¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚKENSHIRO/RAOH/REI/JAGI 2025¡Û2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
Âç¹¥É¾¤Î¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤¬¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»²Àï¤ÇÅÐ¾ì
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚKENSHIRO/RAOH/REI/JAGI 2025¡Û
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡ÖColantotte¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ¹îÖá¡Ë¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ËÌÅÍ¤Î·ý¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÂè2ÃÆ¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦ÁARAN¡ÚKENSHIRO/RAOH/REI/JAGI 2025¡Û¡×¤ò2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È·ã¥ì¥¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¦ÁARAN¡ÚKENSHIRO/RAOH/REI/JAGI 2025¡Û²Á³Ê\30,800/ÀÇ¹þ
ËÌÅÍ¤Î·ý¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤Ï¥±¥ó¥·¥í¥¦¡¦¥é¥ª¥¦¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥®¤È¥ì¥¤¤¬»²Àï
Âè1ÃÆ¤Ï¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¥é¥ª¥¦¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¸¥ã¥®¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿·×4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥È¥Ã¥×¥«¥éー¤ÈÉ½ÌÌ¤Î¼·Êõ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÆ®µ¤¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îµ»Ì¾¤ò¹ï°õ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Î¶âÂ°Éô¤Ë¤ÏÂÑ¿ªÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¹â¤¤ÂÑµ×À¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥¯¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ë65mT¤Î¼§ÀÐ¤¬10mm´Ö³Ö¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼§ÎÏ¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤·ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÏÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÅÍ¿À·ýÅÁ¾µ¼Ô¥±¥ó¥·¥í¥¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¡ÖÎÏ¶¯¤µ¡×¡ÖÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¡×¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¼§µ¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬»ý¤Ä¡ÖÆü¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¿Í¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä³«»ÏÆü¡Û2025Ç¯10·î15Æü
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚKENSHIRO 2025¡Û
À¤µªËö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯Ä´¤ÎÉ½ÌÌ½èÍý¡£¥È¥Ã¥×Î¢ÌÌ¹ï°õ¡ÖËÌÅÍÉ´Îö·ý¡×
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚRAOH 2025¡Û
À¤µªËö¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯Ä´¤ÎÉ½ÌÌ½èÍý¡£¥È¥Ã¥×Î¢ÌÌ¹ï°õ¡ÖËÌÅÍ¹ä¾¸ÇÈ¡×
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚJAGI 2025¡Û
¥Ö¥é¥¹¥È²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥¸¥ã¥®¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¡£¥È¥Ã¥×Î¢ÌÌ¹ï°õ¡ÖËÌÅÍÍå´Á·â¡×
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¦Á ARAN¡ÚREI 2025¡Û
¿åÌÌ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Èþ¤·¤¤¶ÀÌÌ½èÍý¤ÈÆîÅÍ¿åÄ»·ý¤òÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¡£Ä¦¹ï¥È¥Ã¥×Î¢ÌÌ¹ï°õ¡ÖÈôæÆÇòÎï¡×
¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ë
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿ÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢³«Éõ¤Î½Ö´Ö¤«¤é¹âÍÈ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤â¹â¤¯¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò°ìÁØ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯¥®¥¢¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¤ÎÁÊµá¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
①¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Colan_Totte¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
②ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
③ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ã¥ì¥¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¸ø¼°SNS¤äÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡£°ã¤¤¤ÏN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
N¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤òÉ½¤¹¥Þー¥¯
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡×ÍýÍ³¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼§ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ÖN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡×¤ò³«È¯¡£°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¼§µ¤¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥³¥ê¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤Ï
¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤ÏËèÇ¯¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÉÊ¼Á¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÆÏ½Ð¤Î¤ß¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä²ÄÇ½¤Ê¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¡¦¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¼§ÀÐ¤ÏÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¡×¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤¬·ì¹Ô²þÁ±¡¦¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¡¢²óÉü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡£Æü¾ïÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¥³¥ê¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
¡Öº£Æü¤â¡¢¾Ð´é¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¡×
·ò¹¯¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ï¼§ÎÏ¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤òÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£°ÂÁ´´ð½à´ë²èCE¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡ÊEU¡ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CE¥Þー¥¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥¹Ⅰ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¸úÇ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áõ¾þÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿È¶á¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2021Ç¯7·î8Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹¡Ë¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ¹îÖá
¢©542-0081¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ10ÈÖ26¹æ¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥Ó¥ë
TEL¡§06-6258-7350¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡FAX¡§06-6258-7360
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯´ØÏ¢À½ÉÊ»ö¶È¡Ê²ÈÄíÍÑ±Êµ×¼§ÀÐ¼§µ¤¼£ÎÅµ¡´ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:7792¡Ë
