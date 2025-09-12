·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Â³ÚÄâ¤Ø¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¾ÆÆù¡É¹õÌÓÏÂµí¥³¥ó¥Ü¤äßÕ¤ê¥ß¥¹¥¸¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¡ª¤ª»ÒÍÍ¥»¥Ã¥È¤âÈ¾³Û¡ª¡ª¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡ª
º£Ç¯¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤à¾ÆÆù»þ´Ö¤ò¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤Ç¡¢²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤±¤ë»Ý¤µ¤Î¹õÌÓÏÂµí3¼ï¥³¥ó¥Ü¡ÊÆÃÊÌ²Á³Ê1,980±ßÀÇ¹þ¡Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎßÕ¤ê¥ß¥¹¥¸¡ÊÈ¾³Û489±ßÀÇ¹þ¡Ë¤ä¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¡ª ¤ª¤³¤µ¤Þ¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¡¦¥«¥ìー¥»¥Ã¥È¡¦¤´¤Ï¤ó¥»¥Ã¥È¤¬È¾³Û¡£
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°Â³ÚÄâ¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±.¹õÌÓÏÂµí3¼ï¥³¥ó¥Ü
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ2,728±ß¡Ë
¡¡¢Í¸ÂÄêÆÃÊÌ²Á³Ê¡¡1,800±ß¡ÊÀÇÈ´1,980±ß¡Ë
½À¤é¤«¤¯»Ý¤ßË¤«¤Ê¹õÌÓÏÂµí¤òìÔÂô¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£¾å¼Á¤ªÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê180g¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤´¤Á¤½¤¦´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£².´õ¾¯Éô°Ì¡¡ßÕ¤ê¥ß¥¹¥¸
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡890±ß¡ÊÀÇ¹þ979±ß¡Ë
¢Í¸ÂÄêÆÃÊÌ²Á³Ê¡¡445±ß¡ÊÀÇ¹þ489±ß¡Ë
¡¡¤¤áºÙ¤«¤¤¥µ¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿¿Íµ¤Éô°Ì¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£³.¡¡¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥åー¤¬È¾³Û¡ª
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¤³¤µ¤Þ¥»¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¤ä¤¤Ë¤¯¥»¥Ã¥È¡§230±ß¡ÊÀÇ¹þ253±ß¡Ë
¡¡¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ìー¥»¥Ã¥È¡§215±ß¡ÊÀÇ¹þ236±ß¡Ë
¡¡¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¤´¤Ï¤ó¥»¥Ã¥È¡§145±ß¡ÊÀÇ¹þ159±ß¡Ë
¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤àÂçÀÚ¤ÊÆü¡£°Â³ÚÄâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ÆÆù¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¡¥³¥¹¥â¥¹Å¹¡¦¤Ü¤¿¤óÅ¹¤ÏÂÐ¾Ý³°
¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¡°Â³ÚÄâ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
