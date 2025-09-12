¥¬¥ó¥À¥à¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹ FORSQUAD¡×¡ãSEASON:04¡äÄÉ²ÃÊ§¤¤½Ð¤·¥«ー¥É¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤¬9·î12Æü(¶â)¤è¤êÊ§¤¤½Ð¤·³«»Ï¡ª
¡ÚFORSQUAD SEASON:04 FQ¥Öー¥¹¥¿ー Ê§¤¤½Ð¤·´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)07:00～2025Ç¯10·î22Æü(¿å)02:00
¢¨¥«ー¥É¤ÎÊ§¤¤½Ð¤·¤Ï10·î22Æü(ÌÚ)02:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£FORSQUAD SEASON:04 FQ¥Öー¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡ÃíÌÜ¤ÎMS¡¦PL¥«ー¥ÉÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡ª
FORSQUAD SEASON:04 FQ¥Öー¥¹¥¿ー¤ÏÁ´28¼ï¡Ü7¼ï¤Ç¤¹¡£28¼ïÃæ6¼ï¤¬¿·µ¬»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UC¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù¤«¤é»²Àï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¡õÃíÌÜ»²Àï¡ÚMS¥«ー¥É¡Û4¼ï
¡¦¥¬¥ó¥À¥à¥ì¥®¥ë¥¹¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¡¦¥¬¥ó¥À¥àAGE-2 ¥Àー¥¯¥Ï¥¦¥ó¥É ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¡¦¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥ä¡¦¥ê¥Ú¥¢ー¥É ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù
¡¦¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥àX-2²þ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù
¿·µ¬¡õÃíÌÜ»²Àï¡ÚPL¥«ー¥É¡Û4¼ï
¡¦¥¼¥Ïー¥È¡¦¥¬¥ì¥Ã¥È¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥Ã¥·¥å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¡¦¥Þ¥êー¥À¡¦¥¯¥ë¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù
¡¦¥¶¥Óー¥Í¡¦¥·¥ã¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù
and more¡Ä
¢£¿·µ¬¡ÖFQ¥ì¥¢(¥Õ¥©ー¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¥ì¥¢)¡×¤ÎÄÉ²Ã¡ª
FORSQUAD SEASON:04¤Ë¤â¡¢¡ÖFQ¥ì¥¢¡Ê¥Õ¥©ー¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¥ì¥¢¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ï¶â¿§¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Î¢ÌÌ¤Ï²áµîÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥ì¥¢¡×¤ä¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æー¥¸¥ì¥¢¡×¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Ö¥ì¥¢¡×¤ÈÆ±¤¸¥´ー¥ë¥É´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£FQ¥Öー¥¹¥¿ー¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU¥ì¥¢¡¦P¥ì¥¢¤ÎMS¤ÎÃæ¤«¤é4¼ïÎà¤Î¥«ー¥É¤¬FQ¥ì¥¢¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FORSQUAD SEASON:04 FQ¥ì¥¢ Á´4¼ï
¡¦¥¯¥·¥ã¥È¥ê¥ä¡¦¥ê¥Ú¥¢ー¥É ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à UC¡Ù
¡¦¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥àX-2²þ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡Ù
¡¦¥¬¥ó¥À¥àAGE-2 ¥Àー¥¯¥Ï¥¦¥ó¥É ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¡¦¥¬¥ó¥À¥à¥ì¥®¥ë¥¹¡¡ ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE MEMORY OF EDEN¡Ù
¢£FQ¥Öー¥¹¥¿ー¤È¤Ï
¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò20Ëç¾ÃÈñ¡Ü100±ßÅêÆþ¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î°Û¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥«ー¥É¡ÖFQ¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥«ー¥É¤òGET¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÏR°Ê¾å¤Î4¼ïÎà¡ª¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ä¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢FQ¥Öー¥¹¥¿ーÀìÍÑ¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎFQ¥ì¥¢¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¬¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉGET¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÄÉ²Ã¡ª
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤«¤é¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉGET¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
FQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç2,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥àAGE-2 ¥Àー¥¯¥Ï¥¦¥ó¥É¡×¤Î¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨FQ¥Öー¥¹¥¿ー¥Á¥±¥Ã¥È¡ß20Ëç¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´±þÊç¤Ï²¿¸ý¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹ FORSQUAD¤È¤Ï
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹ FORSQUAD¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ê5µ¡¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ü5ÂÎ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò»Ø´ø¤·Å¨Àï´Ï¤Î·âÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー·¿¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à¡£¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëãþÂÎ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀï¶·¤ËÂÐ¤·¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÇÉôÂâ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£FORSQUAD¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢½Ð·â¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÍÍ¡¹¤Ê²¸·Ã¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖSQUAD RUSH¡×(¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¥é¥Ã¥·¥å)¡¢SQUAD RUSHÃæ¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ßÈ¯Æ°¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀï½Ñµ»¡Ö·ëÂ«Àï½Ñµ»¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ã¥¹½ÃÛ¤äÀïÎ¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡ã¥²ー¥à³µÍ×¾ÜºÙ¡¦Í·¤ÓÊý¤â¸ø³«Ãæ¡ª¡ähttps://www.gundam-ab.com/
¢£¥¿¥¤¥È¥ë :µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¢ー¥»¥Ê¥ë¥Ùー¥¹
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー·¿¥¢ー¥±ー¥É¥«ー¥É¥²ー¥à
¢£²ÔÆ¯³«»Ï»þ´ü¡§2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1-2¿Í
¢£¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§1¥×¥ì¥¤:200±ß (¥²ー¥à¥×¥ì¥¤1²ó¡Ü¥«ー¥É£±ËçÊ§¤¤½Ð¤·)
¥«ー¥ÉÄÉ²Ã¹ØÆþ1²ó:100±ß(1¥×¥ì¥¤¤¢¤¿¤ê4²ó¤Þ¤Ç)
¢£¸¢ÍøÉ½µ ¡§(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS (C)BANDAI
¢£¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.gundam-ab.com/
¢£¸ø¼°X¡§https://twitter.com/gundam_ab
