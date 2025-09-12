¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤ÎÉÊ¼ï¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÉÊ¼ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ë¡¡¥³ー¥Òー¤ÎÌ¤ÍèÉô¥·¥êー¥º Âè4 ÃÆ¡Ø¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢JARC74148¡Ù2025 Ç¯9 ·î19 Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÉÊ¼ï¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÉÊ¼ï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ë¡Ö¥³ー¥Òー¤ÎÌ¤ÍèÉô¥·¥êー¥º¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢JARC74148¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ÆîÉô¥ª¥í¥ß¥¢½£¤ÎÅÔ»Ô¥¸¥Þ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ÞÇÀ¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡ÊJARC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿ÉÊ¼ï¡Ö74148¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ÖKEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP¡×¤Ë¤Æ¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ー¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³ー
¥ÒーÀ¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2715/117841/117841_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2715/117841/117841_web_2.png
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2715/117841/117841_web_3.png
¡¦¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¥³ー¥Òー¤Ï¶áÎÙ¤ÎÈª¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥³ー¥Òー¤Î²ÖÊ´¤È¼õÊ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢100¡ó½ã¿è¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÉÊ¼ïÆÃÍ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÍ¤¹¤ë¥í¥Ã¥È¤òÁªÄê¤·¡¢¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ー¥³ー¥ÒーÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÁÂÖ¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ー¥³ー¥Òー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡¡±Êºä¡¦²¬ÅÄ
TEL¡¡03-5400-3069¡¿Email¡¡key1@keycoffee.co.jp
