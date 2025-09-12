¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SONGWON¡¢K 2025¡Ê¹ñºÝ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥´¥à»º¶ÈÅ¸¡Ë¤Ç¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤òÈ¯É½
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329504&id=bodyimage1¡Û
¥¦¥ë¥µ¥ó¡¦´Ú¹ñ - 2025Ç¯9·î12Æü - ¥Ý¥ê¥ÞーÅº²ÃºÞ¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥±¥ß¥«¥ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë SONGWON Industrial Co., Ltd.¤Ï¡¢10·î8Æü¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëK 2025¡Ê¹ñºÝ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥´¥à»º¶ÈÅ¸¡Ë¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¹âÀÇ½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Î²½³Ø¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»Ø¿Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëSONGWON¤Ï¡¢²½³Ø¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤È³Æ¼ïµ¬À©¤Î½å¼é¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦Å°Äì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±ËüÁ´¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿Éý¹¤¤À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SONGWON¤Ï¡¢ÊÑ²½¤òÍ½Â¬¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î²ÝÂê¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SONGWON¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÅº²ÃºÞ¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È½Û´ÄÀ¤¬¶È³¦¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Î´üÂÔ¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¹âÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»ñ¸»¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢SONGWON¤ÏºÆÀ¸¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖXP2121¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¸³Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K2025¤Ç¤Ï¡¢¸úÎ¨¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤ÎÉÊ¼Á¤È°ì´ÓÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ëSONGWON¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖXP2121¡×¤Ï¤½¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËSONGWON¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÃíÀ½ÉÊ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖSONGSORB¡Êr¡Ë 5710¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÊÝ¸î¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÂÑµ×À¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÇ½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Ù¥ó¥¾¥È¥ê¥¢¥¾ー¥ë·Ï»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤Ç¡¢Ç®²ÄÁºÀ¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡ÊTPU¡Ë¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¡ÊPVC¡Ë¡¢¥Ý¥ê¥Ó¥Ë¥ë¥Ö¥Á¥éー¥ë¡ÊPVB¡Ë¡¢¥Ý¥ê¥á¥Á¥ë¥á¥¿¥¯¥ê¥ìー¥È¡ÊPMMA¡Ë¡¢¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¡ÊPC¡Ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Ý¥ê¥Þー¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖSONGSTOMER¡Êtm¡Ë TPU¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢²¡½ÐÀ®·Á¡¢¼Í½ÐÀ®·Á¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー²Ã¹©¤ËÅ¬¤·¤¿Éý¹¤¤¥°¥ìー¥É¤Î¥Ý¥ê¥Þー½èÍýºÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î¥Ý¥ê¥Þー½èÍýºÞ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤½èÍýÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Á´Ö¤Ç¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ì´ÓÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤ÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¹ñºÝ¥±ー¥Ö¥ëµ¬³Ê¤òËþ¤¿¤¹¥·¥ç¥¢¹ÅÅÙA¤ª¤è¤ÓD¤Î¥°¥ìー¥É¤Î¥Ý¥ê¥¨ー¥Æ¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖSONGSTOMER¡Êtm¡Ë TPU¡×¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¹©¶È¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ê¶¡µë¤Î·ÑÂ³¤È°ì´Ó¤·¤¿²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SONGWON¤Ï°ú¤Â³¤DAP¡Ê¥¸¥¢¥ë¥¥ë¥Õ¥§¥Îー¥ë¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤ËÅê»ñ¤·¡¢¾åÎ®¤Ç¤Î¼«Î©¤òÅ°Äì¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¶¡µëÎÏ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢SONGWON¤¬¶¡µë¤Î·ÑÂ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬Ê£»¨¤«¤ÄµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¶È³¦¤Î´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Çµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢µ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SONGWON¤Ï¼«¼Ò¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×ÀÕÇ¤¼ÔHans Werhonig¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ö¶È´·¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤ä¶¦Æ±»ö¶ÈÂÎ¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬À©½å¼é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥±¥ß¥«¥ë¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆüSONGWON¤Îµ¬À©´ØÏ¢¶ÈÌ³¡õ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëThomas Schmutz¤¬ELiSANA¡ÊThe European Light Stabilizer and Antioxidant Association: ²¤½£¸÷°ÂÄêºÞ¤ª¤è¤Ó»À²½ËÉ»ßºÞ¶¨²ñ¡Ë¤Î²ñÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢SONGWON¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥±¥ß¥«¥ë¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²½³Ø¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
