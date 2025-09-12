ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó10·î¹æ¤Ï¡¢¡ÈBLOODY LOVE ²Î·à¡É³«ËëÄ¾Á°¤Î¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤¬¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー!!
³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ½ñÅ¹(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÆÁÆó)¤Ï¡¢È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è»ï¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù(ÊÔ½¸Ä¹¡§¾®¸ýÂÀÏº)9·î12Æü(¶â)È¯Çä¤Î10·î¹æ¤Ë¤Æ¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù(Ãø:±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ)¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤·¤Æ¡¢BLOODY LOVE²Î·à¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù³«ËëÄ¾Á°£²ÂçÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿å¹¾·úÂÀ(¿¹Íö´ÝÌò)¡õÀ÷Ã«½ÓÇ·(¿¹Ä¹²ÄÌò)¤Î¿¹·»Äï(Ver2.5) ¡ÈÄ¶ÈþÎï¡É»£¤ê¤ª¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÉÕÏ¿¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
9·î20Æü(ÅÚ)¤è¤êBLOODY LOVE ²Î·à¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤¬¡¢É½»æ¤È´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆÍÇ¡¥Ð¥ó¥Ð¥¤¥¢¥Ï¥ó¥¿ー¤ò½±¤¤»Ï¤á¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¿¤Á¡¢¥Ð¥Ð¥Ð¤Ã¤ÈµÞ¤ÊÅ¸³«¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó!!
¤µ¤é¤Ë²Î·à³«Ëë¤òµÇ°¤·¡¢¿å¹¾·úÂÀ(¿¹Íö´ÝÌò)¡õÀ÷Ã«½ÓÇ·(¿¹Ä¹²ÄÌò)¤Ë¤è¤ë¿¹·»Äï(Ver2.5)¤Î¡ÈÄ¶ÈþÎï¡É»£¤ê¤ª¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¡õÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Õ¤í¤¯¤Î£²ÂçÆÃÊÌ´ë²è¤â!!
¤½¤·¤ÆÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¤Î¡Ø¥µ¥¤¥³¡ß¥Ñ¥¹¥È ÎÄ´ñ»¦¿ÍÀøÆþÁÜºº¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¶§¿·¾Ï¡¢ºÇ¶ÃÅ¸³«¡¢ºÇ¶²¸æÌÈ¤Î»É·ãºÇ¶¯»°´§²¦¤Î¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì!!
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ï¡¢ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜÂè3´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ö¥é¥¶ー¿ÎµÁ¡Ù¤¬51¥Úー¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç·ÇºÜ¡£ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ4´¬È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥«¥Ö¥ê¥À¥Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ø±ï¤ÎÃÓÂÞ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿®ÂÀ¤Èº´¡¹ÌÚ·»Äï¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÔ¤Á¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿Á´¿ÍÎà¤ØÊû¤²¤ë¡¢¸µÉü½²µ´(¤â¤È¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¤)¤ÎÍ«µÙ(¤æ¤¦¤¤å¤¦)À¸³èÌ©Ãå¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Ø¥ë¤µ¤ó¡Ù¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë(Âè2ÏÃ)¤ÇÅÐ¾ì!!
ÃíÌÜºîÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¹ë²Ú¹æ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎ¡§¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×10·î¹æ
É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¡§¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù(Ãø:±üÅè¤Ò¤í¤Þ¤µ)
ÉÕÏ¿¡§¿å¹¾·úÂÀ(¿¹Íö´ÝÌò)¡õÀ÷Ã«½ÓÇ·(¿¹Ä¹²ÄÌò) ¿¹·»Äï(Ver2.5)Ä¶ÈþÎïÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
È¯Çä¡§2025Ç¯9·î12Æü (¶â)
ÆÃÊÌÄê²Á¡§750±ß¡Ê10%ÀÇ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ½ñÅ¹
ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸ø¼° :
https://www.akitashoten.co.jp/b-champion
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³¸ýÆÁÆó
½êºßÃÏ¡§¢©113-0021 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þÆóÃúÌÜ28ÈÖ8¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µþ¥°¥êー¥ó¥³ー¥È¥»¥ó¥¿ー¥ª¥Õ¥£¥¹18F
ÁÏÎ©¡§1948Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦»ùÆ¸¿Þ½ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É
¼Ò°÷¿ô¡§Ìó160Ì¾
