ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹á¤ê¹â¤¤°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥ÒーÂÎ¸³ÉÕ¤¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¡Û¡Ú¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¡Û
ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡Ê*1¡Ë¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢ÍºÂç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤òÁ´µÒ¼¼¤«¤éÄ¯¤á¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¥ê¥¾ー¥È&¥¹¥Ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¡Ë¡×¡ÊÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¤ß¤Ê¤ÙÄ®¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅÄÃæ °ìÆÁ¡Ë¤È¡¢Å·Á³µÇ°Êª¡¦¶¶¹º´ä¡Ê¤Ï¤·¤°¤¤¤¤¤ï¡Ë¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë·ú¤Ä¡Ö¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¥ê¥¾ー¥È&¥¹¥Ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¡Ë¡×¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´¶úËÜÄ®¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅÄÃæ °ìÆÁ¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ªÁ¦¤á¤ÎÂç¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢µª½£È÷Ä¹ÃºÃº²ÐßäÀù¤ÎÆ¦¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤òÌ£¤ï¤¦¡¢½©Åß¸ÂÄê¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥ÒーÂÎ¸³ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡§°ìÉô¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÏÍÎÁ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥é¥ó³µÍ×
¡ÚÍ½Ìó´ü´Ö¡Û
- ¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¡§～2026Ç¯2·î25Æü
- ¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¡§～2026Ç¯2·î21Æü¡¡
¡Ú½ÉÇñ´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü
¡Ú¥×¥é¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¡Û1Çñ2Æü¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î½ÉÇñ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÄ«¿©¡¢Í¼¿©¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢²¹ÀôÍøÍÑ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¥³ー¥Òー¥»¥Ã¥ÈÂß¤·½Ð¤·¡¢µª½£È÷Ä¹ÃºÃº²ÐßäÀù¥³ー¥ÒーÆ¦¡Ê1ÂÞ/ 100g¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¤È¾ÜºÙ¡Û
- ¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¡1Çñ14,500±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/plan/outdoor-brewed-coffee-experience/
- ¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¡1Çñ13,500±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
https://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/plan/outdoor-brewed-coffee/
´ë²èÇØ·Ê
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤ß¤Ê¤ÙÄ®¤Ï¡¢Æî¹âÇßÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÇß¤Î»ºÃÏ(*2)¤È¤·¤ÆÎÐ¤¬¹¤¬¤ëÀÅ¤«¤ÊÄ®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤ÎÀéÎ¤¤ÎÉÍ¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»³³¤¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤àÎ¹¤ÎµòÅÀ¤Ë¤ªÁ¦¤á¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËÜ½£ºÇÆîÃ¼¤ÎÄ®¡¦¶úËÜÄ®¤Î¹âÂæ¤Ë·ú¤Á¡¢µÒ¼¼¤ä²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ÃæÄí¤Ê¤É¤«¤éÍºÂç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÅ·Á³µÇ°Êª¡¦¶¶¹º´ä¤ò´ã²¼¤ËÄ¯¤á¡¢³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤ä¿Íº®¤ß¤òÎ¥¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÂ¾¤Ë¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤è¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¹¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯¤¹¤ë¡ãÂÎ¸³»þ´Ö¡ä¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*2¡§https://www.minabe-kanko.jp/
¥³ー¥Òー¥ß¥ë¤ä¥É¥ê¥Ã¥Ñー¡¢¥Ðー¥Êー¤ä¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
Àä·Ê x ¹á¤ê¹â¤¤¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ªÁ¦¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È
Æ¦¤òÈÔ¤¡¢¾ø¤é¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤®Þ»¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤ÎÌ£¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç³Ú¤·¤à¤«¡×¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ªÁ¦¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ä¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Î¹¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÂ³¤¯³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¾®ÌÜÄÅÉÍ¡×¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ê¾ì¤Î³¤´ß¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤ò¸«¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÂÇ¤Á´ó¤»¤ëÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¡¢³¤ÌÌ¤ò¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤òËË¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤¿¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¡£Àµ¤Ë¡Ö¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡×¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÆÀÆñ¤¤¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÂÅò¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²¹Àô¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡¢ÂÅò¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¬¤é¡¢³¤¤ò¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤á¤ëÍ¼ÍÛ¤òÄ¯¤á¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½©¤Î½À¤é¤«¤ÊÆüº¹¤·¤Ëßê¤á¤¯¿åÌÌ¡£¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹
Æ¦¤«¤éÈÔ¤¯¡¢»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à
¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
ÍºÂç¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤äÂçÅç¤Ê¤É¡¢ËÜ½£ºÇÆîÃ¼¤ÎÄ®¡¦¶úËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò´ã²¼¤Ë°ìË¾¤¹¤ëÃæÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥í¥Óー¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Î¤¿¤áÃÊº¹¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥Á¥§¥¢¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î³¤¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Çµ±¤¤òÊü¤Á»Ï¤á¤ë³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥Òー¤Ï¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÇÕ¤Ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¨Àá¡£¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«ÊüÅª¤ÊÃæÄí¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤ò
´ã²¼¤ËÏ¢¤Ê¤ë¶¶¹º´ä¤ä³¤¤«¤é¾º¤ëÄ«Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÆ¦¤Î¹á¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÅòµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò
Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëµª½£È÷Ä¹ÃºÃº²ÐßäÀù¤ÎÆ¦¡¡
2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥·¥À¥âÃÏÊý¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÊÁ¡¢¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤Î¡Ö¥â¥«¥·¥À¥â¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÍ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤È³ê¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢²Ì¼Â¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¡Û¤Ç¤Ï¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤¬¸Ø¤ëÌ¾»ºÉÊ¡¢µª½£È÷Ä¹Ãº¤Î±óÀÖ³°Àþ¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÃúÇ«¤ËßäÀù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³ー¥ÒーËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥ÒーÂÎ¸³ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢Ä«Í¼¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»ö¡¢Í¼¿©»þ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤´ÅöÃÏÌÃ²Û¤ò½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤¬³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¼ñ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ê¡¢½©Åß¤Î¥ê¥È¥êー¥ÈÎ¹¤Î¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¤ß¤Ê¤Ù¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤Ë¤ªÁ¦¤á¤Î¾®ÌÜÄÅÉÍ
³¤¤ÎÀÄ¤µ¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹ー¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó
¥Ç¥£¥Êー¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë°ïÉÊ¤ò¥×¥é¥¹¡Ö·§ÌîµíÆ«ÈÄ¾Æ¤¡×¡Ê10·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¡£ÊÌÅÓÍÎÁ¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©645-0012 ÏÂ²Î»³¸©Æü¹â·´¤ß¤Ê¤ÙÄ®Âç»ú»³Æâ»úÂçÌÜÄÅÇñ¤ê348ÈÖÃÏ
¡ÚTEL¡Û 03-6627-4732¡ÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJRÆîÉô±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡¢¤ß¤Ê¤ÙIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://grand-mercure-wakayamaminabe-resortandspa.jp/
¢£¥á¥ë¥¥åー¥ëÏÂ²Î»³¶úËÜ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ
¶¶¹º´ä¤ò¸«²¼¤í¤·¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅòÍá¤ß¤ò³Ú¤·¤à²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é³¤¤òË¾¤à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄ«Í¼¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò
Ä«¿©¤Ç¤Ï¡¢Æîµª¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö³ïÃãÄÒ¤±¡×¤òÄó¶¡
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©649-3510 ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´¶úËÜÄ®¥µ¥ó¥´Âæ1184-10
¡ÚTEL¡Û03-6627-4730¡ÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡ÛJR¶úËÜ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó3Ê¬¡¢ÅÌÊâ¤ÇÌó15Ê¬
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://mercure-wakayamakushimoto-resortandspa.jp/
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÈË°¤¯¤Ê¤È¯¸«¿´¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Ìó20Ç¯Á°¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç³«¶È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤éÁ´À¤³¦¤ÇÌó80¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Þ¥¤¥½ー¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¡¦¥É¡¦¥Ñ¥é¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¦ ¥ê¥ª¥»¥ó¥È¥í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖProudly Local～¤½¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¸Ø¤ê¤ò～¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ËÉº¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¿©ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Þ´¶¤Ç¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤Ë¿¼¤¯¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÚºß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,600°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥íー¥Þ¿ÀÏÃ¤ÎÎ¹¤Î¿À¡¢¥Þー¥¥å¥êー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ã±¤Ë²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢¥ê¥ª¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¤½¤ÎÂ¾À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥íー¥«¥ë¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä°û¤ßÊª¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¡¢¥Óー¥Á¡¢»³¤¢¤¤¤Ê¤É¡¢70¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë1,000°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥¥åー¥ë¤Ï¡¢110¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë5,600°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥àALL¡Ê¥ªー¥ë¡Ë¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
