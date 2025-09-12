¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡¢Âß²ñµÄ¼¼¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÉÊÀî¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¡×¤ò2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁýÅÄÃÎÊ¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤ËÂß²ñµÄ¼¼¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÉÊÀî¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÅÔÆâ¼çÍ×±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿JR¸ÞÈ¿ÅÄ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤18～52ÀÊ¤ÎÁ´4¼¼¡ÊÁíÌÌÀÑÌó101ÄÚ¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¡¢¸¦½¤¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5153/table/135_1_0b68f1b3b069cddae925bb28182a4b61.jpg?v=202509121028 ]
¡ã¥Õ¥í¥¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡ä
¢£»ÜÀßÆÃÄ¹
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î1¹æ»ÜÀß¥ªー¥×¥ó¤«¤é17Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»ÜÀß¤Ï¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê£±¡Ë30Ê¬Ã±°Ì¤ÎÍ½Ìó²ÄÇ½
¤è¤ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¤´ÍøÍÑ´õË¾¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇÃ»ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¤É¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢¥Þ¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÉô²°¤Ë¾ïÀß¤·¡¢ÍøÍÑÎÁ¤Ï¼¼ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¤´¼«Í³¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¼ïÎà¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È
¼¼Æâ¤Î´ù¤È°Ø»Ò¤ò¼«Í³¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Í³¥ì¥¤¥¢¥¦¥È·Á¼°¡×¤ÎÉô²°¤ò2¼¼¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¹¥¯ー¥ë·Á¼°¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Úº£¤À¤±¸ÂÄê¡Û¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¼¼ÎÁ¤¬¡ÖÈ¾³Û¡×¤Ë
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½é²ó¼¼ÎÁ50¡ó¥ª¥Õ¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤â¼¼ÎÁ10¡ó¥ª¥Õ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§GTD-P
¡¦´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2027Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½ÌóÊ¬
¢£¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¤Ç¹ç·×18¥«½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂß²ñµÄ¼¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤¤ì¤¤¤ÊÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÎÉô²°¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ïÃó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î²ñµÄ¼¼¤ò¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥§¥¢²ñµÄ¼¼¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·µÙÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿²ñ¾ì¤¬½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢°Â¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤²ñ¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¡§https://abc-kaigishitsu.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ã¥Á¡¦¥ïー¥¯¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§148A¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÁýÅÄ¡¡ÃÎÊ¿
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2000Ç¯6·î
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-2-8¡¡DF¥Ó¥ë3F
¼çÍ×»ö¶È¡§Âß²ñµÄ¼¼¤Î±¿±Ä¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÉÍý»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Ñー¥¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ê¤É
URL¡¡¡¡¡§https://hatchwork.co.jp/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡ý¹ÊóÃ´Åö¡ÊÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡hw_kouho@hatchwork.co.jp
¡ý¥¢¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡inquiry@hatchwork.co.jp
¡ýÂåÉ½ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡03-5772-3621¡ÊÊ¿Æü9:00～18:00¡Ë