¡Ö½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î´ØÀ¾²Ê³Ø½Î¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ～Íý¹©·ÏÊ¬Ìî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¥µ¥Ýー¥È～
¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ç½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤¬Ä´Íý²ÈÅÅ¤Î²Ê³Ø¤òÂÎ´¶
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Ë¤Ï¡¢8·î20Æü¡¢¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤ÎÁðÄÅµòÅÀ¤Ë¤Æ¡¢ÂçºåÂç³Ø¤È(°ì¼Ò)´ØÀ¾²Ê³Ø½Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î´ØÀ¾²Ê³Ø½Î¡Ê°Ê²¼¡¢´ØÀ¾²Ê³Ø½Î¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾·÷¤Î½÷»ÒÃæ¹âÀ¸Ìó30Ì¾¤¬»²²Ã¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ´Íý²ÈÅÅ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢Panasonic Cooking@Lab¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Íý¹©·ÏÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¼±¤ò¤¤¤«¤·¤¿Ä´Íý¥½¥Õ¥È³«È¯¤Î»Å»ö¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¹©É×¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿æÈÓ´ï¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ä´Íý¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÈÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¯ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä²Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅ¤ÎÃæ¿È¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òºî¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢Íý·Ï¤Î»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¼Â¸³¤¹¤ë¹©Äø¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¹½Â¤¤ä¿æÈÓ»þ¤Î»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÌ£¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤ÎÌó30¡ó¤¬µ»½Ñ·Ï¼Ò°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍý¹©·Ï¤Î³Ø½ÑÊ¬Ìî¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¼Â¸³¡¦¼Â½¬¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÍý¹©·Ï¤Î»Å»ö¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ØÀ¾²Ê³Ø½Î¤Î¼ñ»Ý¤Ë¶¦´¶¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À³èÌö¤ò´Þ¤à¡ÈDEI¡ÜB¡É¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¤è¤êËÜ³èÆ°¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢Íý¹©·ÏÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡Û
¢£¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¿æÈÓ´ïÄ´Íý¼Â¸³¡§¿æÈÓ¤Î²Ê³Ø¤È¿æÈÓ´ï¤ÎÎ¢Â¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
Ê£¿ô¤Î¤´ÈÓ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¹á¤ê¡×¡Ö³°´Ñ¡×¡Ö¿¨´¶¡×¡Ö´ÅÌ£¡×¡Ö¹Å¤µ¡×¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤ÇÌ£¤òÉ¾²Á¤·¡¢°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Cooking¡÷Lab¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹á¤ê¡¦³°´Ñ¡¦Ì£¡¦¿¨´¶¡¦¹Å¤µ¡¦Ç´¤ê¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤´ÈÓ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿æÈÓ¤Î´ðÁÃ¤ä¡Ö¤Ï¤¸¤á¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¡¢¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Ð²Ã¸º¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¡¢µÛ¿å¤ä¸Ò²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡£¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¿æÈÓ¾ò·ï¡Ê»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¡¦²ÐÎÏ¡¦¾ø¤é¤·»þ´Ö¡Ë¤òÀßÄê¤·¤¿¿æÈÓ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò»î¿©¤·¤Ê¤¬¤é¿©Ì£É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡§¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¦¹½Â¤ÀâÌÀ
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¡È¤¢¤¿¤¿¤áµ¡Ç½¡É¤ò»Ê¤ë¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤Î¸¶Íý¤ä¥»¥ó¥µーµ¡Ç½¡¢¥°¥ê¥ë¡¦¥ªー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Áー¥àµ¡Ç½¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢²òÂÎ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ç¥¦¥ëー¥à¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³¤³°¸þ¤±¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Panasonic Cooking@Lab½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ
½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢Íý¹©·ÏÊ¬Ìî¤Î»Å»ö¤ä¿ÊÏ©¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÈ¯¤Ê¼Áµ¿¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ö»Õ¤òÃ´Åö¤·¤¿Panasonic Cooking@Lab¼Ò°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£Æü¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Î°ã¤¤¤ä±ü¿¼¤µ¡¢Ê²¤Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿æÈÓ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â±ü¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¸¦µæ¤·¤Æ¡¢Ä´Íý²Ê³Ø¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPanasonic Cooking@Lab¤È¤Ï¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁ´Ä´Íý²ÈÅÅ¤ÎÄ´Íý¥½¥Õ¥È³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤¬½êÂ°¤·¡¢Àß·×¼Ô¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÎ¾»ëÅÀ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ªÌòÎ©¤Á³èÆ°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¿©ºà¤ÎÆÃÀ¤äÄ´Íý²Ê³Ø¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ÃÇ®À©¸æ¤äÄ´Íý¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¤ª¤¤¤·¤¯ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¤¬À¸³è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªÌòÎ©¤Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥á¥Ë¥åー¤ä¥ì¥·¥Ô³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó°Æ¡¢SNSÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´Íý²ÈÅÅ¤´¤È¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Æü¡¹ÍÍ¡¹¤ÊÄ´Íý¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î·Ð¸³¤â¤¤¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿Ä´Íý²ÈÅÅ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤ê¤½¤¦ÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ËÂ³¤¯¡¢´¶Æ°¤Î¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¡ÉÃ¯¤â¤¬µ±¤¯¡É¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿Í¤¬À¸¤¤ë·Ð±Ä¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
