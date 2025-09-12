³ô¼°²ñ¼ÒREASELS¡¢ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖX-HUB TOKYO¡×¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³ー¥¹¤ËºÎÂò
¡Ö¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Î±Ä¶È¼ÂÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREASELS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý·ë²Ö¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¼çºÅ¡ÖX-HUB TOKYO OUTBOUND PROGRAM¡×¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³ー¥¹¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸À¸ì¡¦µ¬À©¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡È¿©ÉÊÍ¢½Ð¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç¤¹¤ë¿©ÉÊÍ¢½Ð»Ô¾ì¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤Î»²Æþ¾ãÊÉ
2024Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.7¡óÁý¤Î1Ãû5,070²¯±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï2025Ç¯¤Ë2Ãû±ßÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤¬»²Æþ¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³ÉéÃ´¤¬½Å¤¯¡¢¾¦ÃÌ¤«¤éÍ¢½Ð¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ
Îã¤¨¤Ð¡¢¿·µ¬¤ËÍ¢½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äー¸þ¤±¤Î½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ï1¾¦ÉÊ¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ3～4»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¹©¿ô¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¸í¤ê¤âÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¸þ¤±¥é¥Ù¥ë¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤ÎºîÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢1¾¦ÉÊ¤¢¤¿¤ê¿ôËü±ß～10Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¡£¹ñ¤´¤È¡¢¥Ð¥¤¥äー¤´¤È¤ËºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÌ³ÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤¬¡¢¾¦ÃÌ¤Ë¤¹¤é»ê¤ì¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ë¤è¤ë²ò·èºö ― ¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Çµ¬³Ê½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®
REASELS¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢±Ä¶È»ñÎÁ¤äµ¬³Ê½ñ¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢½Ðµ¬À©¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äー»ØÄê¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë½¾¤Ã¤¿¾¦ÉÊµ¬³Ê½ñ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Î³¤³°±Ä¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¼ÂÌ³ÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¸¡¾Ú ― ÁÐÊý¸þ¤Î²ÝÂê¤òÃµ¤ë
º£²ó¤ÎX-HUB TOKYO¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³ー¥¹»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿©ÉÊ¾¦¼Ò¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¸½ÃÏ¤Î¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥äー¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜÂ¦¤È³¤³°Â¦ÁÐÊý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ä¶È¼ÂÌ³¤Î¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹ñºÝÉ¸½à¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°»Ù±ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÈAI³èÍÑ¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
REASELS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ¹ñ¿Ê½Ð»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¸½ÃÏÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ä¾¦ÃÌ¼ÂÌ³¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢À¸À®AI¤ò¿©ÉÊÍ¢½Ð¤ä³¤³°±Ä¶È¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸½¼ÂÅª¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë·Á¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÍ¢½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒREASELS ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý·ë²Ö ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿©ÉÊÍ¢½Ð¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅö¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¡¢X-HUB TOKYO OUTBOUND PROGRAM¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤ÎÆüËÜ¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ê½Ð»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì£¤äÉÊ¼Á¤ÏÀ¤³¦¤Ë½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ¢½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¥Ð¥¤¥äー¤Ø¤Î±Ä¶È¡¦¸ò¾Ä¤´¤È¤äÊ£»¨¤ÊËÇ°×½ñÎà¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÉ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤òÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤ÊÊÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤«¤éÆÀ¤¿²ÝÂê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¡×¿©ÉÊÍ¢½ÐÆÃ²½·¿¤ÎDX¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºÎÂò¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¼«¿È¤â¡ÖÆüËÜ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¡¢³¤³°Å¸³«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Íê¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤äÃÏÍýÅª¤Ê¸ÉÎ©´¶¤«¤é¡Ö³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ø¤Î¶²¤ì¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÌµ°Õ¼±¤ÎÊÉ¡É¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X-HUB TOKYO OUTBOUND PROGRAM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OUTBOUND PROGRAM¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅìµþÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î6¥³ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Öー¥È¥¥ã¥ó¥×¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÄó·È¤äÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§X-HUB TOKYO ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/outbound_program
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒREASELS ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒREASELS¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¾¢¤Îµ»½Ñ¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÉÊ¼Á¡×¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ø¡È¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤«¤¿¤Á¡É¤ÇÆÏ¤±¤ëDX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£³¤³°¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¢½ÐDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢À¤³¦¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Í¢ÆþÈÎÇä¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ»º¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊÀ¸»º¼Ô¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREASELS¡Ê¥ê¥¢¥»¥ë¥º¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1‑10‑8 ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F‑C
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ý ·ë²Ö
ÀßÎ©¡§2023Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¡ÊÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¡Ë
¡¡¡¦À¸À®·ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¢½ÐDX¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
¡¡¡¦¿©ÉÊËÇ°×¶È
URL¡§https://www.reasels.com