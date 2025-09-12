ÁÏ¶È65Ç¯Ä¶¤Î⽼ÊÞ°õºþ²ñ¼Ò¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÄ©Àï¡ª¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°WeeK Âçºå2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢OMITO¤¬¥µ¥Ýー¥È¡×
¶á¹¾°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©°¦ÃÎ·´°¦ÁñÄ®Àî¸¶771－1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Î¤À¾°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖOMITO¡Ê¥ªー¥ß¥È¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°WeekÂçºå2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàÉÔÂ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î⽋Ç¡¤ËÇº¤àÃæ¡¢°õºþ¤ò¼ç¼´¤ËÈÎÂ¥¡¦ÀëÅÁ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤¬¡¢Web¡¦Æ°²è¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
◼½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¤È¡ÖOMITO¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¤Ê¤ÉÇ¯´ÖÌó1,000 ¼Ò¤ÎÈÎÂ¥¡¦ÀëÅÁ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï»æ¤À¤±¤Ç¤Ï²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖOMITO¡×¤Ç¤¹¡£Web ¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢SNS ±¿ÍÑ¡¢¹¹ðÇÛ¿®¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Ë´ó¤êÅº¤¤È¼Áö¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Week Âçºå2025¡×¤Ø¤Î½é½ÐÅ¸¤Ï¡¢OMITO ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È65Ç¯°Ê¾å¤Î⽼ÊÞ°õºþ²ñ¼Ò¤¬Ä©¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ù±ç¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Öー¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È
º£²ó¤ÎOMITO ¥Öー¥¹¤Ï¡¢¼¢²ì¸©È¯¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¶á¹¾¾¦¿Í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¶á¹¾¾¦¿Í¤Î»Ñ¤ò¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¿ø¤¨¡¢¼Ò°÷¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÇÊ±Áõ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¸½Âå¤Î¶á¹¾¾¦¿Í¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¶á¹¾¾¦¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÅ¯³Ø¡Ö»°Êý¤è¤·¡ÊÇä¤ê¼ê¤è¤·¡¦Çã¤¤¼ê¤è¤·¡¦À¤´Ö¤è¤·¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢OMITO¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼è°ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹À©ºî¤Ï¡¢±Ä¶ÈÉôÁ´°÷¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¼«¼ÒÀ©ºî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Áõ¾þ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·Ð¸³¤È¾ðÇ®¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¢£OMITO ¥Öー¥¹¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È
OMITO ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Êú¤¨¤ëÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ä¤ªÇº¤ß¤òÄ¾ÀÜ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÌµÎÁÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¡¢ÁÏ¤ë¡×È¼Áö·¿¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤³¤½¤¬OMITO ¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒOMITO ¥Öー¥¹¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¦ÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀð»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀð»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
OMITO¡á»°Êý¤è¤·Àº¿À¡Ö¶á¹¾¿Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖOMI¤È¡×°ì½ï¤Ë²ÝÂê²ò·è¡ª
¡ÚÁêÃÌ²ÄÇ½¤Ê¥Æー¥ÞÎã¡Û
¡¦SNS ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½¸µÒ¡¿È¯¿®ÀïÎ¬
¡¦Web ¹¹ð¤Î±¿ÍÑ¤ä¸ú²ÌÂ¬Äê
¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó²þÁ±
¡¦Æ°²è³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÈÎÂ¥»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«
¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week Âçºå¡× ³«ºÅ³µÍ×
¡¦ Å¸¼¨²ñÌ¾︓ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week Âçºå 2025¡ÊÂè 6 ²ó¡Ë
¡¦ ²ñ´ü ︓ 2025 Ç¯ 9 ·î 24 Æü¡Ê¿å¡Ë～26 Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ ²ñ¾ì ︓ ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå£±～£²¹æ´Û
¡¦ ¼çºÅ ︓ RX Japan ³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¶á¹¾°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡ä
¡¦ ¾¦¹æ︓ ¶á¹¾°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ ÂåÉ½¼Ô︓ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Î¤À¾ °ìÏº
¡¦ ½êºßÃÏ︓ ¢©529-1302 ¼¢²ì¸©°¦ÃÎ·´°¦ÁñÄ®Àî¸¶ 771-1
¡¦ »ö¶È³µÍ×︓ °õºþ¶È¡¢Web ¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢Æ°²èÀ©ºî¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤Ê¤É
¡¦ ´ë¶È HP︓ https://www.omi-in.co.jp/
¡¦ OMITO ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È︓ https://omito.biz/