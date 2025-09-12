¡ÈÏÂ¿©¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¡ÉÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡ØBRISK STAND¡Ù¤¬Ì¾¸Å²°±É¤ËGRAND OPEN¡ª
ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤ ¡ÈÏÂ¿©¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¡ª¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ÇÏÃÂê¤Î¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBRISK STAND¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBRISK STAND¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅºÅÄ Í¸ã¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¡ÖBRISKSTAND NAGOYASAKAE¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBRISKSTAND NAGOYASAKAE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¿©¤Ù¤ë¥Æ¥é¥¹sakae¡×¤Î°ì³Ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±»ÜÀß¤ÏÃæÆü¥Ó¥ë¤ä¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÅÌÊâ3Ê¬¡¢ºÇ´ó±Ø¤Î±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°±É¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤â¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¥Æ¥é¥¹sakae¡×¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤È¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î³°´Ñ¤Ç³«Êü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²°¾å¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõ¤ÏÏÂ¥â¥À¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤µ¤òÍ»¹ç¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×&¡Ö¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¡×¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Ãë¤âÌë¤â¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¼¤ÒBRISK STAND¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹Ì¾¡§BRISKSTAND NAGOYASAKAE
½»½ê¡§¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É4ÃúÌÜ15-9 ¿©¤Ù¤ë¥Æ¥é¥¹sakae5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§±É±Ø±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢Ìð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～ÌÚ:10:30～17:00¡ÊL.O.16:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶âÅÚÆü:10:30～21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¢¨´°Çä¤Ë¤ÆÁá´üCLOSE¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Instagram¡§https://www.instagram.com/briskstand_nagoyasakae/(https://www.instagram.com/briskstand_nagoyasakae/)
¢£¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡¦¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡Û
9·î20Æü(ÅÚ)¡¡10¡§30～17¡§30(L.O.16:30)
¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Ï´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Ç¤¹
¢¨°ÆÆâ¾õ¤ò¤´»ý»²¤ÎÊý¤Ï
¡¡¡¡¡¦¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¼¡²ó»È¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ðー¥¬ーÌµÎÁ·ô¤òÇÛÉÛ
¡¡¡¡¡¦¼¡²ó»È¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ·ô¤òÇÛÉÛ
¡¡¡¡¡¦Á´ÉÊ20%¥ª¥Õ
¡Ú¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
£±.9·î21Æü～9·î23Æü
¢¨³ÆÆü¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¥À¥Ö¥ë¤òÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ë
¡¡¡¡¡¦¼¡²ó»È¤¨¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ðー¥¬ーÌµÎÁ·ô¤òÇÛÉÛ
¢¨¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë
¡¡¡¡¡¦Á´ÉÊ10%¥ª¥Õ
¡¡¡¡¡¦¼¡²ó»È¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ·ô¤òÇÛÉÛ
£².9·î24Æü～9·î30Æü
¢¨¤´ÍèÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÁ´°÷¤Ë
¡¡¡¡¡¦¼¡²ó»È¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ·ô¤òÇÛÉÛ
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£BRISKSTAND¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿À¸Í¤ËËÜÅ¹¤ò¤ª¤¯¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÏÂ¿©¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ï¥Ðー¥¬ー³¦¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡£2024Ç¯¡Ø¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¡Ù¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ´¹ñ¤ØÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ーÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ú¥Ð¥¬¥Á¥ã¥ó¡Û～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¡ª10·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«/¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
< Ê¼¸Ë¡¿¿À¸ÍÅ¹¡¢Ê¼¸Ë¡¿É±Ï©Å¹¡¢Âçºå¡¿ÇßÅÄÅ¹¡¢µþÅÔ¡¿µþÅÔÅ¹¡¢Åìµþ¡¿ÀõÁðÅ¹
¡¢Åìµþ¡¿²ÎÉñ´ìÄ®Å¹¡¢Åìµþ¡¿¿ÀÅÄÅ¹¡¢Åìµþ¡¿É½»²Æ»Å¹¡¢Åìµþ¡¿ËãÉÛ½½ÈÖÅ¹¡¢Åìµþ¡¿¿·½ÉÅ¹¡¢Åìµþ¡¿¿åÆ»¶¶¡¢¿ÀÆàÀî¡¿³ùÁÒÅ¹¡¢°¦ÃÎ¡¿²¬ºêÅ¹¡¢ÆÁÅç¡¿ÆÁÅçÅ¹ >
¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ë¤ÏÁ´Î³Ê´Æþ¤ê¤ÎÌµÅº²Ã¥Ð¥ó¥º¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þー¥¬¥ê¥ó¤Ï°ìÀÚ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤Ï¹ñ»ºµí100%¡¦¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤·¤Ç¡¢¹ñ»º¤ÎÅ·Á³±ö¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¼«²ÈÀ½¤Î¼Ñ¤¿¤Þ¤Í¤®¤Ï¡¢´Å¤¯¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£Æù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Æ¥£¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾BRISKSTAND¡×¤È¤¤¤¦Ì£¤ï¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿ô¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼êË¡¤Çºî¤ë¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤¬BRISKSTAND¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤ò½Ä¤ËÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÃÇÌÌ¤òÇ®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇÆóÅÙ¾Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¤ä¶ñºà¤ËÆù½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤ï¤»¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
³«Å¹Á°¤«¤é¡ÖÀÚ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡×¤òµá¤á¤ÆÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë»Â¿·¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃÇÌÌ¤Î¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://brisk-stand.com/