¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖX-point Cloud¡×¤¬JIIMAÇ§¾Ú¡Ê¥¹¥­¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ï¡Ë¤ò¼èÆÀ

¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜ ¹¯¹¡¡°Ê²¼¡¢¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖX-point Cloud¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ¸½ñ¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡ÊJIIMA¡§¥¸ー¥Þ¡Ë¤¬Ç§¾Ú¤¹¤ëÎáÏÂ5Ç¯²þÀµË¡Îá´ð½à¤Î¡Ö¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JIIMA¤Î¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Ä¢Êí¤ä¾ÚØá½ñÎà¤òÅÅ»ÒÅª¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ëºÝ¤ÎË¡ÅªÍ×·ï¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·³Ê¤Ê´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JIIMAÇ§¾Ú¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Ë¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤òÇ§¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡ÖX-point Cloud¡×¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢JIIMA¤è¤êÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËJIIMAÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ï¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖX-point Cloud¡×¤ÎÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡ÂÐ±þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¸Ä¡¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê°ìÁØ°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅÄ¢Ë¡¥¹¥¥ã¥ÊÊÝÂ¸¥½¥Õ¥ÈË¡ÅªÍ×·ïÇ§¾Ú¡Ê¿³ºº´ð½àË¡ÎáÇ¯ÅÙ¡§ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§X-point Cloud
¡¦Ç§¾ÚÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü
¡¦Ç§¾ÚÈÖ¹æ¡§019900-00
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖX-point Cloud¡×
¡ÖX-point Cloud¡×¤Ï¡¢Ä¾´¶ÅªÁàºî¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©ー¥à¤À¤«¤é¥¹¥àー¥º¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ç¤¹¡£¥Îー¥³ー¥É¡õ°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¸½¾ì¤Ë¤â±¿ÍÑ¼Ô¤Ë¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¡£ãÈµÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿½ÀÁ¾µÇ§¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤ÊÏ¢·Èµ¡Ç½¤ÈÊØÍø¤Ê¸¡º÷¡¦½¸·×µ¡Ç½¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
https://www.atled.jp/xpoint_cloud/
¡ã¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¡ä
¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢ãÈµÄ½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ÒÆâ¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¶ÈÌ³¤ÎÅÅ»Ò²½¤ò¹Ô¤¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAgileWorks¡Ê¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥ïー¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÖX-point¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×µÚ¤Ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡ÖX-point Cloud¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¡¦¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥êー¥ºÎß·×5,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¡ÊÆÃ¼ìË¡¿Í¤ä¹ÔÀ¯¡¢³Ø¹»Åù¡Ë¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥È¥ì¥Ã¥É¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§3969¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-15-1 ½ÂÃ«¥¯¥í¥¹¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ ¹¯¹
ÀßÎ©¡§2007Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://www.atled.jp/