°ìÌë¸Â¤ê¡ª9·î16Æü³«ºÅ¡¦°æÀî½Î ¨¡ ¡È¿ô»ú¤òÄ¶¤¨¤ë·Ð±ÄÎÏ¡É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë120Ê¬ ¡Ü »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¿ÊÄè
― 9·î16Æü³«ºÅ¡Ö°æÀî½Î¡×ºÇ¿·¥Æー¥Þ·èÄê ―
¥µ¥¤¥¾ー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¥·¥êー¥º¡Ö°æÀî½Î¡×¤Ï¡¢¼¡²ó9·î16Æü¤Î¥Æー¥Þ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø°æÀîÎ®¡¦»Íµ¨Êó ～¿ô»ú¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤´ë¶È¤Î¿¿¼Â～¡Ù¤Ç¤¹¡£
°æÀî½Î¤Ï¡¢Ç¯¾¦5,000²¯±ß¤Î´ë¶È¤òÎ¨¤¤¤¿¸µ¥°¥ëー¥×²ñÄ¹¡¦°æÀî°Õ¹â»á¤¬¡¢·Ð±Ä¡¦ÁÈ¿¥ÏÀ¡¢»þ»öÌäÂê¡¢¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329478&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329478&id=bodyimage2¡Û
¼ÂÌ¾¤Ç¸ì¤ë¡ÈÂº·É¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡É
º£²ó¤Î¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢°æÀî»á¤¬¡Ö¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó·Ð±Ä¼Ô¡×¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤½¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤½¤Î¡ÈÃÀÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¨¡¨¡°æÀî»á¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö´ë¶È¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
ÆüËÜ´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¯»Ò¹âÎð²½
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè
¡¦AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½
¡Ö°ÂÄê¡×¤ä¡ÖÅ´ÈÄ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¤é¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÊø¤ì¤ë»þÂå¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÊ¸²½¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤éÌ¤Íè¤òÂ÷¤»¤ë¤Î¤«¡©
¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ê¤éµÕ¶¤òÀ¸¤È´¤±¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¼«¸ÊËÉ±ÒÎÏ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¼«¸ÊÀ®Ä¹¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Èー¥¯¥é¥¤¥ÖÆâÍÆ
°æÀî»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ä´ë¶È¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ø²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¡Ù¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¡Ö´ë¶È¤Î¿¿¼Â¡×¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Æー¥ÞÎã:
¡¦¡Ö¤³¤Î¼ÒÄ¹¤ÏËÜÊª¤À¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë´ë¶È
¡¦¡ÖÁÈ¿¥¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë´ë¶È
¡¦°æÀî»á¤¬Âº·É¤¹¤ë¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó·Ð±Ä¼Ô
¡¦À®¸ù¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ò·ï
×ÖÅÙ¤Ê¤·¡£¤È¤¤ËÀä»¿¡¢¤È¤¤ËÄËÎõÈãÈ½¡£YouTube¤äSNS¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë120Ê¬¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°æÀî½Î¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¡£·Ð±Ä¡¦Åê»ñ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ°æÀî»á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ëÁÐÊý¸þ·¿¤ÎÃÎÅª¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¢ªhttps://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～21:00¡Ê³«¾ì 18:30¡Ë
²ñ¾ì¡§LIVE STUDIO LODGE¡Ê½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ1ÃúÌÜ30-1 Âå¡¹ÌÚ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë B1¡Ë
»²²ÃÈñ¡§15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§°æÀî½Î¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ²Ä
¢ªhttps://ikawaschool.official.ec/items/117402923
¢§TIGET¡ÊÍ×²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ë
¢ªhttps://tiget.net/events/426418
¡Ú°æÀî½ÎÄÌ¿®¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¼¡²ó³«ºÅ¾ðÊó¡¦Àè¹Ô¿½¹þURL¡¦ÆÃÅµ¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë
¡Ö°æÀî½ÎÄÌ¿®¡×¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm61603wm&task=regist
ÅÐÏ¿¼Ô¤À¤±¤ËÆÏ¤¯¡ÈÀè½Ð¤·¾ðÊó¡É¤Ç¡¢ËþÀÊÁ°¤ËÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¾ー
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¾ー
