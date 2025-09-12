¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡¢Æ¼¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÅ´¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ê¥ó¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î12Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈºÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¸½¾õ¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÆÃµö¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÖÍåÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²Á³Ê¡¢Çä¾å¹â¡¢¼ý±×¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤ò2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï DDW¡¢Guangtongbao Pharmaceuticals¡¢HaiNing FengMing Chlorophyll¡¢FMC BioPolymer¡¢Sunfull Bio-tech¡¢Vinayak Ingredients¡¢Aarkay Foods ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬¡¢Äó·È´Ø·¸¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤äº¹ÊÌ²½¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È´Ö¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¿ôÎÌ¤ä¼ý±×¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò´ð½à¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¶¥ÁèÎÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¶¥Áè´Ä¶¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°è¤´¤È¤ËÈÎÇä¿ôÎÌ¤ä¾ÃÈñ³Û¡¢À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Üºö¤È¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬¼çÆ³ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤âº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì
»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡×¡ÖÆ¼¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡×¡Ö¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÅ´¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ê¥ó¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ¶èÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Î¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¹ñÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬
¼çÍ×¹ñ¤´¤È¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏ°èÊÌ¡¦¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ä¿·¶½»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¿ä¿ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Å·Á³Ãå¿§ÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢µ¬À©¤Ë¤è¤ë¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¡µë¥³¥¹¥È¤äÃê½Ðµ»½Ñ¤Î²ÝÂê¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤òÀ©Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊÂ¿ÍÍ²½¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¿©ÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¥ÁèÍ×°ø¤ä¿·µ¬»²Æþ¾ãÊÉ¡¢ÂåÂØÉÊ¤Î±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈºÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÏXXX%¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊÃå¿§ÍÑ¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¸½¾õ¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÆÃµö¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÖÍåÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
¼çÍ×¥áー¥«ー¤ÎÆ°¸þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²Á³Ê¡¢Çä¾å¹â¡¢¼ý±×¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢¤ò2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï DDW¡¢Guangtongbao Pharmaceuticals¡¢HaiNing FengMing Chlorophyll¡¢FMC BioPolymer¡¢Sunfull Bio-tech¡¢Vinayak Ingredients¡¢Aarkay Foods ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬¡¢Äó·È´Ø·¸¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤äº¹ÊÌ²½¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È´Ö¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¿ôÎÌ¤ä¼ý±×¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò´ð½à¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¶¥ÁèÎÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¶¥Áè´Ä¶¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°è¤´¤È¤ËÈÎÇä¿ôÎÌ¤ä¾ÃÈñ³Û¡¢À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»Üºö¤È¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬¼çÆ³ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤ËµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤âº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì
»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡×¡ÖÆ¼¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¡×¡Ö¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÅ´¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ê¥ó¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ¶èÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Î¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¹ñÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬
¼çÍ×¹ñ¤´¤È¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Î´ü´Ö¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏ°èÊÌ¡¦¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ä¿·¶½»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¿ä¿ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Å·Á³Ãå¿§ÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢µ¬À©¤Ë¤è¤ë¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¡µë¥³¥¹¥È¤äÃê½Ðµ»½Ñ¤Î²ÝÂê¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤òÀ©Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊÂ¿ÍÍ²½¤ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¿©ÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¥ÁèÍ×°ø¤ä¿·µ¬»²Æþ¾ãÊÉ¡¢ÂåÂØÉÊ¤Î±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£