¾ì¤ò°ú¤Â³¤¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Èµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¤âÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÇ¥Î¨¤Î¾å¾º¡¢À¸¿£Ç½ÎÏ²¹Â¸µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°åÎÅÈñ½þ´ÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ¸¿£°åÎÅ¤òµá¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È
Apricity Fertility UK Limited
Aspire Fertility
Care Fertility
Cleveland Clinic
Dallas IVF
Europe IVF
King¡Çs Fertility Limited
Mayo Foundation for Medical Education and Research ¡ÊMFMER¡Ë
Midwest Fertility Specialists
Monash IVF Group
Virtus Health
PFCLA
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×´ë¶È
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³µÍ×
Äó¶¡À½ÉÊÊÌ
ÉÔÇ¥¼£ÎÅÌô
¹³¥¨¥¹¥È¥í¥²¥óºÞ
¥´¥Ê¥É¥È¥í¥Ô¥ó
¤½¤ÎÂ¾
À¸¿£Êä½õ°åÎÅ
¿Í¹©¼øÀº
ÂåÍý½Ð»º
ÂÎ³°¼õÀº
¤½¤ÎÂ¾
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Î×¾²¸¦µæµ¡´Ø
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
ÉÂ±¡
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ
ÊÆ¹ñ
¥«¥Ê¥À
¥á¥¥·¥³
