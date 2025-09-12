¥¢¥Ã¥ô¥£¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÂ¿´ØÀá¤Ë³èÆ°À¤òÍ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¬±þÄÉ²Ã¾µÇ§¤ò¿½ÀÁ
ー¡¡¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡ÊJIA¡Ë¤Ï¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÄêÆñÉÂ1
ー¡¡Â¿´ØÀá¤Ë³èÆ°À¤òÍ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡ÊpcJIA¡Ë¤Ï¡¢JIAÁ´¾ÉÎã¤ÎÌó30¡ó¤òÀê¤á¤ë
ー¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¶¦Æ±Âè1Áê»î¸³¤ª¤è¤Ó³¤³°»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¿½ÀÁ
ー¡¡¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï¥ä¥Ì¥¹¥¥Êー¥¼¡ÊJAK¡ËÁË³²ºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ8¤Ä¤ÎÅ¬±þ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼èÆÀ
¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹ ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤ÊÂ¿´ØÀá¤Ë³èÆ°À¤òÍ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡Êpolyarticular course Juvenile Idiopathic Arthritis:°Ê²¼¡¢¡ÖpcJIA¡×¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢Å¬±þÄÉ²Ã¾µÇ§¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï 1 Æü 1 ²ó·Ð¸ýÅêÍ¿¤¹¤ëÄãÊ¬»Ò¤Î¥ä¥Ì¥¹¥¥Êー¥¼¡ÊJAK¡Ë ÁË³²ºÞ¤Ç¡¢¸½ºß¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò´Þ¤à8¤Ä¤ÎÅ¬±þ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡ÊJIA¡Ë¤Ï¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Ç¤¹1¡£16ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÈ¯¾É¤·¡¢6½µ´Ö°Ê¾å»ýÂ³¤¹¤ë¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎËýÀ´ØÀá±ê¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥ê¥¦¥Þ¥Á³Ø²ñ¡ÊILAR¡Ë¤ÎÊ¬Îà´ð½à¤Ç¤Ï7¤Ä¤ÎÉÂ·¿¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê2¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼À´µ·Ð²áÃæ¤Ë5¤Ä°Ê¾å¤Î´ØÀá¤¬Øí´µ¤¹¤ë¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´ØÀá±ê¤¬pcJIA¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢¡ÖÁ´¿È·¿¡ÊÁ´¿È¾É¾õ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¡¢¡Ö¿ÊÅ¸·¿¾¯´ØÀá±ê(·¿)¡×¡¢¡Ö ¥ê¥¦¥Þ¥È¥¤¥É°ø»Ò±¢ÀÂ¿´ØÀá±ê(·¿)¡×¡¢¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥È¥¤¥É°ø»ÒÍÛÀÂ¿´ØÀá±ê(·¿)¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹3¡£pcJIA¤ÏJIAÁ´¾ÉÎã¤ÎÌó30%¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹4¡£
pcJIA¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎJIA¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½¾ã³²¡¢È¯°é¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢´ØÀáÊÑ·Á¤ª¤è¤ÓÄ¹´üÅª¤Ê¾ã³²¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹5¡£Åµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ïìì¹Ô¡¢µ¯¾²»þ¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢»Í»è¤ò´Þ¤à³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¡¢´ØÀá¼ðÄ±¡¢Á¡ºÙ¤Ê±¿Æ°¤Îº¤Æñ¤µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎJIA´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤¦¤Ä¾É¾õ¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËpcJIA¤Ç¤ÏáÖÄË¤È¾ã³²¤Î°²½¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹6¡£pcJIA´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î45%Ä¶¤Ç¤ÏÀ®¿Í´ü¤Þ¤Ç³èÆ°À¼À´µ¤¬»ýÂ³¤·¡¢Ä¹´ü¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°À©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤ËÃø¤·¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹7¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢JIA¤Îº¬¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢JIA´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ç¤¿¤ë¼£ÎÅÌÜÉ¸¤ÏÎ×¾²Åª´²²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´ü´ÖØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤ÏÄã¼À´µ³èÆ°À¤òÂåÂØÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹8¡£pcJIA¤Î¼£ÎÅ¤ÏÀ¸Êª³ØÅªÀ½ºÞÎÅË¡¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¸²Ãø¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´²²ò¤Þ¤¿¤ÏÄã¼À´µ³èÆ°À¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤º¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¦ÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÈ¿±þÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®»ù´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤ÅêÍ¿·ÐÏ©¤Ç¤¢¤ë·Ð¸ýÀ½ºÞ¤ò´Þ¤á¡¢JIA¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤ÇÇ¦ÍÆÀ¤Î¹â¤¤¿·µ¬¼£ÎÅÁªÂò»è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¥Ëー¥º¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹9¡£
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎpcJIA¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬±þÄÉ²Ã¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¶¦Æ±Âè1Áê»î¸³¤Ç¤¢¤ëM15-340»î¸³ ¤ª¤è¤Ó ³¤³°»î¸³¤Ç¤¢¤ëM16-049»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M15-340»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
M15-340»î¸³¤Ï¡¢Â¿´ØÀá¤Ë³èÆ°¤òÍ¤¹¤ë¼ãÇ¯ÀÆÃÈ¯À´ØÀá±ê¡ÊpcJIA¡Ë¤Î2ºÐ°Ê¾å18ºÐÌ¤Ëþ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÌôÊªÆ°ÂÖ¡¢°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÇ¦ÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÈóÌµºî°Ù²½¡¢ÈóÌÕ¸¡¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±Âè1Áê»î¸³¤Ç¤¹¡£ËÜ»î¸³¤Ï3¥Ñー¥È¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È1¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÍÑÎÌ¥°¥ëー¥×¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢¼£¸³»ÈÍÑÌô¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢·ÑÂ³Ãæ¤ÎÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Í³²»ö¾Ý¤Þ¤¿¤Ï½ÅÆÆ¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÇ¦ÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ñー¥È2¤ÎÈóÌÕ¸¡¡¢Ä¹´ü·ÑÂ³ÅêÍ¿»î¸³¤ËÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñー¥È3¤Ï¡¢Ä¹´ü°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÇ¦ÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÄÉ²Ã¤Î°ÂÁ´À¥³¥Ûー¥È¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢clinicaltrials.gov¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊNCT03725007¡Ë¡£
M16-049»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
M16-049»î¸³¤Ï¡¢¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¡ÊAD¡Ë¤Î2ºÐ°Ê¾å12ºÐÌ¤Ëþ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î°ÂÁ´À¡¢ÌôÊªÆ°ÂÖ¤ª¤è¤ÓÂÑÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¾®»ù´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö·Ð¸ý±ÕºÞ¤ÎÓÏ¹¥À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÈóÌµºî°Ù²½¡¢ÈóÌÕ¸¡¤Î³¤³°¤Ç¤ÎÂè1Áê»î¸³¤Ç¤¹¡£ËÜ»î¸³¤Ï2¥Ñー¥È¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È1¤Ï¡¢7Æü´Ö¤ÎÈ¿ÉüÅêÍ¿¤Ë¤è¤ëÈóÌÕ¸¡¡¢Ê£¿ô¥³¥Ûー¥È»î¸³¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È1¤ò´°Î»¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£¸³ÀÕÇ¤°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÄ¹´ü°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÇ¦ÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Ñー¥È2¤Î»î¸³¤ËÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢clinicaltrials.gov¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊNCT03646604¡Ë¡£
¾åµ¤ÎpcJIA´µ¼Ô¤µ¤ó¡ÊM15-340»î¸³¡Ë¤ª¤è¤Ó¾®»ùAD´µ¼Ô¤µ¤ó¡ÊM16-049»î¸³¡Ë¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ÎÊì½¸ÃÄ¤ÎÌôÊªÆ°ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ´Ö²òÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢pcJIA´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎ½Å¶èÊ¬¤ª¤è¤ÓÍÑÎÌÊÌ¤Î¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ã¥ô¥£¤¬¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï¡¢ÄãÊ¬»Ò¤ÎÁªÂòÅª JAK ÁË³²ºÞ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÈ±Ö´ØÏ¢¼À´µ¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºÞ¤Ïµ¡Ç½ÅªÁªÂòÀ¤ò¼¨¤·¡¢JAK2 ¤Î¥Ú¥¢¤ò²ð¤·¤Æ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¼õÍÆÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢JAK1 ¤Þ¤¿¤Ï JAK1/3 ¤ò²ð¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁË³²¤·¤Þ¤¹10¡£¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤Ë´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤Ê´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯5·î¤Ë¤Ï´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤Ê´ØÀá¾ÉÀ´¥áý¡Ê´¥áýÀ´ØÀá±ê¡Ë¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤Ê¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¡¢2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤Ê¶¯Ä¾ÀÀÔÄÇ±ê¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤ÊÃæÅù¾É¤«¤é½Å¾É¤ÎÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î´²²òÆ³Æþ¤ª¤è¤Ó°Ý»ýÎÅË¡¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¤ÏXÀþ´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤ÂÎ¼´ÀÀÔÄÇ´ØÀá±ê¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¤Ï´ûÂ¸¼£ÎÅ¤Ç¸ú²ÌÉÔ½½Ê¬¤ÊÃæÅù¾É¤«¤é½Å¾É¤Î³èÆ°´ü¥¯¥íー¥óÉÂ¤Î´²²òÆ³ÆþÎÅË¡¤ª¤è¤Ó°Ý»ýÎÅË¡¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢µðºÙË¦ÀÆ°Ì®±ê¤ÎÀ®¿Í´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬±þÄÉ²Ã¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¤Î¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ÎÁÏÀ½¤ÈÄó¶¡¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅ¾å¤Îº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¼¡¤Î¼çÍ×ÎÎ°è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈ±Ö¼À´µ¡¢¤¬¤ó¡¢Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µ¡¢¥¢¥¤¥±¥¢¡¢¤µ¤é¤ËÈþÍÆ°åÎÅ´ØÏ¢¤Î¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.abbvie.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¡¢Instagram¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤äYouTube¤äLinkedIn¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤Ë¡¢ÌÈ±Ö¼À´µ¡¢´Î¼À´µ¡¢Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µ¡¢¤¬¤ó¡¢¥¢¥¤¥±¥¢¤ÎÎÎ°è¡¢¤µ¤é¤ËÈþÍÆ°åÎÅ´ØÏ¢¤Î¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.abbvie.co.jp¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¤äYouTube¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
