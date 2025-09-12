90¿Í¤È¹Í¤¨¤¿·ûË¡¤È¡Ö¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸¢Íø¡×¡¡¶å½£Âç³Ø¶µ¼ø¾·¤³Ø½¬²ñ
¶áÂå¤ÎÎ©·û¼çµÁ¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤òÆÈºÛ¼Ô¤Ë°®¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î©Ë¡¸¢¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¡¢¹ÔÀ¯¸¢¡ÊÆâ³Õ¡Ë¡¢»ÊË¡¸¢¡ÊºÛÈ½½ê¡Ë¤òÊ¬Î©¤·¤¿µ¡´Ø¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î¹ñÌ±¤ËÊ¿Åù¤Ê¿Í¸¢¤È¼«Í³¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢1789Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¸¢Àë¸À¤Ç¤½¤ÎÍýÇ°¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆîÌî¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï1889Ç¯¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·ûË¡¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î·ûË¡¤Ï¡¢¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ÎÅýÀ©¤òÄê¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤ÎÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µÄ°÷¤Ç¹½À®¤¹¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤â¿Í¸¢¿¯³²¤Ê¤É¤òÅýÀ©¤Ç¤¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÀïÁèµ¾À·¼Ô¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¿ôÇÉ¤â¾¯¿ôÇÉ¤âÂº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø
Àï¸å¤Î¸½ÂåÎ©·û¼çµÁ¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡¤ò¹ñ¤ÎºÇ¹âË¡µ¬¤ÈÄê¤á¤ÆÍÆ°×¤Ë²þÀµ¤»¤º¡¢¹ñ²ñ¤¬Î©Ë¡¤¹¤ëË¡Î§¤Ê¤É¤¬·ûË¡¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤«¤ò»ÊË¡¸¢¤¬¿³ºº¤¹¤ë¡¢°ã·û¿³ººÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁ°¤«¤éÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1,000·ïÄ¶¡¢1987Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Ï900·ïÄ¶¤Ê¤É¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê°ã·ûÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊýÆüËÜ¤Ï1947Ç¯°Ê¹ß¡¢13·ï¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½½ê¤«¤é1¤Ä¤ÎÈ½Îã¤ËÂÐ¤·°ã·û¤È¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤¹¡£ÆîÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¿Æ»¦¤·¤Î¤ß¤ò¸·½Å¤ËÈ³¤¹¤ëÂºÂ°»¦½ÅÈ³µ¬Äê¤Î°ã·ûÈ½·è¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬Äê¤Ï°ã·ûÈ½·è¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î¿Æ¤òÂº½Å¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÊ¤¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ê¡¢1995Ç¯¤Þ¤ÇË¡²þÀµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯ÏÀµÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ûË¡9¾ò¤äµÄ°÷Ç¤´ü±äÄ¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢ÆîÌî¤µ¤ó¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤äÆ±Àº§¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±Ë¡¤ä·ûË¡¤Î²þÀµÏÀµÄ¤â¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¤Î¤ß¤òÂº½Å¤·¾¯¿ôÇÉ¤Î¸¢Íø¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Î¤ß¤ËÍê¤é¤Ê¤¤³Ø¤Ó¤ò
ÆîÌî¤µ¤ó¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ç¹ÖµÁ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢SNS¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Î¤ß¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò´í×ü¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤ä½ñÀÒ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤Ê¤É¤ò¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿¼Â¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¤Ê¤É¤ÎÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ¸«¤Î¾ðÊó¤òÂ³¤±¤ÆÎ®¤¹µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¡Ö¥¨¥³ー¥Á¥§¥ó¥Ðー¡×¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢½ñÀÒ¤ä¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ÆîÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë·ûË¡¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ËËÝÌõ¤·¤¿ËÜ¤Ê¤É¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤â°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿¿ôÇÉ¤â¾¯¿ôÇÉ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
