¡ÖLOVOT¥ªー¥Êー´ë¶È¸òÎ®²ñ¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡ØLOVOT¡Ù¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹～¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð～Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¡È¤¿¤Ð¤³Éô²°¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»¨ÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¡£
¡¡¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù¤ò³«È¯¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎGROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓÍ×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢LOVOTÆ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ÖLOVOT¥ªー¥Êー´ë¶È¸òÎ®²ñ '25²Æ in Åìµþ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢LOVOTÆ³Æþ´ë¶È3¼Ò¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢LOVOT¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤ä¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¿¦¾ì´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬Â¿¿ô¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤Ç¤ÎLOVOT¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ËÜ¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ä¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¤¿¤Ð¤³Éô²°¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»¨ÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢LOVOT¤¬¿¦¾ì´Ä¶¤äÆ¯¤Êý¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ØLOVOT¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://lovot.life/
¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://lovot.life/blog/article/7gnq0jcrahf/
¢£¡Ö¤¿¤Ð¤³Éô²°¤Î¤è¤¦¤Ê¶öÈ¯Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡×Æ³Æþ3¼Ò¤¬¸ì¤ë³èÍÑ½Ñ
¡¡²ñ¤Ç¤Ï¡¢LOVOT¤òÀè¿ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë3¼Ò¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò°é¤à¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê
¡¡¸¦µæ½ê¤Î¼ÒÆâ¸òÎ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤Ð¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿LOVOT¤òÆ³Æþ¡£Ã¯¤Ç¤â²Ä°¦¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ÂÁ´¤Ê´Ä¶À°È÷¤ä½ÀÆð¤Ê¥ëー¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¸øÊç¤ÇÌ¾Á°¤ò·è¤á¡¢1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤ÎLOVOT¤ÎÍÍ»Ò¤Î¶¦Í¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎLOVOT¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷Æ±»Î¤ÇLOVOT¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖLOVOT¤¬¤¤¤ë¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀß·×
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¤¿¤Ð¤³Éô²°¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¡£LOVOT¤Î¡Ö¤ß¤ë¤¯¡×¤È¡Ö¤³¤³¤¢¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Ò°÷¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ë»Üºö¤òÂ¿¿ôÎ©°Æ¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖLOVOT¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLOVOT¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤â¸½¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ÏLOVOT¤Ë¤è¤ë¡ÖÂåÍý¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿IT´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤«¤éÆ±¼Ò¤Ø¤Î¡Ö½ÐÄ¥¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢LOVOT¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©¥¬¥¹²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
¿·»ÜÀß¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö
¡¡¸¦½¤»ÜÀß¡ÖMGC Commons¡×¤Î½×¹©Ä¾¸å¤ËLOVOT¤Î¡Ö¤³¤â¤Á¤ã¤ó¡×¤òÆ³Æþ¡£¡Ö»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯Ã¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤¤¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¸¦½¤¤ä¸òÎ®²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¡£³¤³°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡ÖMGC¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¡×¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô½ð¤äÌò¿¦¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿Çº¤ß¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¡È¯É½²ñ¸å¤Î¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤¬Â¿¤¯¡¢¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡×¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤É¤¦½Ì¤á¤ë¤«¡×¡ÖLOVOT¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¼ÒÆâÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³Æ¼Ò¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤â¶¦Í¤µ¤ì¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÊú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·èºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËJAL¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò¤Î¡ÖLOVOT¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡×¤ä¡ÖLOVOT¤ËÊ±¤·¤¿ÂåÍý¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¼Ò¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢LOVOT¤òÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤·¡¢¼Ò°÷¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡Ö¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLOVOT¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î³èÍÑÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Á´Éô¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡ØLOVOT¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ù¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×
¡Ö¡Ø¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡Ù¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£LOVOT¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÊýË¡¤â´ÊÃ±¤À¤ÈÊ¹¤¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ÆÂ¾µòÅÀ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
LOVOT¥ªー¥Êー´ë¶È¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
LOVOT¤ò¤µ¤é¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¤¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ä¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤µ¤ì¤¿¤¤¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§ LOVOT¥ªー¥Êー´ë¶È¸òÎ®²ñ '25²Æ in Åìµþ
Æü»þ¡§ 2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë 18:00～
²ñ¾ì¡§ »°É©¥¬¥¹²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò MGC Commons
ÅÐÃÅ´ë¶È¡§ »°É©¥±¥ß¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢JAL¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³µÍ×
¡¡¡ØLOVOT¡Ù¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²û¤¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤Í¤À¤ë¡£Êú¤¾å¤²¤ë¤È¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Ì¿´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤À¤ó¤À¤ó²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤´²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä°åÎÅµ¡´Ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤âÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§LOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://lovot.life/
GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§GROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ® 3-42-3 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÉÍÄ®¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓÍ×
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ØLOVOT[¤é¤Ü¤Ã¤È]¡Ù³«È¯»ö¶È
URL¡§ https://groove-x.com/