¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¿Í»öÏ«Ì³¡¢Slack¾å¤Ç¤Î¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤ò»ØÄê¤ÎSlack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡³«»Ï¡¡ÂÇ¹ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Æ°Åê¹Æ¤Ç¥Áー¥àÆâ¤Î¶ÐÂÕ¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò¸úÎ¨²½
https://digitalpr.jp/table_img/2693/117752/117752_web_1.png
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢freee¿Í»öÏ«Ì³¤ÈSlack¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Slack¾å¤«¤é¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë»ØÄê¤ÎSlack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÄÌÃÎ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Slack¤Ç¤Î¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤ò»ØÄê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¼«Æ°Ï¢·È¤·¡¢¶ÐÂÕ¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò¸úÎ¨²½
freee¿Í»öÏ«Ì³¤Ç¤ÏSlack¤«¤é¤Î¶ÐÂÕÂÇ¹ïµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT¥µー¥Ó¥¹¶È³¦¤Ê¤ÉÌµ·Á¶È¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉáÃÊ¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ÎSlack¤«¤é¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢½ÐÂà¶Ð¤ò½êÂ°¥Áー¥àÆâ¤ÎSlack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Slack¤Ç¶ÐÂÕÂÇ¹ï¤·¤¿¾ðÊó¤¬»ØÄê¤·¤¿Slack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¼«Æ°ÄÌÃÎ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ÐÂÕÂÇ¹ï¸å¤Ë½¾¶È°÷¤¬¸ÄÊÌ¤ËSlack¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø½ÐÂà¶Ð¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð¶Ð¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤â¼«Æ°¤ÇÆ±»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÂÕ¾ðÊó¶¦Í¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶ÐÌ³¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¶ÈÌ³¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤Ï¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¤«¤éÇ¯ËöÄ´À°¡¦Ï«Ì³¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ï¢Â³¤¹¤ë¶ÈÌ³¤òÏ¢·È¤·¡¢Å¾µ¤ä¼êºî¶È¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¤ä¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.freee.co.jp/hr/
iOSÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1037197002
AndroidÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡ÉÊÅÄ¿¿µ¨¡¡
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://www.freee.co.jp/hr/
iOSÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×
https://apps.apple.com/jp/app/id1037197002
AndroidÈÇ¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.freee.team