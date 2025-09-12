¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆÊ¸²½·Ñ¾µ³èÆ°Âç¿Í¸þ¤±¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë 19»þ¤«¤éÅìµþ¡¦¥×¥ì¥Ê¥¹³ý¾ìÄ®¥ª¥Õ¥£¥¹³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¶â»Ò »ËÏ¯¡Ë¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¡¢ Äê¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¡×¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÈËÜ³Ê°ûÃã¤Î¡ÖMK ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥éー¥á¥óÅ¹¤Î¡ÖKAYAVA.¡× ¤ò¡¢2025 Ç¯ 8 ·îËö¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ë 2,809 Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆ¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÆ°é¡Ê¤³¤á¤¤¤¯¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÏËè²ó¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂç¿Í¸ÂÄê¤ÎÌë´Ö³«ºÅ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×ÂÎ¸³¤ò10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥×¥ì¥Ê¥¹³ý¾ìÄ®¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
ÇÀÀ¯¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡Ö¤¿¤Ë¤ê¤ê¡×¤µ¤ó¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¤ªÊÆ¥È¥ì¥ó¥É¤ä´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢4¼ïÎà¤Î¤ªÊÆ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¼ÂÁ©·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÉÊ¼ï¤´¤È¤Î¿©´¶¤ä¹á¤ê¡¢´Å¤ß¤Î°ã¤¤¤òÃúÇ«¤Ë³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢±ö¤ä½Ð½Á¤È¤ÎÁêÀ¤â»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤Î¸ÄÀ¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¤¡¢Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤óÁª¤Ó¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
³«»Ï»þ¹ï¤Ï19:00¡£¤ª»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Îµ¢¤ê¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥¹¥È¡¡¤¿¤Ë¤ê¤ê»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿©Âî»ëÅÀ¤Ç¤ªÊÆ¤ò°¦¤¹¤ëÇÀÀ¯¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜ¿æÈÓ¶¨²ñÇ§Äê¤´¤Ï¤ó¥½¥à¥ê¥¨¡£ TV¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ªÊÆ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤Ë¤Æ¸¦µæ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡£Ãø½ñ¡§¡Ö°ðºîSDGs¤ò¤ªÊÆ¤Î¥×¥í¤Ë³Ø¤Ö¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó³Ø½¬Ä¢¡×¡£
¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆÊ¸²½·Ñ¾µ³èÆ°
Âç¿Í¸þ¤±¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×³«ºÅ
£±£°·î£³Æü¡Ê¶â¡Ë £±£¹»þ¤«¤éÅìµþ¡¦¥×¥ì¥Ê¥¹³ý¾ìÄ®¥ª¥Õ¥£¥¹
£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
(1)Æü»þ¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:00
(2)²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1-7-1ÆüËÜ¶¶ÌïÀ¸¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹ ³ý¾ìÄ®¥ª¥Õ¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥£¥¹
(3)»²²ÃÈñ ¡¡¡¡ÌµÎÁ
(4)¿½¹þÊýË¡¡¡°Ê²¼°ÆÆâ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Úー¥¸Æâ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢¨18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤ß¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡URL¡§ https://1003okome.hp.peraichi.com
(5)Äê°÷¡¡¡¡¡¡30Ì¾
(6)ÄùÀÚ¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹
(7)¼çºÅ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹
£³¡¥¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆÊ¸²½·Ñ¾µ³èÆ°
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆÊ¸²½¤ò¼é¤ê¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÊÆÊ¸²½¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¡
¡¡¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥Ê¥¹ÊÆÊ¸²½·Ñ¾µ³èÆ°HP¡¡¡¡https://www.plenus.co.jp/rice/
(1)ÊÉ²è¡ÖÃªÅÄ¤Î»Íµ¨¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤»Íµ¨¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÃªÅÄ¤ò¡¢ºÙÀî¸îô¦¡¡
¡¡»á¤¬ËÏ³¨¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡ÖÃªÅÄ¤Î»Íµ¨¡×¡£2£í¡ß1¡¡
¡¡£í¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÏÂ»æ60Ëç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢¸«¤ë
¡¡ÌÌ¤ä¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷·Ê¤È»Íµ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ðË¤«
¡¡¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÊÆÊ¸²½·Ñ¾µ³èÆ°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê
¡¡¤ë¡¢Å·¹â8£í¤ÎÁÔÂç¤ÊÊÉ²è¤Ç¤¹¡£
(2)¥×¥ì¥Ê¥¹¤ÎÊÆ°é³èÆ°
¡¡2020Ç¯¤è¤ê³ý¾ìÄ®¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²°¾å¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤ò¡¡
¡¡¤Ä¤¯¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¡¡¤ËÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ
¡¡¤à¡Ö³ý¾ìÄ®¤¢¤ª¤¾¤éÅÄ¤ó¤Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥¹
¡¡¥¿ー¥È¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÊÆ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë
¡¡¤·¤¿³¨²è¤ò¡¢¼«¼ÒÀºÊÆ¹©¾ìÁ°¤ÎÍ·ÊâÆ»¤Î¥Õ¥§¥ó
¡¡¥¹¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ë¡Ö¤ªÊÆÂç¹¥¤³¨²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£