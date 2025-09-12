´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¡ØÌ¤²ò¤ÎÃÎ～The ANRI Fellowship～¡Ù8´üÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
ÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëANRI¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§º´Ëó¥¢¥ó¥ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¿ô³Ø¤äÊªÍý³Ø¡¢À¸Êª³Ø¡¢²½³Ø¤Ê¤É¼ÂÍÑ²½¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¿ÍÎà¤ÎÈ¯Å¸¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¥×¥í¥°¥é¥à¡ØÌ¤²ò¤ÎÃÎ～The ANRI Fellowship～¡Ù¤ò2019Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢8´üÀ¸¤È¤Ê¤ë¾©³Ø¶â¼õµë¼Ô¤òºÇÂç15Ì¾Êç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
ANRI¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ë¤è¤ëÂç³ØÈ¯¤Î¸¦µæ³«È¯·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæµ»½Ñ¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ØÁÏ½Ð¤¹¤ëÅê»ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤ë¸¦µæµ»½Ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬·È¤ï¤Ã¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Î´ðÈ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êÆüËÜ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¤Ø¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢1´üÀ¸～7´üÀ¸¤Þ¤ÇÁíÀª74Ì¾¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡ØÌ¤²ò¤ÎÃÎ～The ANRI Fellowship～¡Ù¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ANRI¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢ANRI¾©³Ø¶âºÎÂò¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹©É×¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤²ò¤ÎÃÎ～The ANRI Fellowship～¡×³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40191/table/73_1_63346fbf5f53a1c3874190cd4b637aaf.jpg?v=202509121028 ]
¢¨ ±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ
ËÜ¸¦µæÈñ¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¸¦µæ¼«ÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹ØÆþ¡¢³ØÈñ¤Ï¸¦µæÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
ËÜ¾©³Ø¶â¤ÎÆâÍÆ¤äÇØ·Ê¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾©³Ø¶â¤Î¾ÜºÙ¤ä²áµî¤ÎºÎÂò¼Ô¾Ò²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÌ¤²ò¤ÎÃÎ¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¡¢ANRI¸ø¼°note¤Îµ»ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÌ¤²ò¤ÎÃÎ¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://mikainochi.jp/
Ì¤²ò¤ÎÃÎ¡Ãfile.0¡¡¤Ê¤¼ANRI¤¬´ðÁÃ²Ê³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Ì¤²ò¤ÎÃÎ | file.0 :
https://note.com/anri_vc/n/n6268ff8116d9
ANRI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANRI¤Ï¡Ö°µÅÝÅªÌ¤Íè¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¼¡¤Ê¤ëµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ØChanger Capital¡Ù¤Ç¤¹¡£2012Ç¯¤ÎANRI1¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀßÎ©¤è¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥·ー¥É¥¹¥Æー¥¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ò¼Â¹Ô¡£±¿ÍÑÁí³Û Ìó800²¯±ß¼å¡¢300¼Ò°Ê¾å¤ËÅê»ñ»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë1200Ê¿ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡ØCIRCLE by ANRI¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤è¤êµ¯¶È²È¤È¶á¤¤´Ä¶¤Ç¡¢µ¯¶È¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ANRI³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー º´Ëó¥¢¥ó¥ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ£¶ÃúÌÜ£±£°－£±Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー15F
CIRCLE by ANRI
´ë¶ÈHP¡§https://anri.vc(https://anri.vc)