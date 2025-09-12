¤Ê¤¼ËüÇî¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤è¤êË¤«¤Ë!¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤¹¤ë㈱¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢ShoPro¡Ë¤Ï¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö³Ø¤Ó¡×¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¡ÖÍ·¤Ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê¶µ°é¡á³Ø¤Ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸ä³Ú¡áÍ·¤Ó¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÍ·¤Ó¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬ºÇ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎShoPro¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡Ê´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î13Æü～10·î13Æü¡Ë¤Ë¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2023Ç¯¡¢¼ÒÆâ¤Ë¡ÖTEAM EXPO 2025¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·ÈþSDGs¤³¤É¤â¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥ê¥µー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¡¢ÂçºåÉÜÈ¬Èø»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ï¢·È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËüÇî¸øÇ§¤Î¥Æー¥Þ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤µ¤é¤ËËüÇî³«ºÅÃæ¤Î7·î20Æü¤Ë¤Ï¡ÖTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëShoPro¤¬¤Ê¤¼Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡£¥ー¥ïー¥É¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¼è¤êÁÈ¤à¡ÖTEAM EXPO 2025¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ä¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë°ðîµ±Ñ»Î¤ÈÅçÅÄÀµ¸ã¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
―ShoPro¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼ê¤òµó¤²¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡©
°ðîµ¡§Åö¼Ò¤Î´ØÀ¾¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥Ã¥º¶µ°é»ö¶ÈÉô¡¢¼Ò²ñ¶µ°é¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤Î¼õÂ÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô¡¢ÊÝ°é±à¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¾®³Ø´Û¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê2023Ç¯¡¢ShoPro¤«¤éÊÝ°éÉôÌç¤òÊÝ°é¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ËµÛ¼ýÊ¬³ä¤Ë¤è¤ê°Ü´É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÉô½ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¡Ö¶µ°é¡×¤Ë·È¤ï¤ë¼ÔÆ±»Î¡¢´ØÀ¾¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁíÎÏ¤È¤·¤Æ²¿¤«¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÜ»Ø¤¹·Á¤¬Â·¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¡ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡É¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶µ°é¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ²¿¤«¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Î¢¨¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ç¤Ë´ØÀ¾·÷¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ñー¥È¥Êー´Ø·¸¤òºî¤ê¡¢Åö¼Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏSDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍýÁÛ¤È¤·¤¿¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡£
ÅçÅÄ¡§¹¬¤¤¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿2023Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°¢¨¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤ò¾ÇÅÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤Ï2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¯¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â»²²Ã¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ðîµ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶µ°é»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÅçÅÄ¡§¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÅö¼Ò»ö¶È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÂçºåÂç³Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Î¡È²ÄÇ½À¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡Ì¤Íè¤Î¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¾®³Ø´Û¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤É¤â¤ê¤Ó¤ó¤°¡¢¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¡¢ÅöÆü¤Ï¶µ°é´ØÏ¢´ë¶È¡¢°Û¶È¼ï¤Î´ë¶È¡¢Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤¬¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ðîµ±Ñ»Î¡Êº¸¡Ë¤ÈÅçÅÄÀµ¸ã¡Ê±¦¡Ë
―¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
°ðîµ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÏ¢¤Î³èÆ°¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¹¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ShoPro¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¸Î¤Ë¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ò¼á¤Î»ÅÊý¤È¤½¤ÎÉ½¸½¤Ë¶ì¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤Ç¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡á±é½Ð¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿ÎÁÍý¤Ç¤â¥·¥§¥Õ¤äÄ´ÍýÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÇÐÍ¥¤ä±é½Ð¤ÇÌÌÇòÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·Á¤äÎ®¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¤½¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡¢²æ¡¹¤Ï¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ê±é½Ð²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤ëÍ×ÁÇ¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤ä¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊÌ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁShoPro¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¡Ê»ö¶È¡Ë¤Ç¤É¤¦ÌÌÇò¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðîµ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï①À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤ò¡¢②¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢③¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î±é½Ð²È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
―¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
°ðîµ¡§°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ½ê¤Çº£¤Ê¤ªÊ¶Áè¤äÂÐÎ©¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î·ù¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬°î¤ì¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åö¼Ò¤ÎÍÄ»ù¶µ¼¼¡Ö¥É¥é¥¥Ã¥º¡×¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤ÎÃæ¤ÇÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤«Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÅçÅÄ¡§¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤¬¡Ö¤½¤¦¤«¡ª¡×¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤âÄ©Àï¤Ç¤¹¤¬¡¢ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ØTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ðîµ¡§¡ØTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¶ñ¸½²½¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢À©Ìó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·³èÆ°¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ËüÇî¤Î°ÕµÁ¤ä²ñ¾ì¤Î¾õ¶·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÄÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢½ÉÂê¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤ÆºÆ¸¡Æ¤¡¢¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¼ï¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏËÜÈÖ¤Î°ì¤«·îÁ°¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
―¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó»²²Ã¡¦³«ºÅ¤¹¤ëÆü¤È¤·¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÍ·¤Ó¥¦¥£ー¥¯¡×Æâ¤Î7·î20Æü¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅçÅÄ¡§¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡Ö¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ß¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤È¥¹¥Æー¥¸¤ÎÆóÃÊ¹½¤¨¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ï»°Éô¹½À®¤Ë¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¥¢¥«¥Ç¥ßーÊÝ°é±à¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È³èÆ°¤«¤éÈùÀ¸Êª¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬ºî¤ë¤ï¤º¤«¤ÊÅÅµ¤¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸÷¤é¤»¤¿¤ê²»¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼Â¸³¤ä¡¢¤¤¤ÞÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿¹©ºî¡Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êーºî¤ê¡Ë¡¢SDGs¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯¤Á¤¤å¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª³¨ÉÁ¤¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ËÌ´Ãæ¤È¤Ê¤ì¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¤â¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ø¤Á¤³¤Þ¤ë¡Ù¤â³Æ¼ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ðîµ¡§¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ò·è¤·¡¢¤¹¤°¤ËÀµ²ò¤òµá¤á¤¿¤¬¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤À¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤äÍýÇ°¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹ÔÆ°¡¦¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¶É¡Ö¤Ò¤È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¿Í¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡¢¤½¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðîµ¡§SDGs¤Ë¤·¤Æ¤â¢¨Society5.0¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½¤Ï³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö³Ø¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÍè¾ì¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ä»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¹Ì¤¹¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÊÙ¶¯¿§¤òÇö¤á¤Æ¡¢¡Ö¼Â¸³¡×¤È¡Ö¹©ºî¡×¤È¡Ö¤ª³¨ÉÁ¤¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Îã¤¨¤ÐSDGs¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¡¢²¿¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Society5.0¤Î¼Â¸½¤È¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶õ´Ö¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤È¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¼Ò²ñ¡×¤È¤·¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅçÅÄ¡§¤½¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡Ö¤Ò¤È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
°ðîµ¡§¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹Æâ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÕäµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ·Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Ç¼¨¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÅçÅÄ¡§¡ÖËüÇî¡¢³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÈÍè¤ì¤¿¡×¤Ê¤É°ìËç°ìËç¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ðîµ¡§¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
―¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
°ðîµ¡§ÀµÄ¾¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åö»þ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæÅª¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¡©¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬Â¿¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¡¢°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°½Ò¤Î¡ÖTEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿·ãÎå¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤¤¤¦¤«°ìÂÎ´¶¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç´¶³ÐÅª¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄ¡§Â¾´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂ»ÆÀ´ªÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë´ØÀ¾¤Î´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î´ë²è¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤ÇÁÛÄê¤·¤¿°Ê¾å¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðîµ¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Â¾´ë¶È¤äÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¶µ°é»ö¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯ÎðÁØ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤Âå¤ä»ö¶È¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄ¡§³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤â¤½¤ì¤¾¤ì¼ç¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¶²¤é¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¡¢»×¤¤¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
°ðîµ¡§¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·TEAM EXPO¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Î³èÆ°¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä·Ð¸³¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËShoPro¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤È¤¹¤ë³èÆ°¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°Æ·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª