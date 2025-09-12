¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI¡¡Bloom d¡ìOr¡Ù¤Î¿·¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡¡～È±¤Î¤æ¤¬¤ß¤È´¥ÁçÉâ¤ÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î¤«¤¿¤Á¤òÂÎ¸½～
¡¡¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢È±¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀ°¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI¡×ºÇ¹âÊö¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI Bloom d'Or¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Éー¥ë¡Ë¡×¤Î¿·È¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.kracie.co.jp/himawari/bloomdor/¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤È½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊ»¤»»ý¤Ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡Ö¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤Ë¡ÖBloom d'Or¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Éー¥ë¡Ë¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È¿Ä¤«¤éÈþ¤·¤¤È±¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¡£
£²£°£°£·Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡££²£°£°£¹Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÉå½÷»ÒÈà½÷¡£¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£
£²£°£±£·Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¹ÔÏ¿¡Ù¤Î±éµ»¤Ç¡ÖÂè£³£¹²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×½õ±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
£²£°£²£²Ç¯¡¢¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤ÎÇ®±é¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¡ã¾¾ËÜ·à¾ì¡ä¤È¸Æ¤Ð¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©ー¥É£²£°£²£²½õ±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡ØÉü½²¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÇÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£
£²£°£²£³Ç¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ø18/40～¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤éÌ´¤âÎø¤â～¡Ù¡ÊTBS¡ËÅù¤Ë½Ð±é¡£
£²£°£²£´Ç¯¡¢¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS¡Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢£²£°£²£µÇ¯¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È£±Ç¯´Ö¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓ£³ºîÉÊ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥¨¥é¥ó¥Éー¥ë¾Þ £²£°£²£µ¡×¡ÖÂè£³£³²ó ¶¶ÅÄ¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡ÚÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¡¡¥Ç¥£¥¢¥Üー¥Æ¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI Bloom d'OrÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¢¥Üー¥Æ¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÁª¤ó¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£±£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥à¥Éー¥ë¡¡¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡õ¥Ø¥¢¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§
£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë£±£°¡§£°£°～£¹·î£²£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óWEB¥Úー¥¸URL¡§
https://www.kracie.co.jp/present/10192632_3853.html
¡Ú¤´»²¹Í¡§¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI Bloom d'Or¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Éー¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Üー¥ÆHIMAWARI Bloom d'Or¡Ê¥Ö¥ëー¥à¥Éー¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ±¤ÎÇº¤ß¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È±ÆâÉô¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¿Ä¤«¤éÈþ¤·¤¤È±¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÈ±¤ÎÂÎ´´ÈþÍÆ¡É¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È±¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢´¥ÁçÉâ¤ÌÓ¤òÀ°¤¨¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¡¢È±¤ÎÆâÉôÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨HIMAWARI¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ëEX¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ë¡¦¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¦¥Ò¥Þ¥ï¥ê²Ö¥¨¥¥¹¡Ë¡ÒÊä½¤¡õÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ó
¢¨¤æ¤¬¤ß¡§¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤È³°Â¦¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÉÔ¶Ñ°ì¤Ê¤Ï¤¬¤ì¤Î¤³¤È
¢¨È±¤ÎÂÎ´´ÈþÍÆ¡§¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤¹È±¤ÎÆâÉôÈþÍÆ¤Î¤³¤È
¢¨¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡§¼ê¿¨¤ê¼Á´¶¤Î¤³¤È¡¡
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/638_1_b42883fec587f86288b4e783cb40ba8e.jpg?v=202509121158 ]
¢£WEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.kracie.co.jp/himawari/bloomdor/
¢£¸ø¼°SNS¡§
¡öInstagram ¡¿ https://www.instagram.com/dearbeautehimawari_kracie/
¡ö£Ø ¡¿ https://x.com/himawari_kracie
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å