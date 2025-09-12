ÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡¢ÀßÎ©13¼þÇ¯¤Ç¡ÖRICK¥°¥ëー¥×¡×¤Ø¡ªÀÇÌ³¡¦²ñ·×¤«¤é·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦DX»Ù±ç¤Þ¤Ç°ì´ÓÄó¶¡
ÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À¡¢ÂåÉ½¡§ÎÏ´Ý Àë¹¯¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î7Æü¤ËÀßÎ©13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRICK Growth Advisory¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¡ÖRICK¥°¥ëー¥×¡×¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
RICK¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤ä²ñ·×¸ÜÌä¶ÈÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤È·Ð±Ä»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÄ¹´üÅª¤ËÈ¼Áö¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¡ÖÀÇÌ³¤ÎÂå¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Î¿¿¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¿·¥í¥´¥Þー¥¯
¢£RICK¥°¥ëー¥×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
2012Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÀÇÌ³Âå¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë»ñ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÀÇÌ³¡¦²ñ·×¸ÜÌä¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒRICK Growth Advisory¡×¤òÀßÎ©¡£
¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î·òÁ´¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
RICK¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¸ÜÌä¶ÈÌ³
¡¦»ñ»ºÀÇ¿½¹ð
¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦ºâÌ³¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹
¡¦DX»Ù±ç
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï»öÌ³½êÌÌÀÑ¤òÌó100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ËÁý¾²Í½Äê¡£
3Ç¯¸å¤Ë¤Ï50Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Our Vision
¡Ö¸ÜµÒ¤Ë°µÅÝÅªËþÂ¤ò¡¢½¾¶È°÷¤ËºÇ¹â¤ËË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡×
RICK¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¡²¬No.1¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¸ü¤¤¿®Íê¤È»Ù»ý¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¬¤¤¤È½¼¼Â¤·¤¿ÂÔ¶ø¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤Î¹¥½Û´Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¹¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½°§»¢
¡ÚRICK¥°¥ëー¥×¡¢13¼þÇ¯¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤Ø¡Û
～¸ÉÆÈ¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë～
ÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¤Ï9·î7Æü¤Ë13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë RICK¥°¥ëー¥× ¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï27Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÈÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÈÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¡ÈÄ¶¡¦È¼Áö»Ù±ç·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
RICK¤ÎÌ¾¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂØ¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë4¤Ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡R ¡¦¡¦¡¦ respect ¡§·É°Õ¤ò»ý¤Ä
¡¡I ¡¦¡¦¡¦ inspire ¡§»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡C ¡¦¡¦¡¦ co-creation ¡§¶¦¤ËÁÏ¤ë
¡¡K ¡¦¡¦¡¦ kind¡¡¡¡¡§¿ÆÀÚ¤Ë´ó¤êÅº¤¦
ÀÇÌ³ÉôÌç¡ÊÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡Ë¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡Ê(³ô)RICK Growth Advisory¡Ë¤ÎÆóËÜÃì¤Ç¡¢¿ô»ú¤Î´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Õ»×·èÄê¤äÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÈ¼Áö¡£
¸ÜµÒ¤Ë¡Ö°µÅÝÅªËþÂ¡×¤ò¡¢¼Ò°÷¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ËË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÁÛ¤¤¤ÎÈ¼Áö ― ¿ô»ú¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡È»Ö¡É¤ò¶¦Í
- ¸ÜµÒ·ÀÌó·ÑÂ³Î¨ 99.6¡ó - Ä¹´üÅª¿®Íê¤Î¾Ú¡£
- ÌÜ»Ø¤¹¤Ï Ê¡²¬No.1¤ÎÈ¼Áö·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡£
¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï ¡¢
Unleash the Future! Ì¤Íè¤ØÆÍ¤È´¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÌ³¸ÜÌä¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¸ÜÌäÀè¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±±×¡¹Îå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£TOP100»öÌ³½ê 2025¡¡¤Ë2Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð
Á´¹ñ1700¤Î²ñ·×»öÌ³½ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö·Ð±Ä³×¿·Åù»Ù±ç¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤äÀ®Ä¹»Ù±ç¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ù±ç¤ÇÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿²ñ·×»öÌ³½ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖTOP100»öÌ³½ê2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áª½Ð¤ÏºòÇ¯2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤¿¼õ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀÇÌ³¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖTOP100»öÌ³½ê 2025¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÎÏ´Ý¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ20¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½ ¸øÇ§²ñ·×»Î¡¡ÎÏ´Ý Àë¹¯
ÀßÎ©¡§2012Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§26Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¸ÜÌä¶ÈÌ³¡¢»ñ»ºÀÇ¿½¹ð¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ºâÌ³¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹
URL¡§https://www.rikimaru-cpa.com/
³ô¼°²ñ¼ÒRICK Growth Advisory
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À¡»ÃúÌÜ¡»ÈÖÃÏ¡»¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÏ´Ý Àë¹¯
ÀßÎ©¡§2012Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢DX»Ù±ç
