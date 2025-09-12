À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¤¬2025Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¡¦¡Ö³Ú»Ô³ÚºÂ¡×¡¦¡ÖASOBLE¡×¡¦¡Ö¥¢¥É¥¢ー¥º¡×¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì·èÄê¡ª
¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼½¡¹°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯9·î¤è¤ê½ç¼¡¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥à¥³¡¢¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡¢³Ú»Ô³ÚºÂ¡¢ASOBLE¡¢¥¢¥É¥¢ー¥º¡¢¥¢¥é¥¯¥ì¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡Ë¡Ø¸ÂÄê¡Ù¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
Ìó7cm¥µ¥¤¥º¤Î¥´¥à¤Ò¤âÉÕ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¡§¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¡Ú¼ïÎà¡Û¡§Á´4¼ï
¡ÚÅÐ¾ì»þ´ü¡Û¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê
¡ÚÆ³ÆþÍ½ÄêÅ¹ÊÞ¡Û¡§https://fans.co.jp/event/202509_ys_SS16193
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãøºî¸¢É½µ
(C)¥é¥ì¥³/¥Õ¥¡¥ó¥ïー¥¯¥¹
¢£¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¤È¤Ï
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢Íâ2006Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Flash¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Àï¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¡È¤¹¤°Å±Âà¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ã¦ÎÏ·Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢½ñÀÒ²½¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¡¦´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹
¢£¡Ö¤ä¤ï¤é¤«Àï¼Ö¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fanworks.co.jp/project/yawarakasensha/
¢£¡Ö¥é¥ì¥³¡×¸ø¼°¡ÊX/µìTwitter¡Ë
https://x.com/rarecho1
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
https://fans.co.jp/
¢£¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¸ø¼°¡ÊX/µìTwitter¡Ë
https://x.com/FANSCLUB_SS
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È
https://bandainamco-am.co.jp/
¢£¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/yawarakasensha202509R
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¤¥É¥ì¥¸¥ãー
https://www.wideleisure.co.jp/
¢£¥¢¥é¥¯¥ì¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡Ë
https://aracre.net/
¢¨È¯É½»þ¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£