¡ÚÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡Û²¹Àô¤ÈÈþ¿©¤Î½©Î¹¤Ø¡£¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Î3¤Ä¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡

ÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§°ÈÇÏ Ã£Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡×)¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTERRACE & DINING SORA¡×¡¢¡ÖÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À±¡×¡¢¥ïー¥ë¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥·ー¥À¥Ñ¥ì¥¹¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡¢½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¡¢¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤à½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢3¤Ä¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åï¡ÖÃè´Û¡×¤Î¡ÖTERRACE & DINING SORA¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÃæ²ÚÉ÷¹õ¿Ý¼Ñ¹þ¤ß¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ò¹õ¿Ý¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ±´Û¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Àä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À±¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¥á¥Ë¥åー¤ÎÏÎ¾Æ¤¤Ë¡È¿¿Âä¡É¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿¿Âä¤ò¡¢ÏÎ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥ïー¥ë¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥·ー¥À¥Ñ¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡È¥Ö¥É¥¦¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥àー¥¹¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶ー¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¹Àô¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÈþÌ£¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¡¢¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Çºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨½©¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´Í¼¿©Âå¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TERRACE & DINING SORA¡ÊÃè´ÛÆâ¡Ë
¡ÖÃè´Û¡×¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÎ¿©Ãæ¿´¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥Ï¥à¤Î¥·¥ã¥ë¥¥å¥È¥êーÉ÷
TERRACE & DINING SORA
¢ã¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¡¦¥¹¥âー¥¯¥Á¥¥ó¢ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Á¥¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿°ìÉÊ¡£ÆÃÀ½¤ÎßîÀ½±Õ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê1Æü¤«¤±¤ÆÄÒ¤±¹þ¤ß¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥âー¥¯¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤¬Ãæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤Ç¡¢¥¹¥âー¥ー¤ÊÉ÷Ì£¤Ï¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢ã¤µ¤ó¤Þ¤ÎÃæ²ÚÉ÷¹õ¿Ý¼Ñ¹þ¤ß¢ä
»é¤Î¤ê¤ÎÎÉ¤¤½Ü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤òÃúÇ«¤ËÍÈ¤²¡¢¹á¤ê¹â¤¤¹õ¿Ý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿Ý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤ß¤¢¤ë¥³¥¯¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢ãÅ´ÈÄ¤¹¤¾Æ¤¡Ê¥Æ¥é¥¹ÎÁÍý¡Ë¢ä
¹ñ»ºµí¤òÅ´ÈÄ¤Ç°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¤ªÆù¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î³ä¤ê²¼¤òÍí¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¿É¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆù¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À± HOSHI¡ÊÀ±´ÛÆâ¡Ë
¡ÖÀ±´Û¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÈÖ¶õ¤Ë¶á¤¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¡ÖÀ±´Û¡×¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÏÂ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤¬Å·Áë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Êü´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¯»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À± ½©¥á¥Ë¥åー°ìÎã
ÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À± HOSHI
¢ã¥«¥Ä¥ª¤Î°®¤ê¢ä
ÏÎ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯ßî¤·¤¿¥«¥Ä¥ª¤ò¡¢°®¤ê¼÷»Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î»Ý¤ß¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Á¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£ÏÎ¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã¿¿Âä¤ÎÏÎ¾Æ¤¢ä
µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÇºà¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÏÂ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°À±¡×¤ÎÏÎ¾Æ¤¡£½©¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿¿Âä¤ò¤´Äó¶¡¡£¤Û¤ó¤Î¤ê»ÀÌ£¤È»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤¤¤ê¼ò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿¿Âä¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢ãÂçÊ¬¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¢ä
¡¦»³°ò¤ÎÍî¤È¤·½Á¡ÊÌîÄÅ¸¶¡Ë¡Ä¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È»³°ò¤Î¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¹âºÚ´¬¤¡ÊÆüÅÄ»Ô¡Ë¡Ä³¤ÂÝ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹âºÚ¤Ç¤´ÈÓ¤ò´¬¤¡¢¶ñºà¤Ï²ÈÄí¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤ÈÇß¤òÊñ¤ó¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤È¤êÅ·¤äÃÄ»Ò½Á¡¢¤ä¤»¤¦¤Þ¤Ê¤É¡¢Â·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ïー¥ë¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥·ー¥À¥Ñ¥ì¥¹¡×¡Ê¿ùÇµ°æ¥Ñ¥ì¥¹Æâ¡Ë
¿ùÇµ°æ¥Ñ¥ì¥¹2³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢±ß·Á·¿Âç·¿¿åÁå¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÊÌÉÜÏÑ¡¦Ë¸å¿åÆ»¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëµû¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥À¥Ñ¥ì¥¹ ½©¥á¥Ë¥åー°ìÎã
¥·ー¥À¥Ñ¥ì¥¹
¢ã¥¬¥¤¥äー¥ó¢ä
¡È¥¬¥¤¡É¡á·Ü¡¢¡È¥äー¥ó¡É¡á¾Æ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤É÷¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¾Æ¤Ä»¡£Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦ー¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢±ü¿¼¤¯¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ê²¼Ì£¡£¹á¤Ð¤·¤¤ÈéÌÜ¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê·ÜÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ê¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Ì£ÊÑ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¾å³¤¥«¥ËÆþ¤êñ²¤«¤±ßÖÈÓ¢ä
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤¿ßÖÈÓ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥«¥ËÌ£Á¹Æþ¤ê¤Îñ²¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥Ö¥É¥¦¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥àー¥¹¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¢ä
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¥èー¥°¥ë¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥àー¥¹¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤µ¨Àá¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢½©¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¿©¸å¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯8·î¤Ë80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö·¯¤È¤·¤¢¤ï¤»¡£¡×
º£¸å¤â¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤¹°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ORIX HOTELS & RESORTS ¤Î¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊÌÉÜ²¹Àô ¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢ÊÌÉÜÈ¬Åò¤Î¤Ò¤È¤Ä´Ñ³¤»û²¹Àô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢»³¤ÏÄá¸«³Ù¤Î·Ê´Ñ¤ò¶Ä¤®¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ï±ó¤¯»Í¹ñ¡¦º´ÅÄÌ¨¤Þ¤Ç¤òË¾¤à¡¢°µÅÝÅª¥¹¥±ー¥ë¤Î²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¼«Ëý¤ÎÂçÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃªÅò¡×¤ä¡¢Å·¶õ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡ÖÃèÅò¡×¤Î¤Û¤«¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Î¸·Áª¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÁ´Å·¸õ·¿¥×ー¥ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Óー¥È¡×¡Ê²Æµ¨¸ÂÄê±Ä¶È¡Ë¡¢²°³°·¿²¹Àô¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡¢¡ÖSUGINOI BOWL & PARK¡×¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ±´Û¡×¤ò³«¶È¤·¡¢¿·À¸¿ùÇµ°æ¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://suginoi.orixhotelsandresorts.com/
Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/beppu_suginoihotel_official/
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://page.line.me/?accountId=968pmsgb
ORIX HOTELS & RESORTS¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ORIX HOTELS & RESORTS ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Î¹´Û¤È¥Û¥Æ¥ë¤òÎ¾¼´¤ËÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤òÍ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¡£¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ORIX HOTELS & RESORTS ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤ÏÊ¡²¬¡¢ÂçÊ¬¤Þ¤Ç¡¢5 ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ 14 ¤ÎÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ORIX HOTELS & RESORTS ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.orixhotelsandresorts.com/
ORIX HOTELS & RESORTS Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/