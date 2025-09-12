¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ä¥ª¥×¥í¡¢¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Çºë¶Ì¸©¤ÎDX»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¤¸«°ìÅµ¡¢°Ê²¼¥ª¥×¥í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à Âè23²óÇ¯¼¡Áí²ñ¡×¤Ë¶¨»¿¼Ò¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢ºë¶Ì¸©Ä£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿DX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸© ´ë²èºâÀ¯Éô ¹ÔÀ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë²þ³×²Ý ÊÂÌÚâ«¿Í»á¤È¡¢¥ª¥×¥í ¶âÍ»¡¦¸ø¶¦¡õÃÏ°èDX±Ä¶ÈÉô ÀÐÀîÃé¹¨¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂè2´üDX¿ä¿Ê·×²è¤ÎÊý¿Ë¤È¡¢Æ³Æþ¤«¤é2Ç¯¤ò·Ð¤¿±¿ÍÑÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à Âè23²óÇ¯¼¡Áí²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë
ºë¶Ì¸©¤ÎDX¿ä¿ÊÊý¿Ë¤È¡Ö¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÁÛ
ºë¶Ì¸©¤Ï¡Ö²÷Å¬¤ÇË¤«¤Ê¿¿¤ËÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤ºë¶Ì¸©¤Ø¤ÎÊÑ³×¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Öºë¶Ì¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê·×²è¡ÊÂè£²´ü¡Ë¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·×²è¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙËö¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢ºë¶Ì¸©¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Ï¼õÉÕÉôÊ¬¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£º£²óºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙÄó½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤òÆóÅÙÄó½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¡Ö¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢»öÁ°ÁêÃÌ¤«¤é¿½ÀÁ¡¢¾µÇ§¡¢ÄÌÃÎ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£¤½¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥×¥í¤ÎÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ß¥ì¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾ÍèÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¼êÂ³¤ÊýË¡¤ò¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×¡ÊÅÐÃÅ»ñÎÁ¤«¤éÈ´¿è¡Ë
¡Ö¥«¥ß¥ì¥¹¡×Æ³Æþ¤«¤é2Ç¯¸å¤ÎÀ®²Ì
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ëºë¶Ì¸©¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÍøÍÑ¼ÔËþÂÅÙ97¡ó¡§¡Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÊÄÄ£»þ´Ö³°¤Ç¤âÄó½Ð¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î97%¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤È²óÅú
¡¦»þ´ÖÃ»½Ì¸ú²Ì¡§°ÜÆ°»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤¿¿½ÀÁ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬½¾Íè¤è¤ê¤â¡Ö1Æü°Ê¾åÃ»½Ì¡×¤È²óÅú¡£¡Ö1»þ´Ö°Ê¾åÃ»½Ì¡×¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¤È73%¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó4¿ÍÃæ3¿Í¤¬Ã»½Ì¸ú²Ì¤ò¼Â´¶
¡¦¿¦°÷¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡§·èºÛ¤äÄÌÃÎ¤â¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç´°·ë¤·¡¢»æ¤ÎÊÝÂ¸¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿ä¿Ê¤Ë¤â´óÍ¿
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê½ñÎà½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡§¸ø°õ¾ÊÎ¬¤äUD¥Õ¥©¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É¤Î¸øÅª½ñÎà¤ÎÈ¯¹Ô¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÔÀ¯ÆâÉô¤ÈÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©»ö¶È¼Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ë·¸¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ÊÅÐÃÅ»ñÎÁ¤«¤éÈ´¿è¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ºë¶Ì¸©¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ËÂÐ¾Ý»öÌ³¤ò¸½¹Ô¤Î3»öÌ³¤«¤é9»öÌ³¤Ø³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥í¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤äSIer¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¸ø¶¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/4537/table/124_1_8089b0008ef28fa8e3f12bd4031fb89b.jpg?v=202509121227 ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.opro.net/service/kamiless/material/wp-gov-cio-forum-2025.html
¥«¥ß¥ì¥¹¤Î³µÍ×
¡Ö¥«¥ß¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ç¤ÎÁë¸ý¼êÂ³¤¤äÍ¹Á÷¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÆâÀ½¤ÇDX¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËSalesforce¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎSalesforce´Ä¶¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.opro.net/service/kamiless/
ÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¤ä¾ðÊó²½¿ä¿ÊÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÇ¤°ÕÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£2003Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢½»Ì±ËÜ°Ì¤ÎÅÅ»Ò¼«¼£ÂÎ¤Î¼Â¸½¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´±Ì±¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤È¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎIT»Üºö¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à Âè23²óÇ¯¼¡Áí²ñ ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î19Æü(²Ð) - 8·î20Æü(¿å)
¼çºÅ¡§ÅÔÆ»ÉÜ¸©CIO¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê²ñÄ¹ÃÄÂÎ¡§²Æì¸©¡Ë
¸å±ç¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¡¢J-LIS¡¢APPLIC
³«ºÅ¼êË¡¡§¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì»²²Ã¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡§¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎCIO¡¦¾ðÊóÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥í
¥ª¥×¥í¤Ï¡Ömake IT simple¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLess is More¡×¤ò³«È¯»Ø¿Ë¤È¤·¡¢¥Çー¥¿¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¹¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://corp.opro.net/