À¤³¦¤ÎÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6²¯8,505ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨5.8%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬
À¤³¦¤ÎÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï6²¯8,505ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈçÇ¢´ï²Êµ¡´ï¶È³¦¤Î½ÅÍ×¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦¤ÎÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï4²¯1,243ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï6²¯8,505ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë5.8%¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¾º·¹¸þ¤Ï¡¢ÈçÇ¢´ï¼À´µ¤ÎÍÉÂÎ¨Áý²Ã¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ÈÁÇºà¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÄã¿¯½±¼ê½Ñ¤ÎºÎÍÑÁý²Ã¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈçÇ¢´ï¼À´µ¤ÎØí´µÎ¨¾å¾º¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú
Ç¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ï¼ç¤Ë¡¢¿Õ·ëÀÐ¡¢¼ðáç¡¢¤Þ¤¿¤Ï½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÇ¢´ÉÊÄºÉ¤Î´ËÏÂ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Õ·ëÀÐ¤ÎØí´µÎ¨¤¬À¤³¦Åª¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÏÇ¢´ÉÊÄºÉ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¢Ï©¹çÊ»¾É¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎËýÀ¼À´µ¤ÎØí´µÎ¨¾å¾º¤â¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¯µ»½Ñ¿ÊÊâ
ÌôºÞÍÏ½Ð¥¹¥Æ¥ó¥È¡¢À¸Ê¬²òÀ¥¹¥Æ¥ó¥È¡¢À¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ç¢´É¥¹¥Æ¥ó¥ÈÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÅ¾µ¢¤È²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´¶À÷¤ä¥¹¥Æ¥ó¥È¤ÎÉÕÃå¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥ó¥È¤ÎÈ´µî¤ÎÍÆ°×¤µ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥áー¥«ー¤Ï´µ¼Ô¤ÎÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯²óÉü¤¬Áá¤¤Äã¿¯½±Î±ÃÖË¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉÂ±¡¤äÈçÇ¢´ï²Ê¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÈÀ½ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É
Ç¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢ºà¼Á¡¢ÍÑÅÓ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÃÏ°è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥»¥°¥á¥ó¥È²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºà¼ÁÊÌ¤Ç¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤ÈÀ¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥óÀ½¥¹¥Æ¥ó¥È¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê¾ÉÎã¤Ç¤Ï¶âÂ°À½¤ª¤è¤ÓÌôºÞÍÏ½Ð·¿¥¹¥Æ¥ó¥È¤ÎºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿Õ·ëÀÐ¤ª¤è¤ÓÇ¢´É¶¹ºõ¤Î¼£ÎÅ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÍ×¤Ê¸£°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤äÀìÌçÈçÇ¢´ï²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ÈÎ±ÃÖ¤È´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È
¥Ù¥¯¥È¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¥ó¥½¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
B. ¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥á¥ë¥º¥ó¥²¥óAG
¥Ð¥¤¥ª¥á¥ê¥Ã¥¯¥¹
¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¥³¥í¥×¥é¥¹¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
¥Æ¥ì¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥Æ¥Ã¥É
¥¯¥Ã¥¯¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥Æ¥Ã¥É
¥á¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡¦¥¤¥ó¥¯
¥¢¥ê¥¦¥à¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¦¥¤¥ó¥¯
¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×´ë¶È
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³µÍ×
ºà¼ÁÊÌ
¥Ý¥ê¥ÞーÇ¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È
¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥¹¥Æ¥ó¥È
¥·¥ê¥³ー¥ó¥¹¥Æ¥ó¥È
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Æ¥ó¥È
¶âÂ°À½Ç¢´É¥¹¥Æ¥ó¥È
ÍÑÅÓÊÌ
¿Õ°Ü¿¢
¼ðáç
Ç¢¼º¶Ø
¿Õ·ëÀÐ
¤½¤ÎÂ¾
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ
ÊÆ¹ñ
¥«¥Ê¥À
¥á¥¥·¥³
¥èー¥í¥Ã¥Ñ
À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ
