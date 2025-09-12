¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¡¦ÆîÁêÇÏ»Ô¤Ç¤Î¥éー¥á¥óÅ¹³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤ò°ìÉ÷Æ²¤¬ºÆ¸½¤·Éü¹ï¡ªÆîÁêÇÏ¤Î¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡ª
9/27,28 (ÅÚ,Æü) °ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Æ2Æü¸Â¤ê¤Î´°Á´Í½ÌóÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¢§¥³ー¥¹ÆâÍÆ
¢ã¥¢¥ë¥³ー¥ë&¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¢ä
¡¦¾®¹â¹©Ë¼¤ÎÅâ¿É»Ò¤ÈÎ¤»³ÍÜËª±à¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½½ÐÍèÎ©¤Æ¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë
¡¦Á°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¡Ê¡Áê¿©ÉÊ¤ÎÏÂµí¥Ùー¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î½Ö´ÖßîÀ½
¡¡¾Æ¤²Ø»Ò¤Î¥¿¥Ã¥×¥Êー¥ÉÏÂ¤¨
¡¡Í®¸¶¥Õ¥¡ー¥à¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ìー¥¼
¡¦º£ÌîÃÜ»º¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ÈÍ®¸¶¥Õ¥¡ー¥à¤Î¥Õ¥§¥Ã¥¿¥Áー¥º¤ÎÍÈ¤²½Õ´¬¤
¡¦¼ã¾¾Ì£Á¹ÌýÅ¹¤ÎÌ£Á¹¤È¥¯¥ß¥ó¤ÇÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÁêÇÏËÒ¾ì¤Î¥µ¥Õ¥©ー¥¯¼ï¤Î¥é¥àÆù¤Î¥½¥Æー ¾Æ¤ÌîºÚÅº¤¨
¡¦ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð
¡¦¾ïÈØ¤â¤Î¤ÎËÌ´ó³¤ÎÄÑ¼Ñ¤òÅº¤¨¤¿º¬ËÜÍµ¡ÇÀ±à¤Î¿æ¤Î©¤Æ¤ªÊÆ
¡¦¾¾±ÊµíÆý¤ÎµíÆý¤È¥èー¥°¥ë¥È¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ñー¥¯¤Ô¤Ý¤Ñ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ÈË¿å¤ò»È¤Ã¤¿2ÁØ¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿
¢¨¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¤Ï²¼µ1¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÇÕ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°û¤ßÊüÂêÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£haccoba
zairai [¿¹ forest] ¡¿ Skey Skey Honey! -Limited Edition- ¡¿ ¾ú¾ø¥µ¥ïー
¢£¤×¤¯¤×¤¯¾úÂ¤
#ODAKA ¡¿ #wildpath ¡¿ ¤×¤¯¤×¤¯¥Û¥Ã¥× VaVaVa
°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É ³°´Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Á¤«¤é¤Î¤â¤È¡Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3561¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14, 4F
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡1986Ç¯
¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
¡¡¡¡¡¡¡¡URL ¡¡¡¡¡¡http://www.chikaranomoto.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ·¬Ìî¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Í½Ìó¥µ¥¤¥È
https://ippudo250927.peatix.com
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤ÎÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¤Çµ¯¶È»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦OWB³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÅÄÃÒ¹Ô¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¡¢¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Î²Ï¸¶À®Èþ¤â³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤È¤·¤Æ2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¥éー¥á¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÍ½ÌóÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½»Ì±¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òÉü¹ï¤·¡¢Ä®¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¾®¹â¶èÆâ¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆîÁêÇÏ»Ô¤ª¤è¤Ó¾®¹â¶è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó°ìÉ÷Æ²¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³«¶È»þ´ü¤È¾ì½ê¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ2¼Ò¶¨Æ¯¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÉÍ¾¾Ä®¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍýÁ´9ÉÊ¤ËÆîÁêÇÏ»º¤ÎÌîºÚ¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÜ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿©Á°¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Î¼«²ÈÀ½¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¤ò¡£Á°ºÚ¤Ë¤ÏÏÂµí¥Ùー¥³¥ó¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤äÄÁ¤·¤¤¥Õ¥§¥Ã¥¿¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿ÍÈ¤²½Õ´¬¤¡¢¥é¥àÆù¤Î¥½¥Æー¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Ë¤ÏÃæ²Ú¤½¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤ËËÌ´ó³¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò¾è¤»¤¿¤â¤Î¤ò¡£¡º¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤Î¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡õ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÎÀÇ¹þ¤ß5,000±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏOWB³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÏÂÅÄÃÒ¹Ô»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢ÆîÁêÇÏ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº£²ó¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÎ²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾ßÌý¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢·ÜÀ¶Åò¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÆÚÀ¶Åò¤ÈÌîºÚ¤À¤·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹ー¥×¡£ÌÍ¤Ï¡¢Ãæ²Ã¿å¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏÆîÁêÇÏ»Ô¤Î¹õÄ¬³¤ÂÝÅ¹¤Î³¤ÂÝ¤ä¡¢¾ßÌýÄÒ¤±¤·¤¿ÆÚ¸ª¥íー¥¹¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Í¥®¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¾®¹â¶è¤Ç³«¶È¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¥á¥Ë¥åー²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¾®¹â¶è¤Ç50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª¤À¤«Éâ½®¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¤ª¤À¤«½©¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡×¤Ç¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà»ÈÍÑ¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÆÃÊÌ³«È¯¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤ÆºÅ»ö¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¡¢°ûÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤¤¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¥éー¥á¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½»Ì±¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤Ò¤È¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤òÉü¹ï¤·¡¢Ä®¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¾®¹â¶èÆâ¤Ç³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆîÁêÇÏ»Ô¤ª¤è¤Ó¾®¹â¶è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó°ìÉ÷Æ²¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥éー¥á¥óÅ¹¤Î³«¶È»þ´ü¤È¾ì½ê¤Ï¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ2¼Ò¶¨Æ¯¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÉÍ¾¾Ä®¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍýÁ´9ÉÊ¤ËÆîÁêÇÏ»º¤ÎÌîºÚ¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÃÜ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¿©Á°¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÌÜ³Ð¤á¤Î¼«²ÈÀ½¥¸¥ó¥¸¥ãー¥¨ー¥ë¤ò¡£Á°ºÚ¤Ë¤ÏÏÂµí¥Ùー¥³¥ó¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤äÄÁ¤·¤¤¥Õ¥§¥Ã¥¿¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿ÍÈ¤²½Õ´¬¤¡¢¥é¥àÆù¤Î¥½¥Æー¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¤Ë¤ÏÃæ²Ú¤½¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤ËËÌ´ó³¤ÎÄÑ¼Ñ¤ò¾è¤»¤¿¤â¤Î¤ò¡£¡º¤ËÍ¥¤·¤¤Ì£¤Î¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤ª½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥±¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¡õ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÎÀÇ¹þ¤ß5,000±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏOWB³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÏÂÅÄÃÒ¹Ô»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢ÆîÁêÇÏ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤äº£²ó¤ÎÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹ÆâÍÆ ¥¤¥áー¥¸¡Ê¥éー¥á¥ó°Ê³°¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÎ²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¾ßÌý¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢·ÜÀ¶Åò¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÆÚÀ¶Åò¤ÈÌîºÚ¤À¤·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹ー¥×¡£ÌÍ¤Ï¡¢Ãæ²Ã¿å¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏÆîÁêÇÏ»Ô¤Î¹õÄ¬³¤ÂÝÅ¹¤Î³¤ÂÝ¤ä¡¢¾ßÌýÄÒ¤±¤·¤¿ÆÚ¸ª¥íー¥¹¥Á¥ãー¥·¥åー¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Í¥®¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¾®¹â¶è¤Ç³«¶È¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¥á¥Ë¥åー²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¾®¹â¶è¤Ç50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª¤À¤«Éâ½®¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¤ª¤À¤«½©¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¡×¤Ç¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡¡¥¤¥áー¥¸
¡Ö°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤È¶¨¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà»ÈÍÑ¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÆÃÊÌ³«È¯¤·¤¿¥éー¥á¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï³Æ´ë¶È¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¤ÆºÅ»ö¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿©ºà¤äÎÁÍý¡¢°ûÎÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤¤¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¥éー¥á¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¥µ¥± ¥¤¥áー¥¸
°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É ³°´Ñ
°ìÉ÷Æ² ÉÍ¾¾Ä®¥¹¥¿¥ó¥É Æâ´Ñ
10·î¤Ë¤ÏÊ¡Åç¤Ç¤â ¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡× ¤òÈÎÇä¡ª
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¤Ë¤Æ50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª¤À¤«Éâ½®¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü³«È¯¥éー¥á¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÇÕ¿ô¸ÂÄê¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¾®¹â´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è JR¾®¹â±Ø ±ØÁ°ÄÌ¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§¡ÖÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Éü¹ïÃæ²Ú¤½¤Ð¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¹â´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://odaka6014.jp/
OWB³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃÏ°è¤Î100¤Î²ÝÂê¤«¤é100¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¶è°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶è¤Ë¤Æ¡¢´Ê°×½É½êÉÕ¤¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡Ö¾®¹â¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡×¤ä¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¬¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öiriser-¥¤¥ê¥¼-¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÊë¤é¤·¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢1000¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë1¤Ä¤Î»ö¶È¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë100¤Î»ö¶È¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«Î©¤·¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§OWB³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½êºßÃÏ¡§¢©979-2124¡¡Ê¡Åç¸©ÆîÁêÇÏ»Ô¾®¹â¶èËÜÄ®1-87 ¾®¹â¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Æâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÏÂÅÄÃÒ¹Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àß¡¡Î©¡§2014Ç¯11·î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://owb.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÏÂÅÄÃÒ¹Ô»á
OWBÁÏ¶È10¼þÇ¯»þ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¥¢¥È¥ê¥¨iriser¹©Ë¼
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¡¢¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç·×306Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ166Å¹ÊÞ¡¢³¤³°140Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯6·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥éー¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
