°ËÍ½»Ô¤ÈDCM³ô¼°²ñ¼Ò¤¬£²£°£±£µÇ¯£´·î£±Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¶¨Æ¯»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ËÍ½»Ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç£±£°²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¿·µ¬¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§Äê¤·¤¿»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§Äê¾Ú¤Î¼øÍ¿¼°¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ù»ÔÀ©£²£°¼þÇ¯µÇ°¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤¤¤è¤·¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆÃ»ºÉÊ¥Õ¥§¥¢¡×
¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¤¤¤è¤·¡£¥Ö¥é¥ó¥É¡×Ç§ÄêÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢°ËÍ½»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/146359/table/67_1_dfd4a83bdd93e8b909c36b99335d90f9.jpg?v=202509121028 ]
¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡ýÉðÃÒ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¥È¥Ã¥×¥»ー¥ë¥¹(9·î27Æü(ÅÚ)9»þ～¡Ë
¡ý°ËÍ½»ÔÆÃ»ºÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä
¡ýÃæ»³·ª¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤·ª¤Î¼Â±éÈÎÇä¡ÊËèÇ¯¹¥É¾¤Ç¤¹¡ª¡Ë
¡ý¥Þ¥ë¥È¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Öºï¤êÀá¡×¤ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Á¤ê¤á¤ó¡×¤ÎºîÀ½¼Â±é
¡ý°ËÍ½»ÔÆÃ»ºÉÊ¤äDCM¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊÅù¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª¤Î¼Â»Ü
¡¡(ÂÐ¾Ý¡§1,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¡¢³ÆÆüÀèÃå200Ì¾)
¡ùÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö°ËÍ½»Ô¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§Äê¾Ú¼øÍ¿¼°¡×
ÆÃ»ºÉÊ¥Õ¥§¥¢¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°ËÍ½»ÔÄ¹¤è¤ê¿·µ¬Ç§Äê»ö¶È¼Ô2¼Ò¡Ê3ÉÊ¡Ë¤ËÇ§Äê¾Ú¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/146359/table/67_2_bdc6578238c7e1b606004455dfa71309.jpg?v=202509121028 ]
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ËÍ½»Ô´ë²è¿¶¶½Éô¡¡ÃÏ°èÁÏÀ¸²Ý
TEL¡§089-909-6382
E-mail¡§chiikisousei@city.iyo.lg.jp