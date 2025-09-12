5Ç¯Ï¢Â³¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥·¥Õ¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¡×¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¾Í¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡Ê»ÔÄ¹ ÆâÅÄ ¹Ç·¡Ë¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥·¥Õ¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¡×¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤â¡¢¤¤¤ï¤¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ê²ñÆ¬ ¾®Ìî±É½Å¡Ë¤È¡¢»ÔÆâ¤ËËÜÅ¹¤òÃÖ¤¯2¶âÍ»µ¡´Ø¡Ê¤Ò¤Þ¤ï¤ê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¤¤¤ï¤¿®ÍÑÁÈ¹ç¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Íºà¤È»ÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸òÎ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¿Í¸ý(*1)¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑºÆÀ¸¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢2021Ç¯3·î¡¢¤¤¤ï¤»Ô¡¢¤¤¤ï¤¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¤¤¤ï¤¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î»ö¶È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÉû¶È¿Íºà³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£(*2)
°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSkill Shift¡Ù¡Êhttps://www.skill-shift.com/¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÉû¶È¥×¥í¿Íºà¤È»ÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß18,500Ì¾°Ê¾å¤ÎÀìÌç¿Íºà¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¡ØSkill Shift¡Ù¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Íºà¤¬ÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤»Ô¤Ï¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬Æ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«Í³¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡Ö¥ïー¥¯¥·¥Õ¥È¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤â¤¤¤ï¤»Ô¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥·¥Õ¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ÔÆâÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÏ©³ÈÂç¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÉû¶È¿Íºà¤¬»ý¤ÄÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ÔÆâ´ë¶È¤ÈÅÔ»ÔÉô¿Íºà¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤ï¤»Ô¤«¤éËÜ¶ÈÌ³¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õÂ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¡¦Éû¶È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëµá¿Í·ÇºÜ¶ÈÌ³
¡¦·ÇºÜ¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ
¡¦¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¶ÈÌ³
¡¦¤¤¤ï¤¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¤¤¤ï¤¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³
¢£ ¥»¥ß¥Êー¾ðÊó
ÃÏ¸µ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Éû¶È¿Íºà³èÍÑ¥»¥ß¥ÊーÉû¶È¡¦·ó¶È¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»öÎã
Í¸Â²ñ¼ÒÅÏÊÕÊ¸¶ñÅ¹¡¡
¢ãÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
Ê¡Åç¸©¤ÎÉÍÄÌ¤êÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¤¤ï¤»Ô¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ä¥¹¥Ñ¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶È¤äÇÀ¶È¡¢µù¶È¤¬¤µ¤«¤ó¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½²áÄø¤Ç¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏ½Ð¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£
¢ã¤¤¤ï¤¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡³µÍ×¢ä
ËÜ½ê½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÊ¿ÅÄÄ®120¥é¥È¥Ö6£Æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§²ñÆ¬¡¡¾®Ìî ±É½Å
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1967Ç¯4·î
¢ã¤Ò¤Þ¤ï¤ê¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¡³µÍ×¢ä
ËÜÉô½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÊ¿»úÆóÄ®ÌÜ10ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§Íý»öÄ¹¡¡¾åÛê Çî±Ñ
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1923Ç¯10·î
½Ð»ñ¶â¡¡¡¡¡¡¡§18²¯2500Ëü±ß¡¡
¢ã¤¤¤ï¤¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¡³µÍ×¢ä
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¾®Ì¾ÉÍ²ÖÈªÄ®2ÈÖÃÏ5
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§Íý»öÄ¹¡¡¶âÀ® ÌÐ
ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1948Ç¯7·î
½Ð»ñ¶â¡¡¡¡¡¡¡§158²¯6494Ëü±ß
*1 ´Ø·¸¿Í¸ý¤È¤Ï¡¢°Ü½»¤·¤¿¡ÖÄê½»¿Í¸ý¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤ò¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2¡¡¤¤¤ï¤»Ô¤È»ÔÆâ2¶âÍ»µ¡´Ø¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹2021Ç¯ÅÙ
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¡§´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¿¶å½£»Ù¼Ò¡¿ÅìËÌ»Ù¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ¾Í¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡¡§6563¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§92,435Àé±ß¡Ê2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Àµ¼Ò°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÏ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë91,000Ì¾¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È8,200¼Ò¡Ê2025Ç¯8·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÂÁ©·¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
»Ò²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§Greenroom³ô¼°²ñ¼Ò
