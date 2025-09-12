2025Ç¯Emerging Air Economy Development Conference¤ò°Âµ«¾ÊÉó¸Ð»Ô¤Ç³«ºÅ
¡Ú¹çÈî¡ÊÃæ¹ñ¡Ë2025Ç¯9·î11Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2025Ç¯À¤³¦À½Â¤¶ÈÂç²ñ¡Ê2025 World Manufacturing Convention¡Ë¤Î¼çÍ×ÀìÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯Emerging Air Economy Development Conference¤¬9·î5Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°Âµ«¾ÊÉó¸Ð»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖScenario Innovation Leads to Safe and Orderly Development¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÁ´¤ÇÃá½ø¤¢¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²ñµÄ¤ÏÄã¶õ·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ºö¤È¶È³¦¥Ëー¥º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼çÍ×Êó¹ð²ñ1¤Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Äã¹âÅÙ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¡¢¹ñºÝ¼ûÍ×¡¢¹Ò¶õµ¡À½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤ò°·¤¦Ê£¿ô¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¡¢±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢Éó¸Ð»Ô¤¬Äã¹âÅÙ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£National Low-Altitude Economy Integration and Innovation Research Center¤Ï¡Ö Low-Altitude Economy Development Research Series ¡ÊÄã¶õ·ÐºÑÈ¯Å¸¸¦µæ¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡¢China Electronics Technology Group Corporation¡ÊÃæ¹ñÅÅ»Ò²Êµ»½¸ÃÄ¡¢CETC¡Ë¡¢China Telecommunications Corporation¡ÊÃæ¹ñÅÅ¿®¡Ë¡¢China Aerospace Science and Technology Corporation¡ÊÃæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ë¤ÏÄã¶õ·ÐºÑÊ¬Ìî¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄ´°õ¤ä°ú¤ÅÏ¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Âµ«¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¡¢Ä¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢Êñ³çÅª¤ÊÄã¹âÅÙ¶õ°è´ÉÍý²þ³×¤ò»î¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ê¤Ç¡¢Éó¸Ð»Ô¤ÏÄã¶õ·ÐºÑ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤¿ÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Éó¸Ð»Ô¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¡¢Äã¶õ·ÐºÑ»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹Ò¶õµ¡¤ä¥É¥íー¥ó¤Î´°À®µ¡ÂÎ¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥×¥í¥Ú¥é¡¢¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Äã¹âÅÙ±¿ÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç»ØÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î´ë¶È200¼Ò¶á¤¯¤ò·ë½¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤Ï¸½ºß¡¢¹ñ»ºÈÆÍÑ¹Ò¶õµ¡¤òÁ´¤Æ»ÔÆâ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ½é¤Î26¤Î°ìÈÌ¹Ò¶õ»º¶ÈÁí¹ç¥â¥Ç¥ë¶è¤Î1¤Ä¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Éó¸Ð¤Ï¡¢¡ÖÂç·¿¹Ò¶õµ¡¤Ï¾å³¤¡¢¾®·¿¹Ò¶õµ¡¤ÏÉó¸Ð¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï»º¶È¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎÁí¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Èæ15.9%Áý¤Î460²¯¸µÄ¶¤¨¤òÃ£À®¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤â2·åÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Éó¸Ð»Ô¤ÏÄã¶õ·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç90¤Î¾Êµé¤ª¤è¤Ó¹ñ²Èµé¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14¤Ï¹ñ²Èµé¤Ç¤¹¡£Æ±»Ô¤Ï¡¢540¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ²È¡¢ÃÏÊý¡¢¶È³¦É¸½à¤ÎºöÄê¤ò¼çÆ³¤Þ¤¿¤Ï»²²Ã¤·¡¢°ìÈÌ¹Ò¶õµ¡¡¢½ÅÌý¹Ò¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢Åý¹ç¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç³°¹ñ¤Îµ»½ÑÆÈÀê¤ÎÂÇÇË¤È¹ñÆâµ»½Ñ¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥íー¥ó¤È°ìÈÌ¹Ò¶õµ¡¤Ï¥³¥¢µ»½Ñ¤ò100%¹ñ»º²½¡¢CETC¡¢Anhui Haery Aviation Power Co., Ltd.¡¢Huadong Optoelectronics¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥ÎÉ´ë¶È¤¬¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉó¸Ð»Ô¤Ï¡¢Äã¶õ·ÐºÑ±þÍÑ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ½é¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥É¥íー¥óÊªÎ®¥ëー¥È¤ä¡¢Ä¹¹¾½é¤ÎÁ¥Çõ¸þ¤±¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¹¾±è¤¤¤Î¥¹¥Þー¥È´Æ»ë¡¢´Ñ¸÷¥Ä¥¢ー¡¢¶õÃæ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÍÑ²½¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éó¸Ð»Ô¤Ï2022Ç¯¤«¤é3²óÏ¢Â³¤Ç¿·¶½¹Ò¶õ·ÐºÑÈ¯Å¸²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Äã¶õ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶È»ñ¸»¤ÎÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¡¢¿Íºà½¸ÀÑ¤òÂ¥¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
