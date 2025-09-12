KEYUCA(¥±¥æ¥«) 25¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡ªÅ¹ÆâÁ´ÉÊ10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA(社名:河淳株式会社  所在地:東京都中央区、代表:河崎淳三郎)は、9月12日より全国の店舗・公式オンラインショップにて、会員様限定の全品10%OFFを開催します。
²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖKEYUCA¡Ê¥±¥æ¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎKEYUCAÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¡Ö25¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KEYUCA¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢Êë¤é¤·¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£
²È¶ñ¡¢¥«ー¥Æ¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¡¢¥¤¥ó¥Êー¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÆâÁ´ÉÊ¡Ê°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¢¤ê¡Ë¤¬10¡óOFF¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¡×¤ä¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ò²ò·è¤¹¤ëKEYUCA¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keyuca.com/Page/Feature/25th-campaign.aspx
https://www.keyuca.com/Page/Feature/25th-campaign.aspx
25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¸ÂÄê¥«¥éー¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
10¡óOFF¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡ª
¡Ö¥ê¥×¥ë¡×¥·¥êー¥º
¡¦¥ê¥×¥ë ¶â±ï ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¡¡¡ (ÀÇ¹þ \1,419)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,278(10¡óOFF)
¡¦¥ê¥×¥ë ¶â±ï ¥×¥ìー¥È19cm¡¡(ÀÇ¹þ \1,529)¡¡¢ªÀÇ¹þ\1,377(10¡óOFF)
¡¦¥ê¥×¥ë ¶â±ï ¥Ü¥¦¥ë 15cm ¡¡ (ÀÇ¹þ \1,529)¡¡¢ªÀÇ¹þ\1,377(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=50&img=2&sort=10&swrd=%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%ab+%e9%87%91%e7%b8%81&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1
¡Î¥·¥ã¥ó¥«ー¡Ï¥·¥êー¥º
¡¦¡Úº£¼£À½¡Û¹³¶ÝËÉ½¥·¥ã¥ó¥«ー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë ¥´ー¥ë¥É
¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \759)¡¡¡¡¢ªÀÇ¹þ \684(10¡óOFF)
¡¦¡Úº£¼£À½¡Û ¹³¶ÝËÉ½¥·¥ã¥ó¥«ー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë ¥´ー¥ë¥É
¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \1,419)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,278(10¡óOFF)
¡¦¡Úº£¼£À½¡Û ¹³¶ÝËÉ½¥·¥ã¥ó¥«ー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë ¥´ー¥ë¥É
¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \3,619)¡¡¢ªÀÇ¹þ \3,258(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=50&img=2&sort=10&swrd=%e3%80%90%e4%bb%8a%e6%b2%bb%e8%a3%bd%e3%80%91+%e6%8a%97%e8%8f%8c%e9%98%b2%e8%87%ad%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%89&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1
¡ÎPoma¡Ï¡Îcaffio¡Ï¡ÎSlera¡Ï¥·¥êー¥º
¡¦¿©Àöµ¡ÂÐ±þ poma¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°400ml ¥´ー¥ë¥É¡¡(ÀÇ¹þ \1,639)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,476(10¡óOFF)
¡¦caffio¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー450ml ¥´ー¥ë¥É¡¡ ¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \1,419)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,278(10¡óOFF)
¡¦Slera ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë230ml ¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÀÇ¹þ \1,309)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,179(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Page/Feature/25th_anniv_items.aspx
¡Î²È»ö¥µ¥Ý¡Ï¥·¥êー¥º
¡¦¡ÚÄì¤¬¿¡¤±¤ë¡ÛÙû¿å ²È»ö¥µ¥Ý¥ëー¥à¥·¥åー¥º ¥´ー¥ë¥É¥é¥¤¥ó¡¡
¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \2,189)¡¡¢ªÀÇ¹þ \1,971(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901651
¡Î¥¢¥ó¥Àー¥¦¥¨¥¢¡Ï
¡¦N 25TH ¥Ê¥á¥é¥«¥·¥ë¥¯º®¥ê¥Ö¥¥ã¥ß¥Ã¥×¡¡(ÀÇ¹þ \4,389)¡¡¢ªÀÇ¹þ \3,951(10¡óOFF)
¡¦N ¥Ê¥á¥é¥«¥·¥¢ー¥·¥ë¥¯º®Ä¹Âµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \4,389)¡¡¢ªÀÇ¹þ \3,951(10¡óOFF)
¡¦N ¥Ê¥á¥é¥«¥·¥¢ー¥·¥ë¥¯º®¥ì¥®¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡(ÀÇ¹þ \4,620)¡¡¢ªÀÇ¹þ \4,159(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Page/Feature/25th_anniv_items.aspx
¡Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ï
¡¦twenty-five¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡¡(ÀÇ¹þ \4,389)¡¡¢ªÀÇ¹þ \3,951(10¡óOFF)
https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s7907103
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
KEYUCA¡Ê¥±¥æ¥«¡Ë¤È¤Ï
KEYUCA¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦°û¿©Å¹¡¦°åÎÅ»ÜÀß¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î½º´ï¤ä¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ï½ß¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥æー¥¹¸þ¤±¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬KEYUCA¤Ç¤¹¡£
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.keyuca.com
Instagram¡§@keyuca_design
https://www.instagram.com/keyuca_design/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§²Ï½ß³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§²Ïºê½ß»°Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®3-15-1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ49Ç¯9·î3Æü¡Ê1974Ç¯¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥Æー¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ThreeS»ö¶È¡¢¥±¥æ¥«»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§https://www.kawajun.co.jp