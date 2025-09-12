¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÊ¬³ä·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î12Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏXXX%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤ä»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤òÊñ³çÅª¤Ë¼¨¤·¡¢¾¦¶ÈÍÑÅÓ¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬³ä·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
¼çÍ×¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ Johnson Controls¡¢Carrier¡¢Trane ¡ÊIngersoll Rand¡Ë¡¢Nortek¡¢STULZ¡¢Energy Labs¡¢Lennox International¡¢AAON¡¢Daikin¡¢BASX Solutions¡¢Liebert ¡ÊVertiv¡Ë ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¡¢Çä¾å¹â¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Äó·ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ä¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
¶¥Áè´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×´ë¶È´Ö¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÈÄÉ¿ï´ë¶È¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÊÆ¤È²¤½£¤ÏÀ¯ÉÜ»Üºö¤ä¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢À½Â¤´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤â¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÊ¬³ä·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ï¡Ö¾¦¶ÈÍÑÅÓ¡×¤È¡Ö»º¶ÈÍÑÅÓ¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Î¨¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤ä»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¹ñÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬
¼çÍ×¹ñ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇÄÉÀ×¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤¿Í½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¹ñÊÌ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤ä¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ä´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢µ»½Ñ¿ÊÊâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤ä´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥Áè°µÎÏ¡¢¿·µ¬»²Æþ¥ê¥¹¥¯¡¢ÂåÂØµ»½Ñ¤Î¶¼°Ò¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏXXX%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¤ä»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤òÊñ³çÅª¤Ë¼¨¤·¡¢¾¦¶ÈÍÑÅÓ¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬³ä·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
¼çÍ×¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ Johnson Controls¡¢Carrier¡¢Trane ¡ÊIngersoll Rand¡Ë¡¢Nortek¡¢STULZ¡¢Energy Labs¡¢Lennox International¡¢AAON¡¢Daikin¡¢BASX Solutions¡¢Liebert ¡ÊVertiv¡Ë ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¡¢Çä¾å¹â¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Äó·ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ä¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
¶¥Áè´Ä¶Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×´ë¶È´Ö¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÈÄÉ¿ï´ë¶È¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÊÆ¤È²¤½£¤ÏÀ¯ÉÜ»Üºö¤ä¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢À½Â¤´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤â¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÊ¬³ä·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·¿Ä¾ÀÜËÄÄ¥¼°¡ÊDX¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ï¡Ö¾¦¶ÈÍÑÅÓ¡×¤È¡Ö»º¶ÈÍÑÅÓ¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈÎÇäÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Î¨¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤ä»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¹ñÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬
¼çÍ×¹ñ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤ÇÄÉÀ×¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤¿Í½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¹ñÊÌ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤ä¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ä´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµ¬À©¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¢µ»½Ñ¿ÊÊâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤ä´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥Áè°µÎÏ¡¢¿·µ¬»²Æþ¥ê¥¹¥¯¡¢ÂåÂØµ»½Ñ¤Î¶¼°Ò¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________