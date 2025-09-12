IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～¡÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡Û
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡Ê¥Ç¥åー¥À¡Ë¡×(https://doda.jp/)¡ÊÊÔ½¸Ä¹¡§ºù°æ µ®»Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://doda.jp/event/engineer-career.html
³«ºÅÇØ·Ê
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖIT¿Íºà¤Î¶¡µëÆ°¸þ¤ÎÍ½Â¬¢¨1¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂçÌó79Ëü¿Í¤â¤ÎIT¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Àµ¼Ò°÷¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¸À®AI¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤µá¤á¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤Î¹âÅÙ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¢¨2¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¤ÎË¡¿ÍÊ¬ÌîHRO¡ÊHuman Resource Officer¡Ë×¢À¥ ÃÒÇ·»á¤È¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë£²Ì¾¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢´ë¶È¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ä¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¾¦Ì³¾ðÊóÀ¯ºö¶É¾ðÊó½èÍý¿¶¶½²Ý £É£Ô¿Íºà°éÀ®¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨2¡Ö¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¡×¤Î¤³¤È
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê90Ê¬¡Ë¡öÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ÏÂ¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
1¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ê5Ê¬¡Ë
2¡¥¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê70Ê¬¡Ë
¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ï
3¡¥¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¡Ê10Ê¬¡Ë
ÅöÆü´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´¼ÁÌä¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥¤Þ¤È¤á～½ªÎ»¡Ê5Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë×¢À¥ ÃÒÇ·¡Ê¤Ò¤í¤»¡¦¤È¤â¤æ¤¡Ë»á
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¡¡Ë¡¿Í»ö¶È¿ä¿ÊÉô¡¡´ë²èÉô HRÃ´Åö¡¡HRO¡ÊHuman Resource Officer¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¤ÇÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¶È¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶È¤òÄ¹Ç¯¥êー¥É¤·¡¢²ñ·×¡¦·Ð±Ä´ÉÍý¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ð´´ºþ¿·¤ò¿ä¿Ê¡£¸½ºß¤Ï¿Í»öÎÎ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ç´ë¶ÈÊÑ³×¤ò¸£°úÃæ¡£
¶âÆâ ·ÄÂÀ¡Ê¤«¤Í¤¦¤Á¡¦¤±¤¤¤¿¡Ë
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
doda»ö¶ÈËÜÉô¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÉô¡¡
HiPro_CXÅý³çÉô¡¡Client_DelightmentÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー
2009Ç¯¡¢SIer¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2012Ç¯¡¢½¢¿¦¤äÅ¾¿¦ÇÞÂÎ¤Ê¤É¤ò¼ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼êÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¿Íºà¾Ò²ðË¡¿Í±Ä¶È¡ßIT¶È³¦¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2017Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¸½¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¿Íºà¾Ò²ðË¡¿Í±Ä¶È¡ßIT¶È³¦¡¢¿Íºà¾Ò²ðË¡¿Í±Ä¶È¡ßÂç¼ê´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã
¥×´ë¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£2023Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢HiPro Biz
¥µー¥Ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¥Õ¥í¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤ÎÉôÄ¹¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£2025Ç¯¡¢HiPro¥µー¥Ó¥¹¤ÎCXÎÎ°è¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£
Ã«¹ç Âó¿Í¡Ê¤¿¤Ë¤¢¤¤¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
doda»ö¶ÈËÜÉô ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô
IT¶È³¦Ã´Åö¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー
2012Ç¯¡¢¿·Â´¤ÇÂç¼ê¥áー¥«ー¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£2018Ç¯¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢À½Â¤¶È¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤Ç¤Î¿Íºà¾Ò²ðË¡¿Í±Ä¶È¡¢·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏIT¶È³¦¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È～Ãæ·ø¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¥Õ¥§ー¥º¤Î°Û¤Ê¤ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢³Æ¼Ò¤ÎºÎÍÑÀ®¸ù¤ò¤´»Ù±ç¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âç¼êË¡¿Í¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÍºàºÎÍÑÎÏ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ä¡¢³°Éô¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉý¹¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢¤Û¤«¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:30¡¡¢¨18:50¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²Ã»ñ³Ê¡§¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Äー¥ë¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥Ç¥ª¥Äー¥ë¡ÊZoom¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://doda.jp/event/engineer-career.html
¿½¹þ¤ßÄùÀÚÆü¡§10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§doda¥»¥ß¥Êー/¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É¡¡seminar_event@doda.jp
¢£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ¡ä
¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤È¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¡ÖHiPro¡×¤Ï´ë¶È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸Ä¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¡ÖHiPro Biz¡×¡ÖHiPro Tech¡×¡ÖHiPro Direct¡×¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Biz¡×¡ã https://biz.hipro-job.jp/(https://biz.hipro-job.jp/) ¡ä
·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦CxO ¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¯¥é¥¹Åù¡¢¹âÅÙ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÆ³¤¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°èÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Tech¡×¡ã https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ¡ä
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦µ»½Ñ¸ÜÌä¡¦ PM/PMO Åù¡¢ IT Ê¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¸Ä¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Direct¡×
¡ã https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/(https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/) ¡ä
²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÉû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤È´ë¶È¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¶ÈÌ³¤Î¼õÈ¯Ãí¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.persol-career.co.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢-¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò-¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ä¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda X¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âËÜ³Ê»²Æþ¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸Ä¿Í¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.persol-career.co.jp/mission_value/