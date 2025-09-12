GrowthPartners¥°¥ëー¥×¤¬»ñ¶âÄ´Ã£Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¹¤ëGrowthPartners¥³¥é¥à¤ò³«Àß
GrowthPartners¥°¥ëー¥×¡Êhttps://growth-partners.co.jp/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¾ðÊó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢GrowthPartners¥³¥é¥à¡Êhttps://growth-partners.co.jp/column/¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GrowthPartners¥³¥é¥à¤Î³µÍ×
ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡¢Ë¡¿Í¸ýºÂ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¤ª¶â¤ËÇº¤àÊý¤ËÀµ³Î¤«¤ÄÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÂåÉ½ÀÇÍý»Î¤¬¡¢¸¶Â§1µ»ö¤´¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢µ»ö¤òË¬¤ì¤¿Êý¤ËÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äê´üÅª¤Êµ»öÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¡¦¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GrowthPartners¥°¥ëー¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹
GrowthPartners¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡ÊGrowth¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡ÊPartners)¡×¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢¡ÖGrowth PartnersÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡×¤È¡ÖGrowth Partners¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢BPO¶ÈÌ³¡¢M¡õA»Ù±ç¶ÈÌ³¡¢IPO»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Growth PartnersÀÇÍý»ÎË¡¿Í
Growth PartnersÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ï°Ê²¼3ÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤òºâÌ³´ØÏ¢¤ÎÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1,ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¡Ê²ñ·×ÀÇÌ³ÎÏ¡Ë
2,ºâÌ³Ê¬ÀÏ¤«¤é¤Î²ÝÂêÃê½Ð¡ÊºâÌ³Ê¬ÀÏÎÏ¡Ë
3,Ãê½Ð¤·¤¿²ÝÂê¤«¤é¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡Ê²ÝÂê²ò·èÎÏ¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·î¼¡»î»»É½¤ÎºîÀ®¡×¡ÖÀÇÌ³½ðÎàºîÀ®¡¦Äó½Ð¡×¡ÖÀÇÌ³´Æºº¡¦ÀÇÌ³ÁêÃÌ¡×¤Ê¤É¤Î²ñ·×ÀÇÌ³¶ÈÌ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¡×¤ä¡Ö»ö¶ÈÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡×¤Ê¤É°ìÈÌ¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ç¤Ï¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤â¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄê´üÅª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢È¼Áö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ÅöË¡¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Growth Partners¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í
Growth Partners¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¤Ï°Ê²¼4ÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÏ«Æ¯´ØÏ¢¤ÎÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1,ºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡
2,¸½¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
3,ºÇ¿·¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ
4,Éý¹¤¤¶È³¦¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÏ«Æ¯ÊÝ¸±¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¡×¡ÖµëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿·×»»¡×¤Ê¤É¤Î»öÌ³Åª¤Ê¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½¾ì¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ï«Ì³ÁêÃÌ¤ä½¢¶Èµ¬Â§¤ÎºîÀ®¡¢Ê¶Áè²ò·è¼êÂ³¡¢½õÀ®¶â¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤ËÏ«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤äÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
±¿±Ä¼Ô¡§GrowthPartners¥°¥ëー¥×¡Êhttps://growth-partners.co.jp/¡Ë
¥µー¥Ó¥¹¡§Growth PartnersÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡Êhttps://growth-partners.co.jp/zei/¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Growth Partners¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¡Êhttps://growth-partners.co.jp/sharoshi/¡Ë
Growth Partners¥³¥é¥à¤ÎURL¡§https://growth-partners.co.jp/column
¥°¥ëー¥×Åý³çÂåÉ½¡§»³´ß ½¨ÃÏ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©103-0022¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»ÍÃúÌÜ3ÈÖ18¹æ¡¡Åìµþ·úÊª¼¼Ä®¥Ó¥ë8³¬
»ÙÅ¹½êºßÃÏ¡§¢©171-0022¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-8-8¡¡THE CORNERÃÓÂÞ2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©810-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ11-1¡¡Ê¡²¬PARCO¿·´Û5F