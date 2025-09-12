Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ò¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¥ªー¥×¥ó¡Ê9/12¡Ë
ZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆïËÜ ½¤ÆóÏº¡¢°Ê²¼ ZEROCO¡Ë¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÄ¹´ü´Ö¡¦¹âÉÊ¼Á¤ËÊÝ»ý¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÁ¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä¡¢ÌîºÚ¤ä¤ªÆù¡¢¤ªµû¤ÎÄã²¹½ÏÀ®¤Ë¤è¤ë¿©ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¡ÖZEROCORNER (¥¼¥í¥³ー¥Êー)¡×¤ò¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¿Ã« Å¯ºÈ¡Ë¤È¶¨¶È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ZEROCO¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÇÀ¶È¡¦µù¶È¡¦ÃÜ»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÂè°ì¤Ë·Ç¤²¡¢»ºÃÏ¤Ç¤ÎÂç·¿ÀßÈ÷¼Â¾Ú¤äÎ®ÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥ÍÍÍ¤è¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ø¤Î¿¼¤¤¤´Íý²ò¤È»¿Æ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤Î°Ý»ýÈ¯Å¸¤È¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿©²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹³§ÍÍ¤È¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
100Ç¯Àè¤Î¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ZEROCO¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡ÖZEROCORNER¡×¤Ï¡¢Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤È¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢¡È100Ç¯Àè¤Î¿©Ê¸²½¤òÁÏ¤ë¡É¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¿©ºàËÜÍè¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ»ý¤·¡¢Äã²¹½ÏÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ºÃÏ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤ò¿·Á¯¤Ê¤Þ¤Þ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð²ÙÄ´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹¤Î°û¿©Å¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸½¾ì¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉé²Ù¤ä¿ÍºàÉÔÂÅù¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³°¿©¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÀ¸»º¼Ô¤ÈÀ¸³è¼Ô¡×¡ÖÃÏÊý¤ÈÅÔ»Ô¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÊ¸²½¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¿©¤Î¸òº¹ÅÀ¡á¥³ー¥Êー¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈZEROCORNER¡É 5¤Ä¤ÎÄ©Àï
Regenerative Technology¡Ã¿©ºà¤¬»ý¤Ä¡ÈºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤ò
Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý³Ï¤·¤¿¤Æ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÈË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¥ー¥×¡£ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤ä¿©´¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡ÈÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄã²¹½ÏÀ®¡×¤Ë¤è¤êÁÇºà¤Î´Å¤ß¤ä»ÝÌ£¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢µ¨Àá¤ä»ºÃÏ¤´¤È¤Î½Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ºà¤¬»ý¤Ä¡ÈºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤½Ö´Ö¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Farmers¡Ç New Value Chain¡ÃÀ¸»º¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß
ÊÀ¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í JAPAN FARM PARTNER ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ºÃÏ¤«¤é¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÄ¾ÀÜÄ´Ã£¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ã±¤ËÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀ¸»º¸½¾ì¤ä¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸»ºÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ²È¤äµù»Õ¤ÈÅÔ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹À¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤ä²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Kitchen-less Innovation¡Ã»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³°¿©¸½¾ì¤Î¤«¤¿¤Á
Å¹Æâ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ÍýÀßÈ÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¿©»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÉé²Ù¡¢½é´üÅê»ñ¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖZEROCO(TM)¡×¤Ë¤è¤ëÁ¯ÅÙÊÝ»ý¤ÈÄã²¹½ÏÀ®¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ò¹çÍý²½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Community Hub¡Ã¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Î¾ì
ZEROCORNER¤Ï¡¢¿©ºà¡¦¿Í¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼«Á³¤Ë¸ò¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥Ö¤Ç¤¹¡£Å¹Ì¾¤Ë¤¢¤ë¡ÖCORNER¡Ê¥³ー¥Êー¡Ë¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÃÏÊý¡ßÅÔ»Ô¡¢À¸»º¼Ô¡ßÀ¸³è¼Ô¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ßÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¸òº¹¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¤·¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Challenge with Partners¡Ã Ì¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¼Â¸³
ZEROCORNER¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©²ÝÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤¦»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¼Ò²ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ZEROCO(TM)¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÎã
¡ÖZEROCORNER¡×¤Ç¤ÏÄ«¡¦Ãë¡¦Ìë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Æ»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥µー¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÄ«¿©¤ÈÃë¿©¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÉô¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡Ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã±ÉÊ¤«¤é¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç½ÀÆð¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¡§È¾½ÏÍñ¤Î¥¿¥Þ¥´¥µ¥ó¥É¡¢µ¨ÀáÌîºÚ¤Î¥¹ー¥×¤Ê¤É
¥é¥ó¥Á¡§¼¢²ì¡¦¥µ¥«¥¨¥ä¤Î¡È¿¿¤ÃÅö¤Ê¥ß¥ó¥Á¡É¤ò»È¤Ã¤¿¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥×¥ìー¥È¤Ê¤É
¥Ç¥£¥Êー¡§½Ü¤Îµû¡¦ÆùÎÁÍý¡¢¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤ä´Å¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿½Ü¤Î²ÌÊª¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Ê¤É
¥É¥ê¥ó¥¯¡§ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¡ÈÁ¯ÅÙ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÉÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¥³ー¥Òー¡¢¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¥é¥Æ¤Ê¤É
Åí¤Þ¤ë¤´¤È²Ì¼ÂÉ¹ (\1,300ÀÇ¹þ)
¥Ç¥£¥Êー
¥É¥ê¥ó¥¯
Á¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖZEROCO(TM)¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Äã²¹¡¦¹â¼¾¤ÎÊÝ´É´Ä¶¤ò°ÂÄêÅª¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÈÀ¸Á¯¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ¹´üÊÝÂ¸¡É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Í½È÷ÎäµÑ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©ºà¤ÎºÙË¦ÇË²õ¤òÍÞ¤¨¡¢¿©´¶¡¦¹á¤ê¡¦¿åÊ¬¤ò´Þ¤á¤¿ËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤·¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¤ä°ÂÄêºÞ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤È¤É¤±¤ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
ZEROCORNER ³°´Ñ
Å¹Ì¾¡§ZEROCORNER¡Ê¥¼¥í¥³ー¥Êー¡Ë
½»½ê¡§¢©907-0022 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2 NEWoMan TAKANAWA South 1F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6277-2882
±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～21:00¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¿©¤Ù¥í¥°¡§https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131403/13313322/
Instagram¡§https://www.instagram.com/_ZEROCOrner/
¡ÚZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆïËÜ ½¤ÆóÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-27-8 LosGatos 3F
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2023Ç¯4·î¡ÊÀßÎ©Æü 2020Ç¯7·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Á¯ÅÙÊÝ»ýµ¡´ï¡ÊZEROCO(TM)¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¢¥êー¥¹¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦Á¯ÅÙÊÝ»ýµ¡´ï¡ÊZEROCO(TM)¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢À½Â¤¡¢Í¢½ÐÆþ»ö¶È
¡¦ÇÀ»ºÊª¡¢ÃÜ»ºÊª¡¢¿å»ºÊª¤Î²Ã¹©¤ª¤è¤Ó¿©ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡§https://ZEROCO.co.jp/
¡ÚZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Äã²¹¡¦¹â¼¾¤ÎÊÝ´É´Ä¶¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿©ºà¤ä¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÄ¹´ü´Ö¡¢¹âÉÊ¼Á¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÁ¯ÅÙÊÝ»ýµ»½Ñ¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿©ÉÊ¤Î¡È»þ´Ö¡É¤È¡È¶õ´Ö¡É¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÊÝÂ¸¡¦Î®ÄÌ¤Î¤«¤¿¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¸½¾ì¡¦²Ã¹©¶È¡¦¥áー¥«ー¡¦ÊªÎ®¡¦¾®Çä¡¦³°¿©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¸ý¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ëÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÍÎà¤È¤½¤Î¿©ÎÁ»ñ¸»¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖZEROCO(TM)¡×¤ÏZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ZEROCO³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Email¡§pr@ZEROCO.co.jp