¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊªÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¥êー¥Àー´ë¶ÈÊ¬ÀÏ2025¡§Çä¾å¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¡¢¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¥Ï¥í¥²¥ó¥Õ¥êー¤Ç±ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÆñÇ³ºàÎÁ
¿å»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢¥Üー¥¥µ¥¤¥È¤«¤é¹çÀ®¤µ¤ì¤ëÌµµ¡²½¹çÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢200¡ëC¤ÇÃ¦¿å¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿ÆñÇ³À¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â¤¤Çò¿§ÅÙ¤ÈÄã¹ÅÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¿å»À²½¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹ÛÊª·ÏÆñÇ³ºÞ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥í¥²¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤´Ä¶Ä´ÏÂ·¿ÁÇºà¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÐºÒ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±ì¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¤¹¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢±ìÍÞÀ©ºÞ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Éý¹¤¤»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿µ¡Ç½ÁÇºà¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª¤Ï¡¢ÆñÇ³À¡¢°ÂÄêÀ¡¢°ÂÁ´À¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÍý²½³ØÆÃÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ¡Ç½ÀÌµµ¡ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î³èÍÑÎÎ°è¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆñÇ³½¼Å¶ºà¤ä¥Õ¥£¥éーºÞ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¼ù»éÀ½ÉÊ¤ä¥´¥à¡¢·úºà¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥·ー¥¹¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤ÎºàÎÁ¼ûÍ×¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢±öÁÇ¥Õ¥êー¡¦¥Ï¥í¥²¥ó¥Õ¥êーÆñÇ³ºÞ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê´ÂÎµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤êÎ³»ÒÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Î³·Â¡¦·Á¾õ¤òÀ©¸æ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥°¥ìー¥É¤â»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë½¼Å¶ºà¤«¤éµ¡Ç½ÀÁÇºà¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤¬º£¸å¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò·è¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¹â¤Þ¤ëÍÑÅÓÂ¿ÍÍÀ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ìºÆÊÔ¤ÎÃû¤·
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤´¤È¤Îµ»½ÑÍ×µá¤¬Ê¬²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¶È³¦¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥±ー¥Ö¥ë¡¦¥ï¥¤¥ä»º¶È¤ä·úÀß»ñºàÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ»Ô²½¤ÈÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿ÊÅ¸¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë´Ä¶µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Äã±ì¡¦ÌµÆÇÀÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎATH¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¡£LP Information¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¤ÎºÇ¿·Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤Ï¹â½ãÅÙÉÊ¤Î¶¡µë¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íÎ³»Ò²½µ»½Ñ¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏÂç¼ê¤Ë¤è¤ë²ÉÀê·¹¸þ¤Èµ»½Ñ¼çÆ³·¿¤ÎºÆÊÔ¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãº»À¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ä¿å»À²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤ÎÂåÂØºà¤È¤Î¶¥¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ATH¤ÎÈÆÍÑÀ¤È²Á³Ê°ÂÄêÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶ÂÐ±þ¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤ÊÄÉ¤¤É÷
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯ºÇÂç¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢·úºà¤äÅÅÀþ¡¦¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥í¥²¥ó¥Õ¥êーÆñÇ³ºÞ¤ÎµÁÌ³²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆATH¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ»þ¤ÎÈ¯±ìÍÞÀ©¸ú²Ì¤äÆÇÀÄã¸º¸ú²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±À½ÉÊ¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤äÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆñÇ³ÀÉôºà¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎÌÅªÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ºÇÅ¬²½¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º·¿À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³ÎÎ©¤¬½ÅÍ×¤Ê¶¥Áè¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬4.9%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊª»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï4205¥¸ýËÎ¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à»°¿åÏÂÊªÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
