Wellon Solutions¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ì¥Ã¥×¥¹¤È¿·¤¿¤ËÏ¢·È¡£¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½Êª·ï¤òÂçÉý¤Ë³È½¼
³ô¼°²ñ¼ÒWellon Solutions¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æ ¾Ï¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ì¥Ã¥×¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ÅÄÀô¡Ë¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥×¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»ºÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊª·ï¤Î°ìÉô¤Ç¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª·ï¸¡Æ¤¡¦·ÀÌó¼êÂ³¤¤ÎÁ°¤Ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤òÆÀ¤Æ°Â¿´¤·¤¿Éô²°Ãµ¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¤È¤Ï
ÄÂÂß½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤ëºÝ¤Ï²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÝ¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
Æþµï¼Ô¤¬ÄÂÎÁ¡¦¸½¾õ²óÉüÈñÅù¤òËü°ì¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬ÊÝ¾Ú°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÆþµï¼Ô¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊª·ï¥ªー¥ÊーÍÍ¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬°ì»þÅª¤ËÎ©ÂØÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆþµï¼Ô¤«¤é²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò°¸¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤¬Êª·ï¤òÁª¤ÓÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¡¢²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¤Ë´Ø¤ï¤ë¿³ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤ÇÊÝ¾Ú°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤È¤Ï¡¡
¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡× ¤Ï¡¢Åö¼ÒµÚ¤ÓÅö¼Ò¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Î¥¸¥§¥¤¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò³ô¼°¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ë¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ²ÈÄÂºÄÌ³¤Ë¤Ä¤ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¤Î¿½¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó¿³ºº¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Æþµï¿½¹þ¤ß¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Ç¤ÏÊÝ¾Ú¿³ºº¼êÂ³¤¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¼«¿È¤ÎÊÝ¾Ú¾µÇ§³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊª·ï¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Êª·ï¤ò·è¤á¤¿¸å¤ÏÊÝ¾Ú¿³ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯Æþµï¿½¹þ¤ß¤«¤é¤´·ÀÌó¡ÊÄÂÂß¼Ú·ÀÌóµÚ¤ÓÊÝ¾Ú°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÄù·ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¤ÎÆâÍÆ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÉô²°Ãµ¤·～ÄÂÂß·ÀÌó¤Î»öÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÈÄÂ¤Î´õË¾¿å½à¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Ë¤«¤«¤ë¿³ºº¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê»öÁ°¿³ºº¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£
²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¤Î¤Á¡¢¡ÖWellon Solutions¡¡¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÉô²°Ãµ¤·(https://portable.wellon-sol.co.jp/)¡Êhttps://portable.wellon-sol.co.jp/¡Ë¡×¤Ë¤Æ¤´´õË¾¤ÎÊª·ï¤ò¸¡º÷¤Î¤¦¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤òÆÀ¤¿²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤òÍÑ¤¤¤ÆÄÂÂß·ÀÌó¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Wellon Solutions¡¡¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Î¥¤¥áー¥¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥á¥¤¥È¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦Êª·ï¤Î°ìÉô¡Ê¼óÅÔ·÷Ãæ¿´¡Ë¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÈÌ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ì¥Ã¥×¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»ºÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊª·ï¤Î°ìÉô¤Ç¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤²ÄÇ½Êª·ï¿ô¤Ï½¾Íè¤ÎÌó1.2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼ÒWellon Solutions¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤·¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤Þ¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Wellbeing¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¯¡¢¤´´Ø¿´¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é²¼ÃÊ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»°¸¤Æ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒWellon Solutions
Ã´Åö¡§¹ÓÃ«
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@wellon-sol.co.jp
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼ÒWellon Solutions
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®4ÃúÌÜ É©²Ú¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
»ö¶ÈÆâÍÆ: ²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¶È¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://portable.wellon-sol.co.jp/(https://portable.wellon-sol.co.jp/)