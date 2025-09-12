¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î6³ä¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¡Ö¥¹¥¥ëÂÎ·Ï²½¤Ë²ÝÂê¤¢¤ê¡×¤È²óÅú
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»öÎÎ°è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¥«¥ª¥Ê¥ÓHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¸¦¡×¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Î¥¹¥¥ë´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¦Ì³¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ëÂÎ·Ï¤ÎÀ°È÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢6³ä¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢²ÝÂêÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡Ä´ººÇØ·Ê
¡¡ºòº£¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¥¹¥¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ä¿Íºà¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÇ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥¥ë´ÉÍý¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¥ë´ÉÍý¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¢£¡¡Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê
Ä´ºº·ë²Ì£±.¡¡¤ª¤è¤½5³ä¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡¦ÁÈ¿¥¤Ç¥¹¥¥ë¥Þ¥Ã¥×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú
Ä´ºº·ë²Ì£².¡¡¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡¢¥¹¥¥ëÂÎ·Ï¤ÎÀ°È÷¤Ë²ÝÂêÇ§¼±¤¬¤¢¤ë
Ä´ºº·ë²Ì£³.¡¡DX´ØÏ¢¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂÎ·Ï²½¡¦ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï5³äÄ¶¡¡
¢£¡¡Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20ºÐ°Ê¾å66ºÐÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô1,000Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊý¼°
¢¨²óÅú¤Î¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÂè1°Ì¤â¤·¤¯¤ÏÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥é¥Õ¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¹½À®Èæ¤Ç¤Î·×»»·ë²Ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»·ë²Ì¤È¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Ä´ºº·ë²Ì
¥«¥ª¥Ê¥ÓHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¸¦¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¥ë´ÉÍý¤Ø¤Î²ÝÂêÇ§¼±¤ÈDX´ØÏ¢¥¹¥¥ë¤ÎÂÎ·Ï²½¤Î¼ÂÂÖ ～¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ß¤¨¤¿¸½¾õ～¡×
https://ri.kaonavi.jp/20250912/
¢£¡¡¥«¥ª¥Ê¥ÓHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¸¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¥«¥ª¥Ê¥ÓHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÁí¸¦
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 38F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2017Ç¯12·î
¸¦µæÎÎ°è¡§HR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊIT¡¢¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥»Üºö¡Ë¡¢¥Ôー¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ê¿Í¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¡Ë¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö²ÝÂê¤Î²ò·è
³èÆ°ÆâÍÆ¡§¡ÖHR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡Ö¥Ôー¥×¥ë¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ýー¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¿Í»ö¡¦ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¡¢»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ
HP¡§https://ri.kaonavi.jp/
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥¥ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«Î§¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ´ë¶È¿ô4,000¼Ò°Ê¾å¢¨¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¤äÍ½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¢¨2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
¡ã²ñ¼ÒHP¡¡¡§ https://corp.kaonavi.jp/¡ä
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 38F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯5·î27Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO º´Æ£ ´²Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¶ÐÂÕ¡×¡¢Í½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È