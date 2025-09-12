¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤è¤ê¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê
-Ã¯¤â¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÁÈ¿¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ-
¡¡ÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·óCEO: ºÙ¾Â ½¡¹À¡¢°Ê²¼¡ÖNSG¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î6ÆüÉÕ¤ÇÅìµþÅÔÁíÌ³¶É¿Í¸¢Éô¤è¤ê¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NSG¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤òÂº½Å¤·¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖDiversity, Equity & Inclusion¡ÊDEI¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÁÈ¿¥¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBit¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¦é»»Õ¼ÂË§»á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¼ÒÆâ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖLGBTQ¤«¤é¹Í¤¨¤ë ¿¦¾ì¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢LGBTQ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¿¦¾ì¤Ç¤Î²ÝÂê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤¿¹ÖµÁ¤È»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À´ë¶È¡×¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö2030 Vision: Shift the Phase¡×¤Ç·Ç¤²¤¿4¤Ä¤ÎD¤«¤é¤Ê¤ëÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖDiverse Talent¡ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Õ¥§ー¥º¥·¥Õ¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿¿¤ËÂ¿ÍÍ¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥Áー¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À¡×¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢À¼«Ç§¤äÀÅª»Ø¸þ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤ë»Üºö¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±Ë¬Ìä»Ù±ç»ö¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÅù¤òÇ§Äê¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¡ÖLGBT¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀë¸À¡×´ë¶È°ìÍ÷: https://www.lgbtq-company.metro.tokyo.lg.jp/friendly/
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBit¤È¤Ï
LGBTQ¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌ¤Íè¤òÁª¤Ù¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ ³Ø¹»¡¦¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¤ÇLGBTQ¤ä¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È/¸¦½¤¤ò2,000²ó°Ê¾åÄó¶¡¡£ Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µºàºîÀ®¤ä¡¢LGBTQ¤Î½¢³èÀ¸¤é2ËüÌ¾Ä¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBit¥µ¥¤¥È: https://rebitlgbt.org/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
(ÊóÆ»´Ø·¸Åù¡Ë¡¡¹ÊóÉô ¹ÊóÉôÄ¹¡¡Èøºê¡¡À¯°ì TEL: 070-4349-8712 (·ÈÂÓ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Úー¥¸¡Ë https://www.nsg.co.jp/ja-jp/contact-us
ÅìµþÅÔ¥¢¥é¥¤¥Þー¥¯
°Ê¾å
é»»Õ¼ÂË§ Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBitÂåÉ½Íý»ö
LGBTQ
Lesbian¡Ê¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡Ë¡¢Gay¡Ê¥²¥¤¡Ë¡¢Bisexual¡Ê¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡Ë¡¢Transgender¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¡Ë¡¢Queer¤äQuestioning¡Ê¥¯¥¤¥¢¡¢¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤òÉ½¤¹Áí¾Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
NSG¥°¥ëー¥×¿Í¸¢¥Ý¥ê¥·ー
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/sustainability/social/human-rights-and-employment
NSG¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/sustainability/social/human-resources/promotion-of-inclusion-and-diversity
NSG¥°¥ëー¥× Diversity, Equity & Inclusion (DEI) ¥Ý¥ê¥·ー
https://www.nsg.co.jp/ja-jp/media/ir-updates/announcements-2023/dei-policy
NSG¥°¥ëー¥×¡ÊÆüËÜÈÄ¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·úÃÛ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¬¥é¥¹¥áー¥«ー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢³Æ¼ï·úÃÛÍÑ¥¬¥é¥¹¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥Í¥ëÍÑ¥¬¥é¥¹Åù¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹»ö¶È¤Ï¡¢¿·¼ÖÍÑ(OE)¥¬¥é¥¹¤äÊä½¤ÍÑ(AGR)¥¬¥é¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¥¹¥¥ã¥Êー¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¤ÎÊä¶¯ºà¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥³ー¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹Á¡°Ý¤ä¥¬¥é¥¹¥Õ¥ìー¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¬¥é¥¹¤Ç¤¹¡£ https://www.nsg.co.jp
