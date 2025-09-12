´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNativ.media¡Ù¤Îµ»ö¤¬¡Ö¥°¥Î¥·ー¡×Åù¤ÇÆÉ¤á¤ë¡ª¾ðÊó³È»¶ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥ê¥ó¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ¾æÀ²¡¢°Ê²¼FLN¡Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNativ.media¡Ù¤Îµ»ö¤ò¡¢¥Ë¥åー¥¹ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥°¥Î¥·ー¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥È¡×¡Öau¥µー¥Ó¥¹Today¡×¤ØÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î»Å»ö¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¹ÈÏ¤Ê¥æー¥¶ーÁØ¤ËÆÏ¤¯´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³µÍ×
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Nativ.media¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥°¥Î¥·ー¡×¡Ö¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥È¡×¡Öau¥µー¥Ó¥¹Today¡×¤Ê¤ÉÂç¼ê¥Ë¥åー¥¹¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÃÏÊý´ë¶È¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢Nativ.media¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNativ.media¡Ù¤È¤Ï
Nativ.media¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Êë¤é¤·¤ä»Å»ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÅÁ¤¨¡¢¸òÎ®¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
µá¿Í¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤äÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä½¢Ï«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëµ»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤äU¥¿ー¥ó¡¦I¥¿ー¥ó¸¡Æ¤¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¿Íºà¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://nativ.media/
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
- °ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¡§Nativ.media¤È¡Ö¥Á¥¤¥ª¥·¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼«¼£ÂÎ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¡£½é²ó¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï60Ì¾°Ê¾å¤¬»²²ÃÍ½Ìó¤·¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡§¡ÖÃÏ°è¤Î»Å»ö¥Û¥ó¥Í¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢½¢Ï«·¿´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£100Ì¾°Ê¾å¤Î»²²ÃÍ½Ìó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¿Íºà¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡ÖÂÎ¸³·¿¡¦½¢Ï«·¿¤Î´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNativ.media¡Ù¤Ï¡¢¡Ö´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¡×¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³È½¼¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÀ¼¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ì¼¡¾ðÊó¤È¤·¤Æ¹¤¯ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
FLN¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î²ÃÂ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£