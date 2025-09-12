©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved

株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、お好きなアートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、恋愛リズムアドベンチャーゲーム「アイ★チュウ」10周年を記念したブックレットの商品受注を2025年9月12日(金)より開始いたします。

「アイ★チュウ」とアートを選んで商品を作る「セレポ」は今回初のコラボ！アイチュウ32名、マネージャー9名の総勢41名のキャラクターのアートを選んで、ブックレットを作ることができます。

セレクトできるアートは、なんと2,207枚！！

今だけの受注生産でお届けする、オンリーワンのセレクトアイテムをぜひお迎えください！

高画質・高解像度のセレクトアイテム「セレポ」は期間限定の受付です。

アイ★チュウ × Selepo 商品概要

＜SELEPO BOOKLET＞





▲本文35P分（青い箇所）のアートがセレクト可能！

ブックレットは全40ページのうち、35ページがセレクト可能なページです。

1枚ずつ剥がせる仕様なので、額装などでもお楽しみいただけます。

並び替え機能でアートの並び順も思いのまま、世界に一つだけのオリジナルブックレットをお作りいただけます。

ブックレットは受注生産型のため、2025年11月3日受注締め切り、2025年12月中旬以降のお届けを予定しております。

■価格 ：3,465円（税込・送料別）

■ページ数 ：全40ページ

■サイズ ：B5変形（H257×W171mm）

■受注期間 ：2025年9月12日(金) ～ 2025年11月3日（月・祝）

■お届け期間：2025年12月中旬頃より順次出荷予定

（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

『Selepo.me（セレポ）』とは…

株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄やカレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。

お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。

お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。





■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/

■発売元 ：株式会社エンスカイ

■決済方法 ：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay

予約受注の開始、最新の情報は公式サイト・SNS等にて

告知いたします。

・セレポ公式 Xアカウント(旧twitter) @selepo_me







